Картина выходных: Гран-При "Славянского базара", помощь по указу №178 и черничная столица Беларуси

Проект БелТА
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 20 июля 2020
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:38 Более 50 заявлений на техприсоединение к электросетям принято в "Минскэнерго" за I полугодие Регионы
09:28 Фотоакции, камеди-баттл и диалог с властью - в Гомеле встречают участников молодежного поезда Регионы
09:26 "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Национальная библиотека Беларуси - визитная карточка страны Общество
09:19 В Израиле прошли массовые демонстрации из-за экономических последствий COVID-19 В мире
09:12 Беларусь нацелена на успех, созидание и развитие - Ладутько Общество
09:00 Инвестиции в будущее: современные столичные комплексы создают новые возможности для развития бизнеса Общество
08:56 Фотовыставка в Гомеле знакомит с укладом и традициями Молдовы Культура
08:49 В России заявили об успешном завершении фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 В мире
08:41 Белорусские шашистки победили команду Суринама в 9-м туре онлайн-турнира Кубка наций Спорт
08:35 Представители Брестской и Брянской областей обсудят варианты восстановления турпотоков Регионы
08:33 Не менее ста человек стали жертвами наводнений в Индии В мире
08:29 В Карибском море разбился военный вертолет, погибли два человека В мире
08:09 "Лира" у белоруса, Лолита и Газманов раскачали публику - в Витебске завершился "Славянский базар" Культура
08:02 Народному артисту России Давиду Тухманову исполняется 80 лет Культура
08:00 Картина выходных: Гран-При "Славянского базара", помощь по указу №178 и черничная столица Беларуси Общество
07:58 Группа вооруженных людей напала на армейский конвой в Мексике В мире
07:55 Теплой встречей друзей стал белорусский концерт на "Славянском базаре в Витебске" Культура
07:39 "Славянский базар" дарит колоссальный опыт - Роман Волознев Культура
07:16 Белорус Роман Волознев завоевал Гран-при конкурса эстрадной песни XXIX "Славянского базара" Культура
00:57 Активизировался вулкан на острове Стромболи в Италии В мире
00:29 В мире за сутки более 166 тыс. человек заразились коронавирусом В мире
19.07.20
19.07.20 23:59 ФОТОФАКТ: Турнир по функциональному многоборью прошел в Минске Спорт
19.07.20 23:42 В Австрии овчарку учат узнавать бессимптомный COVID-19 по запаху В мире
19.07.20 23:03 Футболисты "Краснодара" уступили "Динамо" в чемпионате России Спорт
19.07.20 22:38 "Торпедо-БелАЗ" и минское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
19.07.20 22:05 Мясникович: участники Евразийского межправсовета нашли решения по спорным вопросам Экономика
19.07.20 21:45 Лидеры протестных мнений заинтересованы в манипуляциях общественным сознанием - Авдонин Общество
19.07.20 21:39 "Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу Спорт
19.07.20 21:33 "Нет никакого политического заказа" - Лукашенко распорядился показать материалы по делу Белгазпромбанка экспертам Интерпола Президент
19.07.20 21:04 С начала года в реестр опасной продукции включено около 1 тыс. товаров - Госстандарт Общество
Все новости
Все новости
Общество
20 июля 2020, 08:00

Картина выходных: Гран-При "Славянского базара", помощь по указу №178 и черничная столица Беларуси

ВЧЕРА

Картина выходных. 18-19 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился ознакомить с материалами по делу Белгазпромбанка экспертов Интерпола и ряда других стран. Об этом он заявил 16 июля при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Президент видит схожие детали между попытками раскачать внутреннюю ситуацию в Беларуси в 2010 году после президентских выборов и в ходе нынешней электоральной кампании.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником - Днем металлурга. Александр Лукашенко отметил, что работники отрасли вкладывают свои силы, опыт и творческий потенциал в тяжелый производственный процесс, делают все, чтобы экономика Беларуси укреплялась, а сама страна с каждым годом становилась лучше и богаче, слаженной многотысячной командой обеспечивают расширение ассортимента выпускаемой металлопродукции, чутко реагируют на ситуацию в мировой экономике.

В искусстве нет границ, его цель вдохновлять и наполнять счастьем. Об этом говорится в приветствии президента Украины Владимира Зеленского гостям и участникам международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", которое зачитал на гала-концерте исполнителей страны-соседки "З Україною в серці" первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Представитель Беларуси Роман Волознев завоевал Гран-При конкурса исполнителей эстрадной песни XXIX "Славянского базара в Витебске". Гран-при детского конкурса "Славянского базара" завоевала Ангелина Ломако.

Роман Волознев
Роман Волознев

Ангелина Ломако
Ангелина Ломако

ФОТОФАКТ: XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "ВИТЕБСК–2020"

Посвящением Родине и теплой встречей давних друзей стал белорусский концерт на "Славянском базаре в Витебске".

