Картина выходных: День защиты детей, присяга новобранцев и археологический музей в Беловежской пуще

ВЧЕРА
Картина выходных. 1-2 июня
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №209 "О назначении и освобождении судей". Глава государства назначил Эдгара Мартиросяна судьей Верховного суда.
Рабочий визит в столицу Казахстана белорусской делегации во главе с первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным состоялся 1 июня. Стороны обсудили развитие совместных проектов, включая нефтяное соглашение.
Беларусь и Республика Корея имеют хорошую основу для активизации IT- контактов, заявила начальник отдела Центральной Европы Министерства иностранных дел Республики Корея Пак Чжи Ен.
Концерн "Беллегпром" планирует открыть шоу-рум в Минске, где будут демонстрироваться новинки белорусских предприятий легкой промышленности, а также выпускать больше одежды для молодежи, сообщила председатель концерна Татьяна Лугина.
"Белэксимгарант" заключит с Банком развития договоры добровольного страхования экспортных рисков.
В Беларуси с 1 июня повышен тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.
Более 600 военнослужащих нового пополнения приняли военную присягу во всех соединениях и частях внутренних войск.
Охрана, поддержка, защита детства и материнства являются приоритетами государственной политики Беларуси. На это обратил внимание депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Николай Васильков.
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль семьи "Город счастливых людей" в столичном парке имени М.Горького
В Минске заложили аллею в честь маленьких граждан Беларуси.
РЕПОРТАЖ: Шанс, который нельзя упустить
ФОТОФАКТ: Велопробег, посвященный 100-летию образования органов государственного контроля Беларуси, прошел в Минске
РЕПОРТАЖ: В глубь веков на машине времени: в Беловежской пуще открылся археологический музей
Историки считают, что найденный в Бобруйске уникальный шлем, скорее всего, принадлежал полоцкому князю Изяславу, сыну киевского князя Владимира Святославовича и княжны Рогнеды.
Международный веломаршрут "АвгустВело" связал Гродно и белорусскую и польскую части Августовского канала.
РЕПОРТАЖ: Минск в теплых объятиях северной Швеции
ФОТОРЕПОРТАЖ: Участников из 7 стран собрал праздник "Браславские зарницы"
ФОТОФАКТ: Брест принял участников этапа Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля
Минчанин Никита Белько стал победителем третьего сезона российского телешоу "Битва талантов".
Александр Глеб расстался с БАТЭ.
Белоруски Анастасия Янина и Елена Фурман завоевали золото на чемпионате Европы по академической гребле в Люцерне (Швейцария).
Белорусский велогонщик Евгений Королек занял первое место на международных соревнованиях по велоспорту на треке "Гран-при Москвы-2019" в омниуме.
Белоруска Ольга Комарова заняла второе место на чемпионате мира по рукопашному бою.
Эмигрировавший в США уроженец Могилева погиб во время стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич. Он был одним из 12 человек, убитых служащим городского отдела коммунальных услуг.
На предприятии ГосНИИ "Кристалл" в российском Дзержинске 1 июня произошел взрыв, пострадали 89 человек.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 3 июня
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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Потенциал внедрения "зеленых" технологий для улучшения качества жизни в городах и регионах Беларуси", приуроченная ко Всемирному дню окружающей среды. Начало в 12.00.
Лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента Беларуси по поддержке одаренных учащихся и студентов, талантливой молодежи за 2018 год будут чествовать в Белорусской государственной академии музыки.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 4 июня
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Международный день невинных детей - жертв агрессии.
55 лет назад родилась Голубева Маргарита Геннадьевна (г.Минск), белорусский художник декоративно-прикладного искусства. Работала художником на Минской фабрике художественных изделий, художником-декоратором в Белорусском республиканском театре юного зрителя. Работает в области концептуального искусства, арт-дизайна и декорирования интерьеров. Среди работ: натюрморты, орнаментальные композиции ("Лилии", Красная роза", "Индийский мотив" и др.).
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