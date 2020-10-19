Картина выходных: ID-карта вместо паспорта, акция "Чистый лес" и первый снег

ВЧЕРА

Картина выходных. 17-18 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников станции скорой медицинской помощи города Минска со 110-летием со дня основания службы скорой медицинской помощи. Александр Лукашенко подчеркнул, что непростая эпидемическая ситуация в этом году еще раз подтвердила, что мужеству белорусских медиков нет границ.

В Беларуси выздоровели и выписаны 79 757 пациентов с COVID-19.

Порядка 15-20% пациентов, перенесших коронавирус, теряют антитела к нему в течение нескольких месяцев после излечения. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

ИНТЕРВЬЮ: ID-карта вместо паспорта: что изменится для белорусов

Минтруда предлагает ввести для многодетных мам семичасовой рабочий день с сохранением зарплаты, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. В Беларуси может исчезнуть список запрещенных для женщин профессий.

Беларусь получила от "налога на Google" с 2018 года более Br60 млн, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. МНС хочет перейти на 100%-ю подачу налоговых деклараций в электронном виде. ИП хотят разрешить с 1 января 2021 года обращаться за админпроцедурами в любую налоговую.

В Минске установлены новые коэффициенты к арендной плате за участки.

Ущерб Минску от несанкционированных акций составил около Br900 тыс., сообщил прокурор Минска Олег Лаврухин. Провластные митинги находятся в рамках закона.

ФОТОФАКТ: Республиканский автопробег "За единую Беларусь".

Республиканская добровольная акция "Чистый лес" прошла в Беларуси.

ФОТОФАКТ: OPEN PODIUM - открытые показы мод в Национальной школе красоты

ФОТОФАКТ: Фестиваль "Витебский листопад" прошел в городе на Двине

ФОТОФАКТ: В Витебском районе выпал первый снег

Беларусь присоединилась к глобальному уик-энду наблюдений за птицами.

"Иж", "Паннония" и "Муравей" - пенсионер из Поречья собрал коллекцию ретромотоциклов

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 октября

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Международная промышленная выставка TeMEx пройдет в онлайн-формате по 14 января 2021 года.

Х Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" пройдет в Минске по 24 октября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 октября

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Международный день авиадиспетчера.

Всемирный день профилактики остеопороза.

Всемирный день статистики.

135 лет назад родился Бурбис Александр Лаврентьевич (г.Вильно), участник белорусского национально-освободительного движения, театральный деятель. С 1921 года заместитель наркома иностранных дел БССР, один из организаторов Общества Красного Креста БССР. Идеи, взгляды и деятельность Бурбиса оказали влияние на формирование государственной политики БССР в 1920-е годы, содействовали укрупнению территории БССР. Автор "Краткого очерка по экономической географии Беларуси", статьи "Краткое обозрение белорусского национально-революционного движения". Один из основателей белорусского профессионального театра, актер и режиссер. Участвовал в работе Первой белорусской труппы Игната Буйницкого, Белорусского музыкально-драматического кружка в Вильно. Поставил спектакли "По ревизии" и "Прикинулись дурачками" М.Кропивницкого, "Сватовство" В.Дунина-Марцинкевича. Умер в 1922 году.

100 лет назад родился Шуманский Михаил Григорьевич (д.Перебродье Миорского р-на Витебской обл.), певец, заслуженный артист Беларуси (1955). С 1940 года был солистом Государственной академической хоровой капеллы Беларуси, а также выступал в дуэте с В.Юневичем. В репертуаре дуэта были белорусские народные песни, произведения белорусских композиторов. Умер в 1982 году.

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