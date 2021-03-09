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09 марта 2021, 08:00

Картина выходных: День женщин в Беларуси, победа и рекорд "Динамо" и ярмарка "Казюки"

ВЧЕРА

Картина выходных. 6-8 марта

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравления белорусским женщинам с весенним праздником - Днем женщин. Глава государства подчеркнул, что в истории страны и народа бывали разные периоды, но белорусские женщины всегда отличались исключительной мудростью и спокойной уверенностью в счастливом будущем.

Самый прекрасный и солнечный праздник - 8 Марта в архивных фотографиях БЕЛТА.

РЕПОРТАЖ о женщинах, которые строить и жить помогают

Белстат: здоровье и понимание в семье - главные жизненные приоритеты белорусок

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС с 30-летием со дня его создания. Глава государства отметил, что от крупнейшей техногенной аварии в истории человечества Беларусь пострадала больше всех. Но за эти годы проделана колоссальная работа: территории обеззаражены, люди переселены из опасной зоны, обеспечены жильем, работой и медицинским обслуживанием.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по легкой атлетике Максима Недосекова с ярким успехом на чемпионате Европы в Торуне.

Фото bfla.eu
Фото bfla.eu

Белорусские нефтепродукты начали поставлять в российские морские порты.

Промпроизводство вакцины "Спутник V" планируют начать в Беларуси в конце марта.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 930 пациентов с COVID-19, выписаны 713.

Сохранение коллективов, дистанционная форма занятости - Лобович о принимаемых мерах во время пандемии

О работе "Белавиа" в условиях пандемии рассказал генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.

После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта первый энергоблок БелАЭС включен в сеть

Военные Беларуси и России проведут в марте два совместных учения.

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ФОТОФАКТ: В Гродно прошла ярмарка ремесленников "Казюки"

Минприроды напоминает о запрете на сельхозпалы и выжигание сухой растительности

Хоккеисты минского "Динамо" победили СКА в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Председатель Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков поздравил белорусок с праздником 8 Марта, отметив, что в этот день динамовцы не могли проиграть и сделали настоящий подарок своим болельщицам.

Минское "Динамо" установило рекорд сезона КХЛ по посещаемости.

Столичный "Торнадо" выиграл "Золотую шайбу" в старшей возрастной группе дивизиона А.

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Итоги работы организаций оздоровления населения Республики Беларусь в 2020 году планы и стратегия деятельности на весенне-летний период 2021 года". Начало в 12.00.

Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки пройдет в Полоцке.

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75 лет назад родился Гостюхин Владимир Васильевич (Россия), актер, народный артист Беларуси (1996). В 1970 году окончил ГИТИС. Работал в Театре Советской Армии в Москве. С 1981 года актер Театра-студии киноактера в Минске. Играл в фильмах "Восхождение", "Берег", "Время выбрало нас", "Возьму твою боль", "Урга - территория любви" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1980),Государственных премий Беларуси (1982), СССР (1985) и России (1993). На Международных кинофестивалях в Италии (Сан-Ремо) и Югославии удостаивался главных призов за лучшую мужскую роль. Лауреат премии "За духовное возрождение" (2002), специального приза Президента Республики Беларусь "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" (2006) и премии Союзного государства в области литературы и искусства (2007).

95 лет назад родился Зацепин Александр Сергеевич, российский композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Российской Федерации. Автор музыки к фильмам "Земля Санникова", "31 июня", "Женщина, которая поет", "Душа". Его песни стали хитами, пережившими свое время. Среди них: "Есть только миг", "Куда уходит детство", "Так же, как все" и многие другие.

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