Картина выходных: День машиностроителя, "Властелин села - 2019" и победа Соболенко

ВЧЕРА

Картина выходных. 28-29 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников машиностроительного комплекса с профессиональным праздником - Днем машиностроителя.

ФОТОРЕПОРТАЖ: БелАЗ провел день открытых дверей.

ФОТОФАКТ: В Гомеле прошли праздничные мероприятия ко Дню машиностроителя.

Министры иностранных дел стран - участниц ОДКБ на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провели рабочую встречу и подписали совместное заявление, приуроченное к 80-летию начала Второй мировой войны, а также обсудили подготовку к предстоящим встречам уставных органов ОДКБ на высшем и высоком уровнях.

Правительства Беларуси и Китая заключат соглашение об открытии генерального консульства в Чунцине путем обмена нотами. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 26 сентября текущего года №660.

Китай намерен совместно с Беларусью активно реализовывать договоренности на высшем уровне. Важность этого отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин на торжественном мероприятии по случаю 70-летия со дня образования КНР. Беларусь нацелена укреплять высочайший уровень сотрудничества с КНР, заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Николай Снопков.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур рассказала о сотрудничестве Индии и Беларуси в машиностроении и нефтегазовой отрасли.

Житомирская область заинтересована в развитии инвестиционного сотрудничества с Беларусью, рассказал председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило предельные минимальные цены и максимальную торговую надбавку на белый кристаллический сахар.

Победителем республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села - 2019" стала семья Василия и Екатерины Федотовых из агрогородка Барчицы Кировского района Могилевской области.

РЕПОРТАЖ: Кто на селе властелин, Или как белорусские семьи соревновались в творчестве и сноровке

Для тружеников агропромышленного комплекса Витебской области будет поэтапно пересмотрена схемы оплаты труда, заявил на областном празднике "Дажынкі" в Браславе председатель облисполкома Николай Шерстнев. Половину урожая зерновых Витебской области сформировали интеграционные структуры региона.

ФОТОФАКТ: Праздник урожая "Богач" отпраздновали в Вязынке.

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Минске.

ФОТОФАКТ: В Минске отпраздновали 30-летие создания Белорусского Экзархата.

ФОТОФАКТ: В Минске прошел финал республиканской акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения" и Кубок по джимхане.

Закрытие 5 сезона экстремальных гонок Bison Race прошло в Логойске.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в Ухане (Китай) с призовым фондом $2,5 млн. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с успешной защитой титула победителя турнира в Ухане.

Фото Синьхуа-БЕЛТА

Антон Смольский и Динара Алимбекова выиграли гонки преследования на чемпионате Беларуси по летнему биатлону.

Белорусский атлет Рустам Мохаммад выиграл Гран-при на турнире по ММА в Минске.

Фото из VK-аккаунта New Fighting Generation (NFG)

Художественный руководитель московского театра Ленком народный артист СССР Марк Захаров умер в Москве в возрасте 85 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким артиста.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 сентября

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-брифинг: "Неделя до Форума "Минского диалога" "Европейская безопасность: отойти от края пропасти": темы и форматы дискуссий, известные участники и возможности для журналистов" (Прейгерман Евгений Леокардьевич - учредитель и директор Совета по международным отношениям "Минский диалог", Мельянцов Денис Анатольевич - программный координатор Совета по международным отношениям "Минский диалог"). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Защита и поддержка пожилых людей - один из приоритетов социальной политики Республики Беларусь", посвященная Дню пожилых людей (01.10) (Румак Александр Алексеевич - заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь, Жилевич Людмила Аверкиевна - заместитель главного врача ГУ "Республиканский клинический госпиталь инвалидов ВОВ им. П.М. Машерова", руководитель Республиканского геронтологического центра, главный внештатный специалист по геронтологии Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Цели устойчивого развития в Беларуси: информационная работа среди детей и молодежи". Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 октября

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В Республике Беларусь - День пожилых людей.

Международный день пожилых людей.

Международный день музыки.

Всемирный день вегетарианства.

100 лет назад родился Кублицкий Алексей Александрович (Иркутская обл., Россия), Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны с февраля 1943 года на Центральном, 1-м Белорусском и др. фронтах. Участник Бобруйской операции 1944 года. Командир отделения роты связи старший сержант Кублицкий отличился 7 сентября 1944 года при форсировании р.Нарев в Польше и в боях за плацдарм. Среди первых переправился через реку, наладил связь с подразделениями. С его участием было отбито 9 вражеских контратак. Умер в 1989 году.

60 лет назад родился Павловец Вячеслав Геннадьевич (Алтайский край, Россия), белорусский художник. Работает преимущественно в техниках акварели и пастели. Среди произведений: серии акварелей "Памятники истории и культуры Беларуси", "Деревья" и др.

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