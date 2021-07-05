Картина выходных: День Независимости, белорусский флаг на Эвересте и Брестский полумарафон

ВЧЕРА

Картина выходных. 3-4 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Независимости. Глава государства возложил венок к подножию Кургана Славы, выступил с речью у мемориала и пообщался с участниками мероприятия. Александр Лукашенко обратил внимание на символизм места проведения мероприятия, ведь Курган Славы - священное для каждого белоруса место. Президент обратил внимание, что уже не один раз говорил, что противостояние со времен Великой Отечественной войны не закончилось, а приобрело, к сожалению, современные формы. Глава государства также заметил, что нельзя не обращать внимания на то, что историю хотят переписать, отняв у народа Великую Победу.

Александр Лукашенко

Участники экспедиции на Эверест во время торжественного мероприятия у мемориального комплекса "Курган Славы" вручили Президенту Беларуси Александру Лукашенко Государственный флаг и копию Знамени Победы, который были подняты ими на самую высокую точку планеты.

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Национальный академический Большой театр оперы и балета, где прошел праздничный гала-концерт, посвященный Дню Независимости. Президент обратился к творческой интеллигенции, призвав ее не заниматься политикой и больше не совершать неправильных шагов. Александр Лукашенко также призвал представителей творческой интеллигенции объединить усилия, чтобы сохранить страну. Глава государства выразил пожелание, чтобы праздничные вечера, подобные концерту в Большом театре, стали традиционными для Дня Независимости.

Александр Лукашенко

О значении Дня Независимости, новом коллаборационизме, терактах и покушении - о чем говорил Лукашенко накануне праздника.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Беларусь отпраздновала День Независимости

Поздравления с Днем Независимости от зарубежных лидеров в адрес Лукашенко и белорусского народа.

Анкара поздравила Беларусь с Днем Независимости.

"Родная, шчырая, старажытная" - белорусские послы запустили флешмоб "Люблю Беларусь".

ФОТОФАКТ: Красочный фейерверк по случаю Дня Независимости Республики Беларусь

Беларуси и России осталось согласовать технические моменты в союзных программах по интеграции. Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Беларусь и Казахстан согласовали план действий по развитию сборочных производств. У правительства Беларуси есть четкий план работы в условиях санкций ЕС.

Арабский инвестор рассказал о проекте по строительству комплекса "Северный берег" в Минске.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 944 пациента с COVID-19, выписаны 1168.

Фото из архива

Охрана государственной границы Беларуси с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

ФОТОФАКТ: Брестский полумарафон собрал около 1 тыс. участников

Во время полумарафона

Умер известный белорусский скульптор, народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, член секции скульптуры Союза Беларуси Лев Гумилевский. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного художника Беларуси.

Девять медалей выиграли белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Минске.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 июля

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Онлайн-конференция на тему "О вступлении в силу новой редакции закона "О валютном регулировании и валютном контроле" с участием представителей Национального банка Беларуси пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.

Тематическая выставка "Земля: одна планета на всех", посвященная Всемирному дню окружающей среды, пройдет по 13 июля в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 июля

170 лет назад родился Лучина Янка (наст. Неслуховский Иван Люцианович), белорусский поэт. В 1877 году окончил Петербургский технологический институт. Писал на белорусском, русском и польском языках. Поэзия Лучины положила начало белорусской философской лирике. Автор поэмы "Охотничьи акварели", брошюры "Из кровавых дней" (о восстании 1863-1864 годов на Минщине"), сборника "Поэзия". Собирал белорусский фольклор, в творчестве использовал народную поэтику. Значительная часть лирических произведений считается пропавшей. Умер в 1897 году.

85 лет назад родился Гордиенко Владимир Титович, белорусский театральный художник, живописец, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (2013). В 1962 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в Белорусском театре им.Я.Купалы, был главным художником Белорусского республиканского ТЮЗа, преподавал в Минском художественном училище, Белорусской академии искусств, Белорусском университете культуры и искусств. В Белорусском театре им.Я.Купалы оформил спектакль "Моя жена - лгунья" В.Ильина и В.Лукашова, в ТЮЗе спектакли "Четыре капли", "Партизанская зона" К.Губарева. Автор станковых произведений "Слово о Беларуси", "Безымянная высота", пейзажей, натюрмортов и др.

75 лет назад родился Сталонне Сильвестр, американский киноактер, режиссер, сценарист. Снимался в фильмах "Рокки", "Кобра", "Танго и Кэш" и др.

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