Картина выходных: День работников леса, полеты в Россию и турнир по торфяному футболу

ВЧЕРА

Картина выходных. 19-20 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав, ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником - Днем таможенника.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

В Беларуси "оцифрованы" все леса, сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

Большая часть кредита в $500 млн, который Беларусь получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), пойдет на погашение долга в $330 млн перед российским "Газпромом", заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

Правительство России разрешило гражданам Беларуси въезд на территорию РФ через воздушные пункты пропуска.

Работу над некоторыми дорожными картами Беларуси и России по интеграции в Союзном государстве предложено активизировать, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Великая Победа стала одним из исторических событий в истории Беларуси и России, воспоминание о котором объединяет народы двух стран. Об этом заявил помощник Президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета безопасности, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко во время торжественной церемонии закладки капсул участниками мотопробега с посланием наследникам Великой Победы.

Призывы в интернете к пенсионерам об отказе от получения пенсий - очередной фейк. С таким заявлением выступила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

В Беларуси на 20 сентября выздоровели и выписаны 73 265 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

ФОТОФАКТ: Второй республиканский турнир по торфяному футболу прошел в Смолевичском районе

ФОТОФАКТ: Первая в Беларуси бумажная фабрика в Добруше отмечает юбилей

ФОТОФАКТ: Забег Zombie Run прошел в Жодино

Футболисты "Ислочи" одержали шестую победу подряд в чемпионате Беларуси.

Виктория Азаренко проиграла в четвертьфинале турнира в Риме.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 сентября

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Пресс-конференция о конкурсе "Учитель года Республики Беларусь" пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 10.00. Зарегистрироваться можно по телефонам 80173272447, 80445838404 (+Viber, Telegram), электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Беларуси по 22 сентября проходит Европейская неделя мобильности. В этом году в ней участвуют 68 населенных пунктов, в том числе Минск. Запланировано открытие экомаршрута велобердеров, который соединит три экологические тропы Минска: "Город птиц", "Серебряный лог" и "Чижовку".

В Большом театре Беларуси во время благотворительной акции можно будет увидеть оперу Жоржа Бизе "Кармен".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 сентября

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Всемирный день без автомобиля. Проводится в более чем 1100 городах мира по инициативе Франции, где впервые этот день прошел в 1998 году.

Всемирный день защиты слонов - самых крупных животных из современных млекопитающих. Установлен в 1996 году по инициативе международных экологических организаций.

45 лет назад родился Микалоюс Константинас Чюрленис, литовский композитор, поэт, художник. Автор первых литовских симфонических поэм, камерно-инструментальных произведений. Автор живописных циклов "Соната солнца", "Соната весны" и др. Умер в 1911 году.

120 лет назад родился Ожегов Сергей Иванович, российский языковед, лексикограф, доктор филологических наук. Один из составителей "Толкового словаря русского языка" под редакцией Д.Н.Ушакова. Автор однотомного "Словаря русского языка". Редактор "Орфографического словаря русского языка", словарей-справочников "Русское литературное произношение и ударение", "Правильность русской речи". Основатель и главный редактор сборников "Вопросы культуры речи". Умер в 1964 году.

95 лет назад родился Винник Павел Борисович, российский актер, народный артист Российской Федерации (2002). Снимался в фильмах "Судьба человека", "Алешкина любовь", "Золотой теленок" и др. Умер в 2011 году.

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