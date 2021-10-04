Картина выходных: интервью Лукашенко CNN, День учителя и Belarus Fashion Week

ВЧЕРА

Картина выходных. 2-3 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью американской телекомпании CNN. Президент указал на большое количество недостоверной информации в вопросах журналиста Мэтью Чанса и ответил на домыслы журналиста CNN об атмосфере страха в Беларуси. У стран Запада и США не получится подогнать весь мир под придуманные ими стандарты в области соблюдения прав человека, отметил Александр Лукашенко. Глава государства рассказал, кого он считает лидерами оппозиции и есть ли они в Беларуси. Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о посадке в Минске самолета компании Ryanair, заявил, что готов гарантировать безопасность полетов над Беларусью как лично для журналиста американского канала, так и для любой страны. Президент в очередной раз отверг фейковые предположения о том, что белорусская сторона использует мигрантов, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также то, что там принимают у себя оппозиционеров. Александр Лукашенко уверен, что у Беларуси достаточно партнеров и друзей в мире, чтобы обойтись без Евросоюза. Глава государства отметил непоследовательность и глупость политики коллективного Запада в отношении Беларуси. Суверенитет и независимость любой страны не покупаются и не продаются, подчеркнул белорусский лидер.

CNN пробило дно, оставив в телеэфире от часового интервью с Лукашенко всего несколько фраз.

Пресс-секретарь МИД: в листе ожидания на интервью Лукашенко порядка 10 зарубежных СМИ.

Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников сферы образования Республики Беларусь с Днем учителя. Глава государства поблагодарил педагогов за бесконечную мудрость, огромное терпение, чуткое отношение к ученикам, величайшую преданность своему делу и пожелал им и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Спасибо за самоотверженный труд! Эти трогательные снимки учителей с их учениками перенесут вас в прошлое

РЕПОРТАЖ: Когда призвание в генах: историю пяти поколений учителей восстановила педагог из Светлогорска

Экспорт белорусского продовольствия с начала года составил $4,2 млрд, рассказал заместитель премьер-министра Александр Субботин.

Для публичного обсуждения проект новой Конституции Беларуси будет представлен не позднее 7 ноября.

Председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Олег Белоконев раскрыл детали законопроекта о введении уголовной ответственности за призывы к санкциям.

Волонтеры Красного Креста активно оказывают помощь беженцам на границе, заявил генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Сейчас для системы здравоохранения главной задачей является вакцинация, заявила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1899 пациентов с COVID-19, выписаны 1524.

РЕПОРТАЖ о том, как жители Шкловского района прививаются от COVID-19

БРСМ и молодежное крыло БСЖ дали старт профилактической акции "Привит от COVID"

ФОТОФАКТ: Модные показы Belarus Fashion Week прошли в Минске

Костел в Будславе обрел временную крышу, скоро возобновятся службы.

ФОТОФАКТ: Пик гона благородного оленя

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 октября

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XIV Национальный фестиваль архитектуры пройдет по 16 октября и будет посвящен Году архитектуры и градостроительства в СНГ. Главной площадкой станет Республиканский дом архитектора. Во время фестиваля пройдут архитектурные конкурсы, будет вручен почетный приз "Зодчий Республики Беларусь".

Экспозиция "Самобытный Минск", посвященная Дню города, пройдет до 10 ноября в галерее "Мобильная" Национальной библиотеки Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 октября

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Всемирный день учителя.

75 лет назад родился Ловкис Зенон Валентинович (д.Можейки Поставского р-на Витебской обл.), белорусский ученый в области механизации сельского хозяйства, доктор технических наук (1990), профессор (1991), член-корреспондент НАН Беларуси (2009), заслуженный деятель науки Беларуси (2013). Автор научных работ по сельскохозяйственным машинам, процессам и аппаратам пищеперерабатывающей промышленности, технологиям производства и переработки картофеля.

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