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07 октября 2019, 08:00

Картина выходных: День учителя, концерт в метро и картофель-гигант

ВЧЕРА

Картина выходных. 5-6 октября

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Главы государств отметили успешное развитие сотрудничества двух стран, в основе которого не только взаимовыгодные проекты в различных сферах, но и личная дружба лидеров стран.

Фото из архива
Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление педагогическим работникам с профессиональным праздником - Днем учителя. Глава государства адресовал преподавателям слова благодарности за высокий профессионализм, верность долгу и призванию.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Экскурсию для учителей провели во Дворце Независимости.

РЕПОРТАЖ: "Люби то, что делаешь": как работают молодые педагоги в одной из старейших школ страны.

Совмин одобрил проекты международной техпомощи в сферах природопользования и сохранения памятников.

В Украине заинтересованы в расширении спектра производимой на базе шасси МАЗ техники, сообщил начальник отдела спецтехники завода коммунальной техники "Альфатекс" (Кременчуг, Полтавская область) Максим Давыдов.

Экспорт белорусских сыров в 2020 году при нынешних темпах роста может приблизиться к $1 млрд. Такими ожиданиями поделился начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

Более Br200 млн налогов доплачено в бюджет благодаря камеральному контролю в I полугодии, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусская железная дорога до конца 2020 года планирует закупить 3 дизель-поезда серии ДП-6, а до 2022 года - 10 современных электропоездов серии ЭП, сообщили в пресс-центре БЖД.

В ЦИК заявляют об отсутствии массовых нарушений при сборе подписей на выборах в Беларуси. Есть и такие, кто изначально не намерен предоставлять собранные подписи избирателей в избиркомы и участвует в выборной кампании ради хайпа с уничтожением подписных листов, заявил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов.

В переписи населения Беларуси на 9.00 6 октября приняли участие 505,1 тыс. человек, сообщили в Национальном статистическом комитете. Из них через интернет переписались 264 тыс. человек.

Грипп и ОРВИ клинически протекают по-разному, подтверждать вирусологическими исследованиями надо только первый диагноз. Эти отличия прояснила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минском областном кадетском училище первокурсники дали торжественную клятву.

ФОТОФАКТ: Ночью на платформе минского метро состоялся концерт и показ мод.

Во время показа мод
Во время показа мод

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль китайской культуры прошел в Минске.

В Бресте состоялось торжественное открытие IV Национального форума "Музеи Беларуси".

ФОТОРЕПОРТАЖ: Новогрудок отмечает 975-летие.

РЕПОРТАЖ: Витамины - в закрома, или Чем богата минская ярмарка.

Картофель-гигант весом более 1,6 кг вырастили фермеры в Ивьевском районе.

ФОТОФАКТ: Легкоатлетический марафон прошел в Могилеве.

Семь медалей выиграли белорусские тяжелоатлеты на лицензионном турнире в Сан-Марино.

Волейболистки “Минчанки” завоевали бронзовые медали международного турнира во Вроцлаве, посвященного памяти двукратной чемпионки Европы Агаты Мруз-Ольшевской.

Холодная с ночными заморозками погода сохранится в Беларуси 7-8 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Масштабная международная экспертная конференция "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" откроется в Минске.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Охрана материнства и детства - важнейший приоритет государственной социальной политики", приуроченная ко Дню матери. Начало в 12.00.

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125 лет назад родился Минин Ефим Семенович (по другим сведениям 21.10.1897, г.Витебск), белорусский график. В 1916-1918 годах учился в Политехническом институте в Ленинграде, в 1920-1921 годах - в Витебской школе-мастерской Ю.Пэна. В 1920-1937 годах преподавал в Витебском художественном училище. В 1937 году репрессирован, в 1958-м реабилитирован. Работал преимущественно в технике гравюры на дереве. Создал много пейзажей Витебска, жанровых сцен, портретов, экслибрисов. Среди произведений: серии гравюр на дереве "Старый Витебск", "Памятники деревянного зодчества Беларуси", портреты старика, серия акварелей "Витебск" и др. Умер в 1937 году.

60 лет назад родился Сурский Дмитрий Олегович (г.Минск), белорусский дизайнер, художник. В 1982 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Среди основных работ: проекты и модели-образцы "Городской автомобиль" и "Санитарно-гигиенический комплекс", фирменный стиль Дворца Республики, плакаты "Экономия в быту", "Хлеб всему голова", "Кадры решают все", рекламные плакаты.

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