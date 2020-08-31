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31 августа 2020, 08:00

Картина выходных: фестиваль "Зов Полесья", автопробеги за Беларусь и стальная хрупкость

ВЧЕРА

Картина выходных. 29-30 августа

Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина состоялся 30 августа. Главы государств договорились о личной встрече в ближайшее время. Она, в частности, состоится во время визита Александра Лукашенко в Москву.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников ОАО "Беларуськалий" и ветеранов калийной промышленности с профессиональным праздником - Днем шахтера. Глава государства отметил, что ценный опыт нескольких поколений горняков, отточенный в трудностях и переданный молодежи, позволяет коллективу "Беларуськалия" ставить перед собой самые амбициозные задачи и успешно решать их.

Беларусь восстанавливает снизившиеся из-за пандемии объемы промышленного производства. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров. Призывы к забастовкам на предприятиях исходили извне, заявил Юрий Назаров.

БЕЛАЗ отгрузил три партии карьерных самосвалов консорциуму по разработке угольного месторождения "Эрдэнэс Таван Толгой".

ОАО "Гомсельмаш" ощущает поддержку государства и наращивает объемы производства, сообщили на предприятии.

Беларусь полностью обеспечивает потребность внутреннего рынка в готовых продуктах переработки мяса благодаря собственному производству, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Участников из 11 районов Гомельской и Брестской областей, а также артистов из Украины объединил VI Международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья" в агрогородке Лясковичи Петриковского района (Гомельская область). В Полесском регионе создаются все необходимые условия для труда и комфортного проживания. На этом сделал акцент заместитель премьер-министра Александр Субботин на торжественной церемонии открытия фестиваля.

ФОТОФАКТ: Конкурс "Мисс "Палеская прыгажуня" прошел на фестивале "Зов Полесья"

Три уроженца белорусского Полесья удостоены звания "Ганаровы паляшук".

КОММЕНТАРИЙ: "Стальная хрупкость": как женщины-руководители приводят районы к успеху

Комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск под руководством командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Виктора Гулевича вступило в активную фазу.

В Минске за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны 125 человек, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Если не сдашь мандат - будем резать: депутату Палаты представителей угрожают физической расправой.

Следственным комитетом расследуются уголовные дела по фактам угроз в отношении должностных лиц, выполняющих служебные обязанности, депутатов, судей, членов избирательных комиссий, учителей и иных лиц в целях воспрепятствования их законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности.

ФОТОФАКТ: Республиканский автопробег "За единую Беларусь!"

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Епископ Вениамин, избранный митрополитом Минским и Заславским, Патриарший экзарх всея Беларуси считает важным усилить духовное просвещение молодежи.

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ФОТОФАКТ: Турнир Minsk Triathlon 2020 прошел на Минском море

Виктория Азаренко стала победительницей турнира в Нью-Йорке.

Белорусские волейболистки выиграли бронзовые медали молодежного ЧЕ-2020.

Гандболистки "Гомеля" в пятый раз выиграли Кубок Беларуси.

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Анонсы на 31 августа

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Благотворительная кампания Белорусского Красного Креста "Соберем детей в школу" продлится до 14 сентября. Подробности можно узнать по тел. 80291811134, 80173384508.

Литературно-художественная выставка "Браты Грым. Жыццё і творчасць" откроется в Государственном музее истории белорусской литературы. Экспозиция продлится до 31 октября.

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Знаменательные даты 1 сентября

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В Республике Беларусь - День знаний.

День начала Второй мировой войны (1939-1945).

День Движения неприсоединения.

110 лет назад родился Раевский Андрей Петрович (Тульская обл., Россия), российский и белорусский режиссер, актер, заслуженный артист Беларуси (1959). В 1955-1980 годах режиссер Могилевского областного драматического театра. Среди постановок: "Дядя Ваня" А.Чехова, "Коварство и любовь" Ф.Шиллера, "Миллионерша" Б.Шоу, "Амнистия", "Последняя инстанция" Н.Матуковского и др. Умер в 1994 году.

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