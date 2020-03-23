Картина выходных: договоренности по нефти с Россией, экспресс-тесты на коронавирус и весна в Вязынке

ВЧЕРА

Картина выходных. 21-22 марта

Российская сторона полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад по вопросам работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий.

Александр Лукашенко

В Беларуси формируется сырьевой пакет для нефтеперерабатывающих предприятий на второй квартал, сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков после совещания у главы государства.

Андрей Рыбаков

Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин обсудили возобновление поставок нефти для полной загрузки белорусских НПЗ.

Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал разобраться с проблемными вопросами возвращения граждан из южноазиатских стран. Соответствующие задачи глава государства поставил руководителям госорганов на совещании во Дворце Независимости. Президент также потребовал разобраться с распространителями фейков о смертях из-за коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.

Фото из архива

Система здравоохранения Беларуси эффективно работает, и ситуация находится под контролем, заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, говоря об итогах состоявшегося совещания у главы государства со специалистами системы Минздрава.

Наталья Эйсмонт

ВОЗ поддерживает действия Минздрава Беларуси по раннему выявлению вируса, отслеживанию контактов, их изоляции и по профессиональному оказанию помощи пациентам. Об этом говорится в письме, которое директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге направил министру здравоохранения Беларуси Владимиру Каранику.

В Беларуси будут проводить экспресс-тесты на коронавирус COVID-19, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. Министерство здравоохранения Беларуси может включить вакцину от коронавируса COVID-19 в национальный календарь прививок.

Фото из архива

Национальный банк Беларуси рекомендовал коммерческим банкам рассмотреть возможность кредитных каникул для населения.

В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" в качестве резидента зарегистрирована компания корпорации "Синомач" (КНР) с проектом по созданию зоны научно-технического сотрудничества и инновационных разработок.

В этом году принято решение не менять пороговые баллы ЦТ, чтобы не создавать неудобств абитуриентам, сообщил министр образования Игорь Карпенко.

Поп-музыка, рок-н-ролл и романсы - в Могилеве прошел предкастинг шоу X Factor.

Выступает Анастасия Ворошень

ФОТОФАКТ: В Вязынке провели обряд "Гуканне вясны".

ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Реконструкция боя Первой мировой войны прошла на "Линии Сталина".

Социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Более 80 туристов вернулись в Минск вторым чартером "Белавиа" из Внуково. В России заверили, что белорусам не будут препятствовать улетать российскими рейсами из третьих стран.

Фото из архива

Граждане Беларуси могут вернуться домой из Литвы пешком через три пункта пропуска, сообщили в Госпогранкомитете.

Посольство Беларуси в Индии пояснило порядок возвращения белорусских граждан на родину.

Хоккейная команда Президента Беларуси успешно завершила первый этап XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Свою шестую викторию подряд президентская дружина одержала на площадке Ледового дворца в Барановичах, обыграв хоккеистов Брестской области со счетом 8:2 (1:0, 3:2, 4:0).

Футболисты "Минска" одержали волевую победу в матче чемпионата Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 марта

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Фестиваль "Великопостные концерты" завершает работу в Минске.

Литературно-художественная экспозиция "Мудрасць вякоў", посвященная юбилеям известных гуманистов-просветителей белорусской земли (Евфросинии Полоцкой, Кирилла Туровского, Франциска Скорины, Николая Гусовского, Симона Будного, Василия Тяпинского) открыта по 25 марта в Государственном музее истории белорусской литературы.

Выставка юных художников Беларуси и России "Наследники Великой Победы", посвященная 75-летию Великой Победы, по 27 марта открыта в Минске в музее истории ВОВ.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 марта

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Всемирный день борьбы против туберкулеза.

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

70 лет назад родился Буйнов Александр Николаевич, российский певец, музыкант, композитор, шоумен, народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Ингушетии (2004), народный артист республики Северная Осетия - Алания.

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