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06 июля 2020, 08:00

Картина выходных: День Независимости, светомузыкальный фонтан и Купалье на Августовском канале

ВЧЕРА

Картина выходных. 3-5 июля

Беларусь 3 июля отпраздновала День Независимости. Торжественные мероприятия и гулянья прошли в столице, областных и районных центрах.

Фото из архива
Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко в День Независимости принял участие в патриотическом шествии "Беларусь помнит!". В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор - поставил свою свободу выше жизни, заявил глава государства. Мощь и силу государства определяет народ - своим трудом, единством и преданностью родной земле. Пока люди приходят к мемориалам и обелискам войны, они будут защищены от бурь и невзгод, отметил Президент. Александр Лукашенко по окончании патриотического шествия "Беларусь помнит!" тепло пообщался с ветеранами, представителями дипломатического корпуса, жителями Минска, пришедшими на торжество

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф открыли в Минске светомузыкальный фонтанный комплекс. Фонтан - подарок белорусской столице ко Дню Независимости от Сбербанка - является украшением Беларуси, отметил глава белорусского государства. Александр Лукашенко предложил Сбербанку России участвовать в финансировании крупных проектов в Беларуси.

Герман Греф и Александр Лукашенко во время встречи
Герман Греф и Александр Лукашенко во время встречи

ФОТОФАКТ: Праздничный гала-концерт в честь Дня Независимости у стелы "Минск - город-герой".

Во время концерта
Во время концерта

В Минске дали праздничный салют в честь Дня Независимости.

Во время салюта
Во время салюта

Мировые лидеры поздравили Александра Лукашенко и белорусский народ с Днем Независимости.

Каждый на своем месте должен заложить кирпичик в фундамент независимости. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Роман Головченко. Фото из архива
Роман Головченко. Фото из архива

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила РНПЦ "Мать и дитя", чтобы поздравить женщин, ставших мамами накануне и в День Независимости. Подарочные наборы - вышиванки, цветы, конфеты, конверт для выписки малыша - это лишь скромный символ того большого внимания и радости, которые разделяет страна с белорусками, давшими жизнь ее новым гражданам.

Наталья Кочанова во время посещения РНПЦ "Мать и дитя"
Наталья Кочанова во время посещения РНПЦ "Мать и дитя"

Своим трудом, миром и согласием мы должны делать все, чтобы страна развивалась. Об этом заявил Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

Беларусь независимая в фотоподборке БЕЛТА.

День Независимости в архивных фотографиях БЕЛТА.

Ереван поздравил Беларусь с Днем Независимости иллюминацией. Ниагарский водопад украсили цвета белорусского флага. Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета белорусского флага в честь Дня Независимости.

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Общеевропейский день шоколада.

160 лет назад родился Малер Густав, австрийский композитор, дирижер, оперный режиссер. Умер в 1911 году.

80 лет назад родился Ринго Стар, английский музыкант, ударник квартета "Биттлз".

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