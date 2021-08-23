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23 августа 2021, 08:40

Картина выходных: годовщина автопробегов "За единую Беларусь", "АРМИ-2021" и День огурца в Шклове

ВЧЕРА
Картина выходных. 21-22 августа

Участники автопробегов "За единую Беларусь" отметили 21 августа годовщину с того самого момента, когда в августе прошлого года состоялся первый подобный автопробег. С тех пор автолюбители-патриоты исколесили всю страну, значительно пополнили свои ряды и оформились в полноценное общественное объединение "Патриоты Беларуси". В нынешнем автопробеге приняла участие и пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, которая передала участникам движения подарок к знаменательной дате от белорусского лидера - Государственный флаг Республики Беларусь с личной подписью Александра Лукашенко. Своей рукой на флаге он написал такие слова: "Вы уже взрослые!".

"Что было плохо?" - Эйсмонт рассказала, какой вопрос задал ей Лукашенко после "Большого разговора".

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подвел итоги заседания Евразийского межправительственного совета, которое прошло 19-20 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан). Интеграционные документы определят взаимодействие Беларуси и России вплоть до 2027 года.

В Китае дан старт трем конкурсам Армейских международных игр, которые пройдут на полигоне учебного центра сухопутных войск Народно-освободительной армии. Более 400 военнослужащих из 17 стран приняли участие в открытии этапов АрМИ в Брестской крепости.

Китайская электроэнергетическая корпорация рассмотрит возможность инвестирования в "Великий камень".

Мадагаскар заинтересован в сотрудничестве с "АМКОДОРом".

Комментарий о планах III инвестфорума в Могилевском районе: деловая повестка и реконструкция эпохи Наполеона.

Разработчики об ожидаемой эффективности и преимуществах белорусской вакцины от COVID-19.

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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1302 пациента с COVID-19, выписаны 1355.

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Анонсы на 23 августа

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Творческие проекты, книжные новинки белорусских авторов и международное сотрудничество Союза писателей Беларуси. Участие писателей в мероприятиях Дня белорусской письменности в г.Копыле" (представители ОО "Союз писателей Беларуси"). Начало в 12.00.

Республиканский педагогический совет пройдет 23-24 августа в Минске. Около тысячи педагогов, руководителей учреждений образования, республиканских и местных органов государственного управления, а также представителей общественных объединений и отраслевого профсоюза обсудят стратегические вопросы развития национальной системы образования до 2030 года. В рамках совета будет организована работа тематических секций и круглых столов, на которых специалисты рассмотрят современные подходы к повышению качества дошкольного образования, общего среднего образования, развитие профессионального образования в современных социально-экономических условиях, основные направления для высшей школы, дополнительного образования.

ЗАВТРА
Знаменательные даты 24 августа

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90 лет назад родился Альбицкий Юрий Павлович (Московская обл., Россия), художник кино, заслуженный деятель искусств Беларуси (1990). В 1959 году окончил Всесоюзный институт кинематографии в Москве. Работал на киностудии "Беларусьфильм". Художник-постановщик кинофильмов "Запомним этот день", "Крушение империи", "Возьму твою боль" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1992). Умер в 1996 году.

70 лет назад родилась Марковец-Бартлова Валентина Петровна (д.Янки Докшицкого р-на Витебской обл.), белорусский художник декоративно-прикладного искусства. В 1973 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. Автор монументального гобелена "Беловежская пуща", серии "Истоки", сценических костюмов для ансамблей "Песняры", "Хорошки" и других белорусских хоровых коллективов и вокально-инструментальных ансамблей. Лауреат Государственной премии Беларуси (2004).

65 лет назад родилась Ташкова Татьяна Александровна, российская актриса, заслуженная артистка России (1995). Снималась в фильмах "Уроки французского", "Россия молодая", "Демидовы" и др.

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