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15 февраля 2021, 08:00

Картина выходных: госпрограмма "Строительство жилья", "Зимние старты" и проводы Снегурочки

ВЧЕРА

Картина выходных. 13-14 февраля

Рост ВВП и развитие регионов - министр экономики о планах на пятилетку.

ИНТЕРВЬЮ: Госпрограмма "Строительство жилья": амбициозные планы стройкомплекса на текущую пятилетку

Госпособия и семейный капитал - Костевич о поддержке семей с детьми.

В условиях замедления мировой экономики в постпандемийный период важно наращивать белорусское присутствие в Африке и Латинской Америке. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Богдан Иодчик. Двусторонние отношения между Беларусью и странами Центральной Азии служат примером плодотворного взаимодействия. Такое мнение высказал начальник отдела Белорусского института стратегических исследований Антон Дударенок.

Если Европейский союз хочет безопасности на своих восточных границах, то с Беларусью сотрудничать ему придется. На это обратил внимание научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, политический аналитик Алексей Дзермант.

Российская РЛС "Волга" в Беларуси будет отслеживать ПРО США в случае размещения в Европе.

КОММЕНТАРИЙ: Незаживающая рана: дети о своих отцах - погибших воинах-интернационалистах

Телемедицина, мобильная медицина, первичная и вторичная профилактика, программа оздоровления нации - действующие направления развития здравоохранения Беларуси, и в предстоящую пятилетку их остается лишь совершенствовать. Такое мнение высказал заведующий кафедрой госпитальной терапии и кардиологии с курсом ФПК и ПК Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ) Владислав Подпалов.

ИНТЕРВЬЮ: Под какими "масками" может скрываться COVID-19 у детей

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1658 пациентов с COVID-19, выписаны 2222.

В Минздраве рассказали, какие больницы вернутся к приему пациентов.

Хоккейная команда Президента Беларуси одержала пятую победу подряд в XIV Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

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ФОТОФАКТ: В Раубичах наградили победителей республиканских стартов "Снежный снайпер"

Зимняя спартакиада "Культурная лыжня" прошла в Минске.

Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла бронзу в спринте на ЧМ в Словении.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 февраля

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В рамках мероприятий, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане, депутаты Палаты представителей примут участие в возложении венков к памятнику "Сынам Отечества, которые погибли за его пределами" на острове Мужества и Скорби в Минске.

Тематическая книжная выставка "Беларусь - наш общий дом", приуроченная к VI Всебелорусскому народному собранию и Году народного единства, по 21 февраля проходит в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 февраля

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190 лет назад родился Лесков Николай Семенович, русский писатель. Автор романов "Соборяне", "Захудалый род", повестей и рассказов "Очарованный странник", "Левша", "Леди Макбет Мценского уезда" и др. В 1862 году приезжал в Вильно. Посетил также Гродно, Пинск, Пружаны, Беловежскую пущу. Впечатления от поездки по Беларуси использовал в серии корреспонденций "Из одного дорожного дневника". Написал также романы на белорусскую тематику "Некуда" и "На ножах". Отдельные произведения писателя переведены на белорусский язык. Умер в 1895 году.

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