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03.11.19 19:29 Белорусы заняли 13-е место на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске Спорт
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03.11.19 18:49 Белорусские дзюдоисты завоевали золото и бронзу на молодежном ЧЕ по дзюдо в Ижевске Спорт
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Общество
04 ноября 2019, 07:45

Картина выходных: экспорт медуслуг, гонка BisonTrail и ролик ко дню рождения Якуба Коласа

ВЧЕРА

Картина выходных. 2-3 ноября

Беларусь предлагает под эгидой Шанхайской организации сотрудничества разработать механизмы для взаимовыгодной торговли, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета глав правительств ШОС в Ташкенте. Беларусь инициирует создание в Шанхайской организации сотрудничества механизма регулярных встреч по вопросам атомной энергетики.

Сергей Румас
Сергей Румас

Наказание за наркоторговлю должно быть справедливым, учитывающим каждую индивидуальную ситуацию. Такое мнение высказала Глава Администрации Президента Наталья.

Беларусь и Китай обсуждают новые проекты сотрудничества по различным направлениям. О расширении взаимодействия шла речь на встрече в Пекине заместителя главы Администрации Президента Республики Беларусь Николая Снопкова с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Хэ Вэем.

Беларусь по итогам 2020 года планирует экспортировать в Китай продукции на $100 млн, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

ФОТОФАКТ: Центр традиционной китайской медицины открылся в Минском районе

В 2019 году экспорт медицинских услуг превысит $46 млн, рассказал начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Минздрава Беларуси Дмитрий Калистратов.

В Беларуси в 2020 году планируют закупить противоопухолевые реагенты на Br60 млн, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

Комната сухого плавания и развитая безбарьерная среда: в Минске готовится к открытию новый бассейн

КОММЕНТАРИЙ: Британский профессор о вреде токсичной мужественности для здоровья белорусов

ФОТОРЕПОРТАЖ: Гонка BisonTrail прошла в Раубичах.

Представители Минобороны, Министерства иностранных дел и спасатели снялись в ролике ко дню рождения Якуба Коласа.

Фильмы конкурса для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" пропагандируют самые главные семейные ценности. Такое мнение на церемонии открытия конкурса высказала первый заместитель министра культуры Наталья Карчевская.

Павел Скалабан и Наталья Карчевская
Павел Скалабан и Наталья Карчевская

В Барановичах 13 детей попали в больницу из-за отравления хлором в бассейне.

Команда Президента победила дружину Витебской области во втором туре XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей.

Евгений Королек выиграл золото на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске.

Белорусы Константин Евстафьев и Анна Касьян завоевали серебро на ЧЕ по спортивной акробатике

Фото из VK-аккаунта Belarus Gymnastics-Association
Фото из VK-аккаунта Belarus Gymnastics-Association

Белорусские дзюдоисты завоевали две медали на молодежном ЧЕ по дзюдо в Ижевске.

Борцы Александр Леончик и Дмитрий Каминский выиграли награды молодежного ЧМ в Венгрии.

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В Пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Увековечение памяти защитников: благоустройство воинских захоронений, проведение поисковых работ и паспортизация памятных мест". Начало в 12.00.

Форум-диалог "Пришкольный участок как образовательная площадка для современных безопасных агротехнологий" соберет представителей школ из Беларуси, Украины и Молдовы в центре "Экология и здоровье" ОО "Белорусский зеленый крест" (д.Крюковщина, Смолевичский район). Начало в 14.00.

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В Республике Беларусь - День военной разведки.

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

155 лет назад родился Бялыницкий-Бируля Алексей Андреевич (Оршанский район Витебской обл.), ученый-зоолог и зоогеограф, путешественник, член-корреспондент Российской академии наук (1923), профессор Ленинградского университета. Работал директором Зоологического музея АН СССР. Автор 115 научных работ. Впервые описал растительный мир мыса Челюскин. Ученый был правнуком известного русского историка и просветителя А.Я.Поленова, родственником белорусского художника В.К.Бялыницкого-Бирули. Умер в 1937 году. Его имя носят залив и гора на берегу Таймырского полуострова.

115 лет назад родилась Ходосевич-Леже Надежда Петровна (д.Осетищи Докшицкого р-на Витебской обл.), французская художница. С 1924 года жила в Париже, училась в Академии живописи Ф.Леже. Работала в монументальной и станковой живописи. Автор мозаичных портретов Ю.Гагарина, В.Маяковского, Н.Крупской, композиций для аэропортов в Париже и Вашингтоне. Среди живописных работ "Натюрморт с вазой", "Автопортрет" и др. Создала музеи Леже в Бьоте (Приморские Альпы) и на родине художника в Лизори (Нормандия), подарила копии слепков фрагментов античных скульптур Национальному художественному музею Республики Беларусь. После смерти мужа посвятила себя распространению его идей и творческого наследия. Умерла в 1983 году.

85 лет назад родилась Кира Георгиевна Муратова, кинорежиссер-постановщик Одесской киностудии художественных фильмов, народная артистка УССР (1990). Поставила фильмы "Короткие встречи", "Долгие проводы", "Два в одном" и другие. Лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко (1997). Обладательница призов международных кинофестивалей. Умерла в 2018 году.

65 лет назад родился Оловников Игорь Владимирович (г.Минск), белорусский пианист, органист, педагог, профессор, народный артист Беларуси (1998). В 1978 году окончил Московскую консерваторию. С 1980 года солист Белорусской филармонии, одновременно преподаватель в Белорусской академии музыки (в 1987-1992 годах заведующий кафедрой). Автор многочисленных транскрипций произведений музыкальной классики и белорусских композиторов для фортепиано и органа. Составитель и редактор сборников белорусской фортепианной музыки "Виртуоз", "Пианист", "Сувенир". Лауреат Государственной премии Беларуси (1994). Награжден медалью Ф.Скорины (2005).

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