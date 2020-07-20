Картина выходных: Гран-При "Славянского базара", помощь по указу №178 и черничная столица Беларуси

ВЧЕРА

Картина выходных. 18-19 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился ознакомить с материалами по делу Белгазпромбанка экспертов Интерпола и ряда других стран. Об этом он заявил 16 июля при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Президент видит схожие детали между попытками раскачать внутреннюю ситуацию в Беларуси в 2010 году после президентских выборов и в ходе нынешней электоральной кампании.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником - Днем металлурга. Александр Лукашенко отметил, что работники отрасли вкладывают свои силы, опыт и творческий потенциал в тяжелый производственный процесс, делают все, чтобы экономика Беларуси укреплялась, а сама страна с каждым годом становилась лучше и богаче, слаженной многотысячной командой обеспечивают расширение ассортимента выпускаемой металлопродукции, чутко реагируют на ситуацию в мировой экономике.

В искусстве нет границ, его цель вдохновлять и наполнять счастьем. Об этом говорится в приветствии президента Украины Владимира Зеленского гостям и участникам международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", которое зачитал на гала-концерте исполнителей страны-соседки "З Україною в серці" первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Представитель Беларуси Роман Волознев завоевал Гран-При конкурса исполнителей эстрадной песни XXIX "Славянского базара в Витебске". Гран-при детского конкурса "Славянского базара" завоевала Ангелина Ломако.

Роман Волознев

Ангелина Ломако

ФОТОФАКТ: XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "ВИТЕБСК–2020"

Посвящением Родине и теплой встречей давних друзей стал белорусский концерт на "Славянском базаре в Витебске".

Каждый человек должен ценить то, что создается в стране. Такое мнение высказал руководитель "Славянского базара", генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий, отвечая на вопросы молодежи во время республиканского проекта "Открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра". Без связи поколений у нас не будет ни страны, ни независимости, ни нации, отметил министр образования Игорь Карпенко.

Участники заседания Евразийского межправительственного совета в Минске нашли решения по спорным вопросам. Такое мнение высказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович. Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Какая помощь оказана по указу №178 в виде субсидий и как во время простоя платить больничные

Минэкономики рассказало о господдержке в период пандемии.

Госкомимущество опубликовало рейтинг хозобществ за 2019 год.

Беларусь и Египет рассмотрят возможность возобновления регулярных авиарейсов из Минска в Каир.

В Беларуси выздоровели и выписаны 58 204 пациента с COVID-19.

Белорусские лекарства для лечения пневмонии и COVID-19 доставлены в Кыргызстан.

Централизованное тестирование в резервные дни стартовало в Беларуси.

Фото из архива

Минтранс предлагает изменить правила перевозки пассажиров городским транспортом.

ФОТОФАКТ: Лельчицы - черничная столица Беларуси

Многопрофильный стадион открылся в Витебске.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 июля

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"#Нескучный онлайн-фестиваль психологии" по 4 августа пройдет в БГУ.

БГУ по 15 августа проводит спортивный онлайн-проект "Лето зовет". В аккаунте университета в Instagram для всех желающих предлагается курс онлайн-тренировок по различным направлениям фитнеса.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 июля

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160 лет назад родился Каменский Антон Иосифович (д.Яриловка Волковысского р-на Гродненской обл.), белорусский график, живописец. Творчество связано с художественной жизнью Беларуси и Польши. В 1885 году окончил Петербургскую академию художеств. В 1885-1890 годах жил в родовой усадьбе Яриловка. С 1891 года в Париже, учился в академии Жюлиана. В конце 1890-х годов сотрудничал с варшавскими и виленскими журналами, иллюстрировал произведения русских и польских писателей, а также Э.Ожешко. Создал ряд портретов, серии литографий "Беловежская пуща", "Дух революционера" и др. Умер в 1933 году.

95 лет назад родился Стриженов Глеб Александрович, российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1974). Снимался в фильмах "Сорок минут до рассвета", "Неуловимые мстители", "Миссия в Кабуле", "Дни Турбиных" и др. Умер в 1985 году.

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