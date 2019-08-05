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Картина выходных: интегрированные структуры в АПК, новые правила ввоза товаров из-за границы и температурные минимумы

Общество 05.08.2019 | 08:00

ВЧЕРА

Картина выходных. 3-4 августа

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина назвала возможную дату выборов Президента Республики Беларусь - 30 августа 2020 года. Лидия Ермошина также заявила, что выступает за выборы в парламент по партийным спискам.

Фото из архива
Фото из архива

Правительство считает обоснованным создание интегрированных структур в АПК, сообщили в пресс-службе правительства, комментируя итоги рабочей поездки премьер-министра Беларуси Сергея Румаса в Глубокский район Витебской области.

Белорусские аграрии планируют завершить уборку зерновых в течение 10-12 дней, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько. В Беларуси до конца текущего года будет достроено 50 молочно-товарных комплексов, которые планируется запустить в 2020 году, сообщил министр. Анатолий Хотько также прокомментировал ситуацию с падежом скота на молочно-товарном комплексе "Паршино" под Горками. По его словам, ситуация поправима. Здесь работают специалисты, в том числе и ветеринарные врачи.

Новые правила ввоза из-за границы товаров для личного потребления вступили в силу в Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Марафон женского здоровья проходит в Минске.

РЕПОРТАЖ: Мастерил кровать для сына - и построил свой бизнес.

Фото из архива Сергея Парфеновича
Фото из архива Сергея Парфеновича

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялась церемония открытия соревнований Армейских международных игр (АрМИ-2019).

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Массовые убийства произошли в выходные в американских городах Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтон (штат Огайо), погибли около 30 человек, десятки ранены. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

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Чемпион мира по греко-римской борьбе Дмитрий Бонько. Первая золотая медаль на юношеском ЧМ для Беларуси с 1997 года. Фото United World Wrestling

Пловец Илья Шиманович выиграл второе золото на этапе КМ в Токио.

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День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

75 лет назад родился Гриб Станислав Иванович (д.Савичи Дятловского р-на Гродненской обл.), белорусский ученый в области растениеводства, академик НАН Беларуси, академик Академии аграрных наук Республики Беларусь, иностранный член Российской академии сельскохозяйственных наук и Украинской академии аграрных наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. В 1995-1997-м годах вице-президент ААН РБ, в 1997-2002-м годах академик-секретарь Отделения земледелия ААН РБ. С 2002 года главный научный сотрудник Института земледелия и селекции НАН Беларуси. Автор более 400 научных работ в области селекции, семеноводства и технологии возделывания зерновых культур. Разработал и внедрил в производство системы адаптированных, ресурсосберегающих сортов ячменя, овса, тритикале, яровой пшеницы. Лауреат Государственной премии Беларуси.

70 лет назад родилась Печинская Тамара Сергеевна (Омская обл., Россия), белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси. В 1976-1978-м годах в Государственном театре оперы и балета Беларуси, в 1980-2005-м - солистка Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. Среди образов: Амнерис ("Аида" Дж.Верди), Любаша ("Царская невеста" Н.Римского-Корсакова), Любка ("Седая легенда" Д.Смольского). Первая исполнительница вокальных циклов белорусских композиторов Е.Глебова, В.Иванова, В.Серых и др.

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Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
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