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11 мая 2020, 08:00

Картина выходных: День Победы, рекомендации при покупке продтоваров и футбольные баталии

ВЧЕРА

Картина выходных. 9-10 мая

В Республике Беларусь 9 мая отметили великий праздник - День Победы, праздник, добытый тяжелыми многолетними боями за свободу и независимость Родины, огромным трудом в тылу, борьбой партизан и подпольщиков на временно оккупированных территориях.

В Минске в этот день состоялись военный парад и концерт "Во славу общей Победы!".

Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на военном параде в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Дипломатия межгосударственного диалога не убедительна без эффективной системы безопасности, отметил глава государства. Парад в День Победы - это не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории. Президент ответил критикам проведения этого мероприятия, призвав не торопиться делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Несмотря на то что в нынешнем году военный парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве, он проводится в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма, заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Выступление Президента Беларуси на военном параде в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с 75-летием Великой Победы. В адрес Президента Беларуси и белорусского народа поступили многочисленные поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Народ, который не помнит и не ценит свою историю, не имеет будущего. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков вручил силовикам юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Реактивные системы залпового огня малого радиуса действия "Флейта" и "Вистл" впервые показали на параде в Минске.

Фейерверк в День Победы.

Беларусь помнит. Круглые даты Великой Победы в архивных фотографиях Белта.

К 75-летию Великой Победы. Они сражались за Родину. Архивные фото БЕЛТА.

На Бранденбургских воротах в Берлине в пятницу вечером было спроецировано слово "спасибо" в знак благодарности за освобождение от нацизма. Надпись, помимо русского, дублировалась еще на ряде языков, включая белорусское "дзякуй".

ФОТОФАКТ: Церемония возложения венков прошла в Брестской крепости

В Дубровенском районе сегодня после масштабной реконструкции открылся мемориальный комплекс "Рыленки".

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного герба и Государственного флага. Как отметил в поздравлении Президент, белорусский народ прошел сложный многовековой путь к независимости, неотъемлемой частью которой являются герб и флаг. Наряду с гимном эти важнейшие национальные символы способствуют консолидации общества, сохранению преемственности поколений, вдохновляют на новые свершения во благо Отечества.

В Беларуси на 10 мая выздоровели и выписаны 6 406 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Спрос на защитные изделия в Беларуси полностью удовлетворен. Об этом корреспонденту сообщила пресс-секретарь концерна "Беллегпром" Марина Васькевич.

С начала 2020 года в Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру обратились более 100 тыс. посетителей, сообщили в пресс-службе Госкомимущества. В Минске установлен антирекорд по количеству сделок купли-продажи за последние 5 лет.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли дало рекомендации потребителям по вопросам покупки продовольственных товаров.

Белорусы ежегодно выбрасывают 280 тыс. т отходов пластика - это 29,4 кг на одного жителя, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы в Женеву и Ниццу до октября. "Белавиа" также отменяет рейсы из Минска в Воронеж, Казань и Нижний Новгород до конца сезона IATA лето-2020 (до 24 октября).

Борисовский БАТЭ одержал волевую викторию над "Смолевичами" и догнал "Слуцк" в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Футболисты "Витебска" сыграли вничью с "Шахтером" в чемпионате Беларуси. Футболисты "Руха" победили "Неман" в матче чемпионата Беларуси.

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Всемирный день медицинской сестры.

220 лет назад родился Ванькович Валентий Мельхиорович (д.Калюжица Березинского р-на Минской обл.), белорусский и польский художник. Учился в Полоцком иезуитском коллегиуме, на факультете вольных наук Полоцкой академии, в Виленском университете у Я.Дамеля и Я.Рустема, Петербургской академии художеств. С 1829 года жил в Минске, имел мастерскую в Б.Слепянке и Минске. С конца 1830-х годов работал в Дрездене, Берлине, Мюнхене, Париже. Представитель романтизма в белорусской и польской живописи. Автор картин "Наполеон у костра", "Подвиг молодого киевлянина во время осады Киева печенегами в 968 году". Создал портреты Ю.Корсака, А.Одынца, А.Пушкина, В.Жуковского и др. Среди графических работ литографии "Голова старика", "Пейзаж", "Пруд", иконы "Матерь Божья Остробрамская", "Евангелист Иоанн" и др. Умер в 1842 году.

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