Каждый человек должен ценить то, что создается в стране. Такое мнение высказал руководитель "Славянского базара", генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий, отвечая на вопросы молодежи во время республиканского проекта "Открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра". Без связи поколений у нас не будет ни страны, ни независимости, ни нации, отметил министр образования Игорь Карпенко.

Участники заседания Евразийского межправительственного совета в Минске нашли решения по спорным вопросам. Такое мнение высказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович. Фото из архива
Михаил Мясникович. Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Какая помощь оказана по указу №178 в виде субсидий и как во время простоя платить больничные

Минэкономики рассказало о господдержке в период пандемии.

Госкомимущество опубликовало рейтинг хозобществ за 2019 год.

Беларусь и Египет рассмотрят возможность возобновления регулярных авиарейсов из Минска в Каир.

В Беларуси выздоровели и выписаны 58 204 пациента с COVID-19.

Белорусские лекарства для лечения пневмонии и COVID-19 доставлены в Кыргызстан.

Централизованное тестирование в резервные дни стартовало в Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

Минтранс предлагает изменить правила перевозки пассажиров городским транспортом.

ФОТОФАКТ: Лельчицы - черничная столица Беларуси

Многопрофильный стадион открылся в Витебске.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 июля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

"#Нескучный онлайн-фестиваль психологии" по 4 августа пройдет в БГУ.

БГУ по 15 августа проводит спортивный онлайн-проект "Лето зовет". В аккаунте университета в Instagram для всех желающих предлагается курс онлайн-тренировок по различным направлениям фитнеса.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 июля

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

160 лет назад родился Каменский Антон Иосифович (д.Яриловка Волковысского р-на Гродненской обл.), белорусский график, живописец. Творчество связано с художественной жизнью Беларуси и Польши. В 1885 году окончил Петербургскую академию художеств. В 1885-1890 годах жил в родовой усадьбе Яриловка. С 1891 года в Париже, учился в академии Жюлиана. В конце 1890-х годов сотрудничал с варшавскими и виленскими журналами, иллюстрировал произведения русских и польских писателей, а также Э.Ожешко. Создал ряд портретов, серии литографий "Беловежская пуща", "Дух революционера" и др. Умер в 1933 году.

95 лет назад родился Стриженов Глеб Александрович, российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1974). Снимался в фильмах "Сорок минут до рассвета", "Неуловимые мстители", "Миссия в Кабуле", "Дни Турбиных" и др. Умер в 1985 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Национальная библиотека Беларуси - визитная карточка страны
Николай Ладутько. Фото из архива Беларусь нацелена на успех, созидание и развитие - Ладутько
Инвестиции в будущее: современные столичные комплексы создают новые возможности для развития бизнеса
Фото из архива Лидеры протестных мнений заинтересованы в манипуляциях общественным сознанием - Авдонин
Фото из архива С начала года в реестр опасной продукции включено около 1 тыс. товаров - Госстандарт
Андрей Савиных. Фото из архива Савиных: для массовых протестов в Беларуси нет социальной основы
Главное
Фото из архива "Никто извне нападать не будет" - Лукашенко провел параллели с попытками раскачать ситуацию в Беларуси в 2010 году и сейчас
В Беларуси выздоровели и выписаны 58 204 пациента с COVID-19
"Лира" у белоруса, Лолита и Газманов раскачали публику - в Витебске завершился "Славянский базар"
Инвестиции в будущее: современные столичные комплексы создают новые возможности для развития бизнеса
Топ-новости
Картина выходных: Гран-При "Славянского базара", помощь по указу №178 и черничная столица Беларуси
Мясникович: участники Евразийского межправсовета нашли решения по спорным вопросам
Марков: в любой стране вмешательство иностранных государств в выборы - это скандал
Теплой встречей друзей стал белорусский концерт на "Славянском базаре в Витебске"
Белорусские лекарства для лечения пневмонии и COVID-19 доставлены в Кыргызстан
Савиных: для массовых протестов в Беларуси нет социальной основы
Лидеры протестных мнений заинтересованы в манипуляциях общественным сознанием - Авдонин
Беларусь продолжает переговоры с "Газпромом" о снижении цены на газ в 2020-2021 годах - Минэнерго
Белорус Роман Волознев завоевал Гран-при конкурса эстрадной песни XXIX "Славянского базара"
Какая помощь оказана по указу №178 в виде субсидий и как во время простоя платить больничные
Ограничения на посещение лесов действуют в 34 районах Беларуси
Работа с обращениями граждан требует максимальной отдачи - Исаченко
ФОТОФАКТ: Гала-концерт "Шансон ТВ-Все звезды" прошел на "Славянском базаре в Витебске"
В Беларуси вступают в силу ограничения на продажу нетабачных никотиносодержащих изделий
ФОТОФАКТ: Вейкбордисты готовятся к чемпионату Беларуси
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.