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Картина выходных: День Победы, зеленые города и огонь II Европейских игр на Монблане

Общество 10.05.2019 | 08:00

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Картина выходных. 5-9 мая

В Республике Беларусь 9 мая отметили День Победы - праздник, добытый в тяжелых боях за свободу и независимость Родины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске. Грядущие поколения должны знать, какую цену заплатил наш народ за свободу, заявил глава государства, выступая на церемонии возложения венков. Президент считает святым долгом поддержать, окружить заботой фронтовиков и тружеников тыла, обеспечить им достойную жизнь. Чтобы сохранить память о Победе, надо помнить самим и научить этому своих детей, заявил Александр Лукашенко. За сохранение мира в современных условиях угрозы глобального терроризма необходимо бороться всем странам вместе. Президент уверен в необходимости конструктивного диалога со всеми странами. Представители и главы государств постсоветских республик должны чаще собираться на День Победы в Беларуси, заявил Александр Лукашенко.

Поздравления по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны поступили в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств и международных организаций.

Дипмиссии Беларуси за рубежом отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

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На площади Победы в Минске 9 мая официально стартовала республиканская акция "Беларусь помнит!", которая продлится до 3 июля. Ее цель - отдать дань памяти участникам войны, внесшим неоценимый вклад в общую Победу, освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, вспомнить своих предков-героев.

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В Беларуси подготовят концепцию нового закона "О местном управлении и самоуправлении", сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель председателя Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Александр Попков. По его мнению, в основе развития местного самоуправления должна быть активность населения на местах.

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В Мядельском районе состоится пресс-тур: "2019 - Год малой родины. Развитие потенциала Мядельского района как рекреационного и туристического центра Беларуси".

По 12 мая в Бресте во Дворце культуры профсоюзов пройдет международный фестиваль особых театров "Непратаптаны шлях", в котором примут участие коллективы из Беларуси, России, Литвы, Польши и Украины. Во время фестиваля пройдет конкурс среди фотолюбителей и профессиональных фотографов "Театр в объективе".

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Всемирный день мигрирующих птиц.

Всемирный день справедливой торговли.

120 лет назад родился Глебов (наст. Сорокин) Глеб Павлович (г.Вознесенск, Украина), белорусский актер, народный артист Беларуси и СССР. Лучшие роли в белорусской и классической драматургии: Павел Немира ("Отечество" К.Чорного), Халимон ("Партизаны" К.Крапивы), Харкевич ("Гибель волка" Э.Самуйленка), Туляга ("Кто смеется последним" К.Крапивы) и др. Снимался в кинофильмах: "Константин Заслонов", "Нестерка", "Полесская легенда", "Первые испытания" и др. Широкую популярность приобрел как чтец на радио. Лауреат Государственных премий СССР. Умер в 1967 году.

90 лет назад родился Алейник Дмитрий Иванович (г.Березино Минской обл.), белорусский живописец, заслуженный деятель искусств Беларуси. Работал в области станковой и монументальной живописи. Автор тематических картин, пейзажей: "Весна. Порт", "Вечная память", "Лесное озеро" и др. Умер в 2003 году.

70 лет назад родился Литвинко Наталья Михайловна (г.Кричев Могилевской обл.), белорусский биохимик, доктор химических наук. Автор научных работ по биохимии ферментов липидного метаболизма для создания и выявления устойчивости к факторам внутренней среды организма липосом. Лауреат Государственной премии Беларуси.

115 лет назад родился Сальвадор Дали (1904-1989), испанский живописец, график, скульптор, режиссер, ведущий представитель сюрреализма. Умер в 1989 году.

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Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске
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