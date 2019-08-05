Картина выходных: интегрированные структуры в АПК, новые правила ввоза товаров из-за границы и температурные минимумы

ВЧЕРА

Картина выходных. 3-4 августа

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина назвала возможную дату выборов Президента Республики Беларусь - 30 августа 2020 года. Лидия Ермошина также заявила, что выступает за выборы в парламент по партийным спискам.

Фото из архива

Правительство считает обоснованным создание интегрированных структур в АПК, сообщили в пресс-службе правительства, комментируя итоги рабочей поездки премьер-министра Беларуси Сергея Румаса в Глубокский район Витебской области.

Белорусские аграрии планируют завершить уборку зерновых в течение 10-12 дней, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько. В Беларуси до конца текущего года будет достроено 50 молочно-товарных комплексов, которые планируется запустить в 2020 году, сообщил министр. Анатолий Хотько также прокомментировал ситуацию с падежом скота на молочно-товарном комплексе "Паршино" под Горками. По его словам, ситуация поправима. Здесь работают специалисты, в том числе и ветеринарные врачи.

Новые правила ввоза из-за границы товаров для личного потребления вступили в силу в Беларуси.

Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Марафон женского здоровья проходит в Минске.

РЕПОРТАЖ: Мастерил кровать для сына - и построил свой бизнес.

Фото из архива Сергея Парфеновича

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялась церемония открытия соревнований Армейских международных игр (АрМИ-2019).

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Рок за Бобров" прошел на аэродроме "Боровая".

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник корейской культуры прошел в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Рыцарский фест - 2019.

Ученые рассказали о найденных в Беларуси древних поселениях.

Новые температурные минимумы установлены в некоторых населенных пунктах Беларуси.

Массовые убийства произошли в выходные в американских городах Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтон (штат Огайо), погибли около 30 человек, десятки ранены. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

На месте происшествия. Фото CNN

Скончался популярный исполнитель, человек мира Вилли Токарев.

Белорус Дмитрий Бонько завоевал золото юношеского ЧМ по греко-римской борьбе.

Чемпион мира по греко-римской борьбе Дмитрий Бонько. Первая золотая медаль на юношеском ЧМ для Беларуси с 1997 года. Фото United World Wrestling

Пловец Илья Шиманович выиграл второе золото на этапе КМ в Токио.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 июня

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Пресс-конференция "Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 5 августа в 12.00. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

I Молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана откроется в Минске.

Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие: "О проведении I Молодежного IT-форума Беларуси и Узбекистана. Перспективы развития международного молодежного стартап-движения и предпринимательства". Место проведения: Республиканский дом молодежи (г. Минск, ул.К.Маркса, 40). Начало в 16.15.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 июня

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В Республике Беларусь - День железнодорожных войск.

Международный день "Врачи мира за мир".

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

75 лет назад родился Гриб Станислав Иванович (д.Савичи Дятловского р-на Гродненской обл.), белорусский ученый в области растениеводства, академик НАН Беларуси, академик Академии аграрных наук Республики Беларусь, иностранный член Российской академии сельскохозяйственных наук и Украинской академии аграрных наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. В 1995-1997-м годах вице-президент ААН РБ, в 1997-2002-м годах академик-секретарь Отделения земледелия ААН РБ. С 2002 года главный научный сотрудник Института земледелия и селекции НАН Беларуси. Автор более 400 научных работ в области селекции, семеноводства и технологии возделывания зерновых культур. Разработал и внедрил в производство системы адаптированных, ресурсосберегающих сортов ячменя, овса, тритикале, яровой пшеницы. Лауреат Государственной премии Беларуси.

70 лет назад родилась Печинская Тамара Сергеевна (Омская обл., Россия), белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси. В 1976-1978-м годах в Государственном театре оперы и балета Беларуси, в 1980-2005-м - солистка Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. Среди образов: Амнерис ("Аида" Дж.Верди), Любаша ("Царская невеста" Н.Римского-Корсакова), Любка ("Седая легенда" Д.Смольского). Первая исполнительница вокальных циклов белорусских композиторов Е.Глебова, В.Иванова, В.Серых и др.

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