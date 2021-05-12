Картина выходных: годовщина Великой Победы, День герба и флага и декрет Президента о передаче власти

ВЧЕРА

Картина выходных. 8-11 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства отметил, что 9 мая - это священная дата для белорусов. Александр Лукашенко убежден, что белорусы, воспитанные на примере мужества, стойкости и верности долгу, будут и впредь свято чтить и защищать правду о той войне.

Мир должен знать и помнить о трагедии белорусского народа, и эту тему государство будет поднимать на самый высокий международный уровень, об этом Александр Лукашенко заявил 9 мая на церемонии возложения венков к монументу Победы. Президент подчеркнул, что чем дальше уходят в историю события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее встает перед нынешними поколениями жертвенный подвиг их дедов и прадедов.

Головченко: в празднике Победы мы черпаем силы для новых свершений.

Ветеран: святой долг молодежи - сделать так, чтобы не стиралась историческая память.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Беларусь отпраздновала День Победы

ФОТОФАКТ: Праздничный салют

ФОТОФАКТ: Праздничный гала-концерт "Подвиг народа бессмертнен"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного герба и Государственного флага. Глава государства пожелал белорусам здоровья, счастья, радости, благополучия и новых достижений во славу Отечества. Государственные символы Беларуси отражают национальную идею народа - стремление к независимой и мирной жизни, об этом Президент заявил во время торжественного ритуала чествования государственных символов на площади Государственного флага.

100-метровый Государственный флаг развернули в Могилеве на площади Славы во время торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы и Дню Государственного герба и флага.

ФОТОФАКТ: В Бресте состоялись торжественный вынос и поднятие Государственного флага Республики Беларусь

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

Головченко о декрете Президента: в государстве должен быть план действий для нештатных случаев.

Кочанова о декрете Президента: мы хотим сделать все, чтобы в стране были мир и спокойствие.

Щекин: Декрет Президента - тактико-стратегический метод по сохранению Беларуси.

Александр Лукашенко направил соболезнование в связи с трагедией в Казани.

Стрельба в школе в Казани: погибли двое взрослых и семь детей.

По факту пожара в костеле в Будславе возбуждено уголовное дело. По данным следствия, утром 11 мая поступила информация о возгорании костела в агрогородке Будслав Мядельского района.

Фото СК

В Беларуси начат сбор пожертвований на восстановление костела в Будславе. Католические епископы призвали верующих присоединиться к восстановлению костела и оказать посильную помощь.

Авиация МЧС Беларуси поможет тушить лесные пожары в Турции.

Авиакомпания "Белавиа" начала выполнять регулярные рейсы в Екатеринбург, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Профсоюз медиков направил Br10 тыс. центру по реабилитации воинов-интернационалистов в Витебске.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла десятый титул на турнирах WTA.

Четыре медали выиграли белорусские грации на этапе КМ по художественной гимнастике в Баку.

Белорусские легкоатлеты выиграли 11 медалей на Кубке Европы по метаниям в Хорватии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 мая

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция ко Дню работников физической культуры и спорта. Начало в 12.00.

Гомельский государственный медицинский университет проведет онлайн-брифинг об особенностях вступительной кампании 2021 года. Во время трансляции, которая начнется в 14.00, абитуриенты и их родители смогут задать вопросы ответственному секретарю приемной комиссии.

Республиканский молодежный форум "Беларусь интеллектуальная" пройдет в Национальной академии наук.

Выставка "Вялікая Айчынная вайна ў творах мастацкай літаратуры" пройдет до 31 мая в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 мая

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100 лет назад родился Томашевич Николай Николаевич (д.Новые Волосовичи Лепельского р-на Витебской обл.), Герой Советского Союза (1944). С 1940 году в Красной Армии. В Великую Отечественную войну с 1941 года на фронте, участник боев в Эстонии, обороны Ленинграда, освобождения Заполярья. Экипаж танка во главе с младшим лейтенантом Томашевичем отличился в январе 1944 года при освобождении Ленинградской области: прорвался в тыл врага, нанес противнику значительные потери и 3 дня в окружении вел бой до подхода пехоты. До 1956 года служил в Советской Армии. Умер в 1983 году.

35 лет назад родился Рыбак Александр Игоревич, норвежско-белорусский певец и скрипач, победитель конкурса песни "Евровидение 2009" в Москве. Получил рекордные 387 баллов за все время проведения конкурсов "Евровидение".

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