Картина выходных: День защиты детей, присяга новобранцев и археологический музей в Беловежской пуще

ВЧЕРА

Картина выходных. 1-2 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №209 "О назначении и освобождении судей". Глава государства назначил Эдгара Мартиросяна судьей Верховного суда.

Рабочий визит в столицу Казахстана белорусской делегации во главе с первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным состоялся 1 июня. Стороны обсудили развитие совместных проектов, включая нефтяное соглашение.

Беларусь и Республика Корея имеют хорошую основу для активизации IT- контактов, заявила начальник отдела Центральной Европы Министерства иностранных дел Республики Корея Пак Чжи Ен.

Концерн "Беллегпром" планирует открыть шоу-рум в Минске, где будут демонстрироваться новинки белорусских предприятий легкой промышленности, а также выпускать больше одежды для молодежи, сообщила председатель концерна Татьяна Лугина.

Фото из архива

"Белэксимгарант" заключит с Банком развития договоры добровольного страхования экспортных рисков.

В Беларуси с 1 июня повышен тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Более 600 военнослужащих нового пополнения приняли военную присягу во всех соединениях и частях внутренних войск.

Охрана, поддержка, защита детства и материнства являются приоритетами государственной политики Беларуси. На это обратил внимание депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Николай Васильков.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль семьи "Город счастливых людей" в столичном парке имени М.Горького

В Минске заложили аллею в честь маленьких граждан Беларуси.

РЕПОРТАЖ: Шанс, который нельзя упустить

ФОТОФАКТ: Велопробег, посвященный 100-летию образования органов государственного контроля Беларуси, прошел в Минске

РЕПОРТАЖ: В глубь веков на машине времени: в Беловежской пуще открылся археологический музей

Историки считают, что найденный в Бобруйске уникальный шлем, скорее всего, принадлежал полоцкому князю Изяславу, сыну киевского князя Владимира Святославовича и княжны Рогнеды.

Международный веломаршрут "АвгустВело" связал Гродно и белорусскую и польскую части Августовского канала.

РЕПОРТАЖ: Минск в теплых объятиях северной Швеции

ФОТОРЕПОРТАЖ: Участников из 7 стран собрал праздник "Браславские зарницы"

ФОТОФАКТ: Брест принял участников этапа Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля

Минчанин Никита Белько стал победителем третьего сезона российского телешоу "Битва талантов".

Александр Глеб расстался с БАТЭ.

Белоруски Анастасия Янина и Елена Фурман завоевали золото на чемпионате Европы по академической гребле в Люцерне (Швейцария).

Белорусский велогонщик Евгений Королек занял первое место на международных соревнованиях по велоспорту на треке "Гран-при Москвы-2019" в омниуме.

Белоруска Ольга Комарова заняла второе место на чемпионате мира по рукопашному бою.

Эмигрировавший в США уроженец Могилева погиб во время стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич. Он был одним из 12 человек, убитых служащим городского отдела коммунальных услуг.

На предприятии ГосНИИ "Кристалл" в российском Дзержинске 1 июня произошел взрыв, пострадали 89 человек.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 июня

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Потенциал внедрения "зеленых" технологий для улучшения качества жизни в городах и регионах Беларуси", приуроченная ко Всемирному дню окружающей среды. Начало в 12.00.

Лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента Беларуси по поддержке одаренных учащихся и студентов, талантливой молодежи за 2018 год будут чествовать в Белорусской государственной академии музыки.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 июня

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день невинных детей - жертв агрессии.

55 лет назад родилась Голубева Маргарита Геннадьевна (г.Минск), белорусский художник декоративно-прикладного искусства. Работала художником на Минской фабрике художественных изделий, художником-декоратором в Белорусском республиканском театре юного зрителя. Работает в области концептуального искусства, арт-дизайна и декорирования интерьеров. Среди работ: натюрморты, орнаментальные композиции ("Лилии", Красная роза", "Индийский мотив" и др.).

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