Картина выходных: день освобождения Бреста, антитабачный декрет и правила розничной торговли

ВЧЕРА

Картина выходных. 27-28 июля

В Бресте состоялись торжественные мероприятия в честь дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Инфраструктура Бреста серьезно преобразилась к празднованию тысячелетия города. Такое мнение высказал председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович. Глава верхней палаты парламента возложил цветы к Вечному огню в Брестской крепости в честь 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Антитабачный декрет вступил в силу в Беларуси. Основной целью документа является последовательное ограничение доступности табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для них, систем для потребления табака.

Курение во всех белорусских пассажирских поездах запрещено с 27 июля. Прежними правилами было разрешено курить в поездах дальнего следования, в которых предусмотрены места, специально предназначенные для курения.

В Беларуси вступили в силу обновленные правила розничной торговли по образцам. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 марта 2019 года №143.

Беларусь наращивает поставки техники МАЗ в Узбекистан, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич. Посол отметил, что почти 20 лет техника белорусского предприятия не поставлялась в Узбекистан. Но уже в этом году поставлено 180 автомобилей на $18 млн.

Депутаты Палаты представителей готовят к рассмотрению проект закона о ратификации договора между Беларусью и Польшей о социальном обеспечении, сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.

За первое полугодие этого года Федерация профсоюзов Беларуси более 80 раз представляла интересы трудящихся в суде и помогла восстановить на работе 24 незаконно уволенных человека. Такие данные привел председатель ФПБ Михаил Орда.

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 8 июля 2019 года №35 установлен порядок обращения за пенсией и организации работы и ведения делопроизводства по назначению и выплате пенсий.

Более 20 многодетных семей Стародорожского района получили ключи от новых квартир.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске состоялась экстремальная гонка "Гонар"

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль цветов в Бресте

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Вишневый фестиваль" стал яркой и вкусной визитной карточкой Глубокого

Золото и серебро завоевали белорусские легкоатлеты в заключительный соревновательный день XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Баку (Азербайджан).

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 июля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске 29-30 июля.

Дни культуры Узбекистана в Беларуси пройдут по 1 августа в Минске и Бобруйске.

Фотовыставка "Спитакская трагедия: ретроспектива памяти", посвященная 30-летию землетрясения в Армении, которое унесло жизни более 25 тыс. человек, по 18 августа открыта в Национальном историческом музее Беларуси.

В пресс-центре Дома прессы в 12.00 состоится пресс-конференция на тему: "Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы: выявление новых месторождений полезных ископаемых".

В Национальном пресс-центре в 14.00 состоится пресс-конференция: "Новые агропромышленные технологии: вклад белорусских ученых в развитие сельского хозяйства".

Национальный пресс-центр организует пресс-тур: "2019 - Год малой родины. Опыт реализации успешных проектов предприятиями и организациями Борисовского района Минской области".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 июля

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день жертв насильственных исчезновений. Проводится при поддержке Международного комитета Красного Креста.

75 лет назад родился Шауро Григорий Федорович (д.Малый Полсвиж Лепельского р-на Витебской обл.), белорусский искусствовед, художник, педагог, доктор искусствоведения, профессор. Исследует проблемы развития белорусского профессионального, народного и любительского искусства, творчество современных белорусских художников. Работает в акварели: пейзажи "На Лепельских озерах", "Вечер на Западной Двине", "Октябрьский мажор". Лауреат премии "За духовное возрождение".

85 лет назад родился Солоницын Анатолий Алексеевич, российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Андрей Рублев", "Солярис", "Зеркало" и др. Умер в 1982 году.

110 лет назад родилась Сухаревская Лидия Петровна, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Снималась в фильмах "Мусоргский", "Поединок", "Анна Каренина" и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умерла в 1991 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-