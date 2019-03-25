Картина выходных: IT-тренажеры, парк семейных деревьев и первый рекорд II Европейских игр

ВЧЕРА

Картина выходных. 23-24 марта

ЗАО "Штадлер Минск" может создавать поезда для метро других стран СНГ, заявил директор предприятия Филипп Бруннер. Кроме того, "Штадлер" планирует создать в Беларуси производство преобразователей.

Директор ЗАО "Штадлер Минск" Филипп Бруннер. Фото из архива

Банк развития профинансировал 3 тыс. проектов по программе поддержки МСП.

Затраты на оказание услуг ЖКХ за последние три года снизились в Беларуси более чем на Br450 млн, рассказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.

Органам власти на местах необходимо уделять повышенное внимание содержанию и эксплуатации улиц и дорог, заявил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он отметил, что прежде всего, как и требует Президент, необходимо делать акцент не на количество выполненных работ, а на качество ремонта, чтобы соблюдались технологии.

IT-тренажеры по математике и физике разработали в БГУ.

Четыре иностранные телепрограммы начнут вещание на территории Беларуси.

Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко стал лауреатом международной премии в области культуры и искусства украинской общенациональной программы "Человек года - 2018".

Анатолий Ярмоленко.Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Ваня Здонюк: горжусь возможностью представить Беларусь на конкурсе исполнителей в Витебске

Ваня Здонюк

ФОТОФАКТ: "Гуканне вясны" прошло в Вязынке

ФОТОФАКТ: День открытых дверей у брестских военных

Легендарный белорусский атлет Вячеслав Хоронеко очередной свой рекорд посвятил II Европейским играм.

Первый в столице парк семейных деревьев заложили сегодня в Заводском районе по инициативе БРСМ.

Хоккейная команда Президента Беларуси одержала шестую победу в XII Республиканских соревнованиях среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

ФОТОФАКТ: Победителем финального этапа "Золотой шайбы" в дивизионе Б стала команда "Алмаз"

Белорусские атлеты отметились тремя золотыми наградами в первый день юниорского Кубка Европы (U-21) по дзюдо в Афинах.

Белорусы завоевали 11 медалей на Кубке мира по самбо в Москве.

Илья Шиманович обновил рекорд Беларуси в плавании на 100 м брассом на турнире FFN Golden Tour - Camille Muffat в Марселе.

Футболисты национальной сборной Беларуси потерпели второе поражение в отборочном турнире чемпионата Европы, уступив в гостях Северной Ирландии со счетом 1:2.

У парома Viking Sky, следовавшего из Тромсе в Ставангер, во время шторма вышел из строя один из двигателей. Среди членов команды парома есть гражданка Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 марта

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Брифинг председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрея Рыбака состоится в пресс-центре БЕЛТА в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы в 15.00 состоится круглый стол, приуроченный к Международному дню театра на тему: "Государственный театр и антреприза. Партнеры или конкуренты? Современные реалии белорусского театра".

В Национальном историческом музее Республики Беларусь в 17.00 состоится презентация уникального интерактивного макета Кревского замка - нового проекта из серии VKL3D "Очутись в сердце истории!", созданного с использованием технологии 3D-печати.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 марта

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65 лет назад родилась Котович Татьяна Викторовна (г.Витебск), театровед, педагог, доктор искусствоведения, профессор. После окончания БГУ в 1976 г. была редактором молодежной редакции в Комитете по телевидению и радиовещанию Витебского облисполкома. С 1997 г. руководитель информационно-аналитического центра Национального академического театра им.Я.Коласа, одновременно преподает в Витебском государственном университете им.П.Машерова. Соавтор и редактор сборников "Духовная энергия театра", "Малевич. Классический авангард. Витебск".

70 лет назад родился Зюскинд Патрик, немецкий писатель, драматург и сценарист. Автор романа "Парфюмер. История одного убийцы" и др.

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