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Картина выходных: день освобождения Бреста, антитабачный декрет и правила розничной торговли

Общество 29.07.2019 | 08:00

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Картина выходных. 27-28 июля

В Бресте состоялись торжественные мероприятия в честь дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Инфраструктура Бреста серьезно преобразилась к празднованию тысячелетия города. Такое мнение высказал председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович. Глава верхней палаты парламента возложил цветы к Вечному огню в Брестской крепости в честь 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Антитабачный декрет вступил в силу в Беларуси. Основной целью документа является последовательное ограничение доступности табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для них, систем для потребления табака.

Курение во всех белорусских пассажирских поездах запрещено с 27 июля. Прежними правилами было разрешено курить в поездах дальнего следования, в которых предусмотрены места, специально предназначенные для курения.

В Беларуси вступили в силу обновленные правила розничной торговли по образцам. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 марта 2019 года №143.

Беларусь наращивает поставки техники МАЗ в Узбекистан, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич. Посол отметил, что почти 20 лет техника белорусского предприятия не поставлялась в Узбекистан. Но уже в этом году поставлено 180 автомобилей на $18 млн.

Депутаты Палаты представителей готовят к рассмотрению проект закона о ратификации договора между Беларусью и Польшей о социальном обеспечении, сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.

За первое полугодие этого года Федерация профсоюзов Беларуси более 80 раз представляла интересы трудящихся в суде и помогла восстановить на работе 24 незаконно уволенных человека. Такие данные привел председатель ФПБ Михаил Орда.

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 8 июля 2019 года №35 установлен порядок обращения за пенсией и организации работы и ведения делопроизводства по назначению и выплате пенсий.

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В пресс-центре Дома прессы в 12.00 состоится пресс-конференция на тему: "Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы: выявление новых месторождений полезных ископаемых".

В Национальном пресс-центре в 14.00 состоится пресс-конференция: "Новые агропромышленные технологии: вклад белорусских ученых в развитие сельского хозяйства".

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Международный день жертв насильственных исчезновений. Проводится при поддержке Международного комитета Красного Креста.

75 лет назад родился Шауро Григорий Федорович (д.Малый Полсвиж Лепельского р-на Витебской обл.), белорусский искусствовед, художник, педагог, доктор искусствоведения, профессор. Исследует проблемы развития белорусского профессионального, народного и любительского искусства, творчество современных белорусских художников. Работает в акварели: пейзажи "На Лепельских озерах", "Вечер на Западной Двине", "Октябрьский мажор". Лауреат премии "За духовное возрождение".

85 лет назад родился Солоницын Анатолий Алексеевич, российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Андрей Рублев", "Солярис", "Зеркало" и др. Умер в 1982 году.

110 лет назад родилась Сухаревская Лидия Петровна, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Снималась в фильмах "Мусоргский", "Поединок", "Анна Каренина" и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умерла в 1991 году.

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Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
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Валентина Масловская,
Инна Селивон,
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