Картина выходных: ID-карты, памятный знак Новому году и "Мисс мира - 2018"

ВЧЕРА
Картина выходных. 8-9 декабря
Совет Евразийской экономической комиссии утвердил требования к созданию, развитию и функционированию трансграничного пространства доверия и принял концепцию создания условий для цифровой трансформации промышленного сотрудничества в ЕАЭС и цифровой трансформации промышленности стран союза. Совет ЕЭК также одобрил внесение изменений в Договор о ЕАЭС в части уплаты пошлин и одобрил проект соглашения о прослеживаемости товаров в ЕАЭС.
Вице-премьер Игорь Ляшенко констатирует сокращение размеров просроченной дебиторской задолженности у белорусских субъектов хозяйствования со стороны их российских контрагентов. Об этом он сказал в Москве на совещании с руководителями субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий по вопросам сокращения просроченной дебиторской задолженности и возвращения валютной выручки в страну. Вице-премьер также уверен в положительном результате переговоров, которые белорусская сторона ведет в связи с проведением налогового маневра в нефтяной отрасли в России. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко считает, что белорусские субъекты хозяйствования предпринимают недостаточно мер по возврату долгов от российских контрагентов.
Правоохранительными органами Беларуси с 2015 года возбуждено 85 уголовных дел в связи с просроченной дебиторской задолженностью, имеющей криминальную составляющую, сообщил генпрокурор Беларуси Александр Конюк. Он также анонсировал уголовное дело о мошеннической схеме поставок белорусской молочки в Россию.
Беларусь в предстоящие четыре года может потерять от российского налогового маневра в нефтяной отрасли до $11 млрд. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт. Пресс-секретарь также рассказала некоторые подробности резонансных переговоров лидеров стран ЕАЭС 6 декабря в Санкт-Петербурге.
Объекты, возводимые для проведения II Европейских игр, в дальнейшем должны быть активно задействованы, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время посещения Студенческой деревни в Минске.
Популярная певица Ани Лорак стала звездным послом II Европейских игр.
Первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко рассказал, когда белорусам начнут выдавать ID-карты.
Министерство архитектуры и строительства разъяснило механизм возмещения затрат на инфраструктуру при строительстве индивидуальных домов.
БЖД совместно с железнодорожными компаниями Латвии и России с 10 декабря переводят в цифровой формат транзит порожних приватных вагонов в сообщении Латвия - Беларусь - Россия и обратно.
БЖД ввела новый график движения поездов на 2018-2019 годы на дорогах стран Содружества и Евросоюза.
Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 участниц конкурса "Мисс мира - 2018". Это лучший результат за всю историю участия страны в этом конкурсе.
ФОТОРЕПОРТАЖ: Посвященный Году малой родины альбом презентовали на "Песне года Беларуси - 2018"
Концерт лауреатов музыкальной премии "Золотой Граммофон" прошел на сцене столичной "Минск-Арены".
Памятный знак Новому году открыли в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще.
Биатлонистка Ирина Кривко входит в десятку сильнейших общего зачета после первого этапа Кубка мира по биатлону.
Хоккеисты сборной Беларуси (U-20) выиграли у Норвегии на ЧМ в Германии.
Белоруска Анна Каменщикова победила в XVI Международном турнире по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач.
Белорус Андрей Казусенок победил в абсолютном Кубке мира по самбо на призы Союзного государства Беларуси и России.
В Армении прошли парламентские выборы.
В Германии избрали преемника Меркель на посту председателя партии ХДС.
Китай запустил первый в мире зонд для исследования темной стороны Луны.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 10 декабря
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Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, который будет находиться в Республике Беларусь с официальным визитом.
Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси.
Брестская епархия проведет III этап региональных Рождественских образовательных чтений. Мероприятие состоится в нижнем Казанском храме собора Воскресения Христова. Тема чтений - "Молодежь. Свобода и ответственность".
Международный турнир по мини-футболу пройдет в Речице на базе детско-юношеской спортивной школы №2.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 11 декабря
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Международный день гор. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2002 года.
100 лет назад родилась Бушко Тамара Кирилловна (д.Любашево Ганцевичского р-на Брестской обл.), белорусский театральный критик. Работала в газете "Літаратура і мастацтва", журнале "Работніца", выступала с рецензиями на спектакли, писала статьи по вопросам драматургии, очерки о театральных деятелях. Лучшие театроведческие работы собраны в книге "Свет незабываемых мгновений". Умерла в 1981 году.
215 лет назад родился Берлиоз Гектор, французский композитор, дирижер. Автор трактата "Дирижер оркестра", "Мемуаров", симфонических произведений и др. Умер в 1869 году.
175 лет назад родился Кох Роберт (1843-1910), немецкий микробиолог, один из основоположников современной бактериологии и эпидемиологии, иностранный член-корреспондент Петербургской АН, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. Открыл возбудителя туберкулеза ("палочка Коха"). Впервые выделил чистую культуру возбудителя сибирской язвы, доказал ее способность к спорообразованию. Предложил способы дезинфекции. Умер в 1910 году.
100 лет назад родился Солженицын Александр Исаевич (1918-2008), российский писатель, академик РАН (1997). Автор рассказов, повести "В круге первом", романа "Архипелаг ГУЛАГ" и др. Лауреат Государственной премии России, Нобелевской премии по литературе. Умер в 2008 году.
65 лет назад родился Макаревич Андрей Вадимович, российский автор-исполнитель, основатель группы "Машина времени", народный артист Российской Федерации.
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