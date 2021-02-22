Картина выходных: "Искусство книги - 2020", подготовка к Олимпиаде и "Гомельская лыжня"

ВЧЕРА

Картина выходных. 20-21 февраля

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович считает необходимым оптимизировать порядок выработки решений и их исполнения в ЕАЭС.

Экономическое и гуманитарное сотрудничество Беларуси и Азербайджана обсудили в Баку.

Беларусь предложила расширить ж/д и авиасообщение с Россией.

Платежная дисциплина граждан Беларуси на высоком уровне, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель. В Минске с начала года вывезено более 400 тыс. куб.м снега, сообщил министр.

Поддержание ценовой стабильности и доступность товаров - что будет в фокусе внимания МАРТ в 2021 году.

Министерство информации отмечает рост спроса на электронные книги, в связи с этим планируется расширить их продажи. Об этом сообщил министр информации Игорь Луцкий.

Гран-при конкурса "Искусство книги - 2020" получило издание "Храм-памятник земли белорусской".

Популярно-образовательное издание "Хутчэй. Вышэй. Мацней. Гісторыя алімпійскага руху для кожнага" победило в национальном конкурсе "Искусство книги" в номинации "В зеркале времени".

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1322 пациента с COVID-19, выписаны 1638.

К Играм в Токио готовятся около 260 белорусских спортсменов.

Более 1 тыс. спортсменов-любителей собрал праздник "Гомельская лыжня - 2021".

ФОТОФАКТ: Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил на "Линии Сталина"

ФОТОФАКТ: Выставка вооружения и военной техники воинских частей Брестского гарнизона

Акция "Единый день безопасности" стартовала в Беларуси.

В ГАИ Минска рассказали о местах установки мобильных датчиков контроля скорости.

ФОТОФАКТ: Обитатели парка Горького чувствуют приближение весны

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 февраля

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Брифинг на тему "События на АЭС: мониторинг, классификация, действия" пройдет в пресс-центре БЕЛТА в 12.00. Адрес пресс-центра: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Институте языкознания имени Якуба Коласа НАН будет проведен круглый стол "Стварэнне беларускамоўнай заканадаўчай базы як фактар гарманічнага развіцця грамадства".

Выставка "Беларуская мова: гісторыя і сучаснасць" к Международному дню родного языка откроется в Музее современной белорусской государственности.

"Неделя аспиранта" стартует в БГУ. По 24 февраля состоится цикл семинаров на тему "Методология диссертационного исследования".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 февраля

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День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

85 лет назад родился Шилай Ростислав Алексеевич (д.Равнополье Пуховичского р-на Минской обл.), заслуженный архитектор Беларуси (1985). В 1960 году окончил БПИ. Работал в"Брестгражданпроект", начальником Брестского областного управления по строительству и архитектуре. Среди работ в Бресте: Брестский аэровокзал, здания областной клинической больницы, кинотеатра "Беларусь", реконструкция торгового центра "Славянский базар" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1988). Умер в 2004 году.

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