Картина выходных: День Независимости, светомузыкальный фонтан и Купалье на Августовском канале

ВЧЕРА

Картина выходных. 3-5 июля

Беларусь 3 июля отпраздновала День Независимости. Торжественные мероприятия и гулянья прошли в столице, областных и районных центрах.

Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко в День Независимости принял участие в патриотическом шествии "Беларусь помнит!". В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор - поставил свою свободу выше жизни, заявил глава государства. Мощь и силу государства определяет народ - своим трудом, единством и преданностью родной земле. Пока люди приходят к мемориалам и обелискам войны, они будут защищены от бурь и невзгод, отметил Президент. Александр Лукашенко по окончании патриотического шествия "Беларусь помнит!" тепло пообщался с ветеранами, представителями дипломатического корпуса, жителями Минска, пришедшими на торжество

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф открыли в Минске светомузыкальный фонтанный комплекс. Фонтан - подарок белорусской столице ко Дню Независимости от Сбербанка - является украшением Беларуси, отметил глава белорусского государства. Александр Лукашенко предложил Сбербанку России участвовать в финансировании крупных проектов в Беларуси.

Герман Греф и Александр Лукашенко во время встречи

ФОТОФАКТ: Праздничный гала-концерт в честь Дня Независимости у стелы "Минск - город-герой".

Во время концерта

В Минске дали праздничный салют в честь Дня Независимости.

Во время салюта

Мировые лидеры поздравили Александра Лукашенко и белорусский народ с Днем Независимости.

Каждый на своем месте должен заложить кирпичик в фундамент независимости. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Роман Головченко. Фото из архива

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила РНПЦ "Мать и дитя", чтобы поздравить женщин, ставших мамами накануне и в День Независимости. Подарочные наборы - вышиванки, цветы, конфеты, конверт для выписки малыша - это лишь скромный символ того большого внимания и радости, которые разделяет страна с белорусками, давшими жизнь ее новым гражданам.

Наталья Кочанова во время посещения РНПЦ "Мать и дитя"

Своим трудом, миром и согласием мы должны делать все, чтобы страна развивалась. Об этом заявил Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

Беларусь независимая в фотоподборке БЕЛТА.

День Независимости в архивных фотографиях БЕЛТА.

Ереван поздравил Беларусь с Днем Независимости иллюминацией. Ниагарский водопад украсили цвета белорусского флага. Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета белорусского флага в честь Дня Независимости.

Регистрация кандидатов в президенты пройдет в Беларуси с 5 по 14 июля включительно.

Заместитель премьер-министра Александр Субботин рассказал о том, как развивается агропромышленный комплекс Беларуси в этом году с учетом экономической ситуации в мире.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала о принятых государством мерах по поддержке граждан в условиях пандемии. Она охарактеризовала ситуацию на белорусском рынке труда в текущем периоде как достаточно управляемую.

В Беларуси выздоровел и выписан 50 871 пациент с COVID-19.

Венесуэла рассчитывает в перспективе укрепить сотрудничество с Беларусью по всем направлениям. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси Франклин Рамирес Араке в национальный праздник Венесуэлы - День независимости.

КОММЕНТАРИЙ: Инновации и IT-ген - о развитии образования в Гомельской области за четверть века.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Военно-историческая реконструкция "Операция "Багратион" прошла на Линии Сталина.

ФОТОФАКТ: На Августовском канале прошел традиционный обряд Купалье.

Санэпидслужба назвала места, где запрещено или ограничено купание.

Игорь Ковалевич признан лучшим тренером футбольного чемпионата Беларуси в июне.

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Анонсы на 6 июля

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В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси по 12 июля можно полюбоваться цветением декоративной коллекции роз "Фейерверк красок и ароматов".

Первый музейно-театральный онлайн-фестиваль "Паўлінка на Купалле" начнет работу на официальном сайте и YouTube-канале Национального академического театра имени Янки Купалы.

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Знаменательные даты 7 июля

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Общеевропейский день шоколада.

160 лет назад родился Малер Густав, австрийский композитор, дирижер, оперный режиссер. Умер в 1911 году.

80 лет назад родился Ринго Стар, английский музыкант, ударник квартета "Биттлз".

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