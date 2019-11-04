Картина выходных: экспорт медуслуг, гонка BisonTrail и ролик ко дню рождения Якуба Коласа

ВЧЕРА

Картина выходных. 2-3 ноября

Беларусь предлагает под эгидой Шанхайской организации сотрудничества разработать механизмы для взаимовыгодной торговли, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета глав правительств ШОС в Ташкенте. Беларусь инициирует создание в Шанхайской организации сотрудничества механизма регулярных встреч по вопросам атомной энергетики.

Сергей Румас

Наказание за наркоторговлю должно быть справедливым, учитывающим каждую индивидуальную ситуацию. Такое мнение высказала Глава Администрации Президента Наталья.

Беларусь и Китай обсуждают новые проекты сотрудничества по различным направлениям. О расширении взаимодействия шла речь на встрече в Пекине заместителя главы Администрации Президента Республики Беларусь Николая Снопкова с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Хэ Вэем.

Беларусь по итогам 2020 года планирует экспортировать в Китай продукции на $100 млн, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

ФОТОФАКТ: Центр традиционной китайской медицины открылся в Минском районе

В 2019 году экспорт медицинских услуг превысит $46 млн, рассказал начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Минздрава Беларуси Дмитрий Калистратов.

В Беларуси в 2020 году планируют закупить противоопухолевые реагенты на Br60 млн, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

Комната сухого плавания и развитая безбарьерная среда: в Минске готовится к открытию новый бассейн

КОММЕНТАРИЙ: Британский профессор о вреде токсичной мужественности для здоровья белорусов

ФОТОРЕПОРТАЖ: Гонка BisonTrail прошла в Раубичах.

Представители Минобороны, Министерства иностранных дел и спасатели снялись в ролике ко дню рождения Якуба Коласа.

Фильмы конкурса для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" пропагандируют самые главные семейные ценности. Такое мнение на церемонии открытия конкурса высказала первый заместитель министра культуры Наталья Карчевская.

Павел Скалабан и Наталья Карчевская

В Барановичах 13 детей попали в больницу из-за отравления хлором в бассейне.

Команда Президента победила дружину Витебской области во втором туре XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей.

Евгений Королек выиграл золото на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске.

Белорусы Константин Евстафьев и Анна Касьян завоевали серебро на ЧЕ по спортивной акробатике

Фото из VK-аккаунта Belarus Gymnastics-Association

Белорусские дзюдоисты завоевали две медали на молодежном ЧЕ по дзюдо в Ижевске.

Борцы Александр Леончик и Дмитрий Каминский выиграли награды молодежного ЧМ в Венгрии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 ноября

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В Пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Увековечение памяти защитников: благоустройство воинских захоронений, проведение поисковых работ и паспортизация памятных мест". Начало в 12.00.

Форум-диалог "Пришкольный участок как образовательная площадка для современных безопасных агротехнологий" соберет представителей школ из Беларуси, Украины и Молдовы в центре "Экология и здоровье" ОО "Белорусский зеленый крест" (д.Крюковщина, Смолевичский район). Начало в 14.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День военной разведки.

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

155 лет назад родился Бялыницкий-Бируля Алексей Андреевич (Оршанский район Витебской обл.), ученый-зоолог и зоогеограф, путешественник, член-корреспондент Российской академии наук (1923), профессор Ленинградского университета. Работал директором Зоологического музея АН СССР. Автор 115 научных работ. Впервые описал растительный мир мыса Челюскин. Ученый был правнуком известного русского историка и просветителя А.Я.Поленова, родственником белорусского художника В.К.Бялыницкого-Бирули. Умер в 1937 году. Его имя носят залив и гора на берегу Таймырского полуострова.

115 лет назад родилась Ходосевич-Леже Надежда Петровна (д.Осетищи Докшицкого р-на Витебской обл.), французская художница. С 1924 года жила в Париже, училась в Академии живописи Ф.Леже. Работала в монументальной и станковой живописи. Автор мозаичных портретов Ю.Гагарина, В.Маяковского, Н.Крупской, композиций для аэропортов в Париже и Вашингтоне. Среди живописных работ "Натюрморт с вазой", "Автопортрет" и др. Создала музеи Леже в Бьоте (Приморские Альпы) и на родине художника в Лизори (Нормандия), подарила копии слепков фрагментов античных скульптур Национальному художественному музею Республики Беларусь. После смерти мужа посвятила себя распространению его идей и творческого наследия. Умерла в 1983 году.

85 лет назад родилась Кира Георгиевна Муратова, кинорежиссер-постановщик Одесской киностудии художественных фильмов, народная артистка УССР (1990). Поставила фильмы "Короткие встречи", "Долгие проводы", "Два в одном" и другие. Лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко (1997). Обладательница призов международных кинофестивалей. Умерла в 2018 году.

65 лет назад родился Оловников Игорь Владимирович (г.Минск), белорусский пианист, органист, педагог, профессор, народный артист Беларуси (1998). В 1978 году окончил Московскую консерваторию. С 1980 года солист Белорусской филармонии, одновременно преподаватель в Белорусской академии музыки (в 1987-1992 годах заведующий кафедрой). Автор многочисленных транскрипций произведений музыкальной классики и белорусских композиторов для фортепиано и органа. Составитель и редактор сборников белорусской фортепианной музыки "Виртуоз", "Пианист", "Сувенир". Лауреат Государственной премии Беларуси (1994). Награжден медалью Ф.Скорины (2005).

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