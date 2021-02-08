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08 февраля 2021, 08:05

Картина выходных: итоги Евразийского межправсовета, конференция БСЖ и лыжные гонки

ВЧЕРА

Картина выходных. 6-7 февраля

Главам правительств стран Евразийского экономического союза на заседании Евразийского межправительственного совета 5 февраля в Алматы (Казахстан) удалось достичь консенсуса по всем вопросам. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Премьер-министр полагает, что скоро страны ЕАЭС перейдут к работе над проектом договора об общем рынке газа.

Белорусский союз женщин силен не своей численностью, а умением объединять людей, стремлением решать проблемные вопросы. Об этом сказала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, выступая на VII Республиканской отчетно-выборной конференции БСЖ. Повышение социальной защищенности семьи и детей, укрепление связи поколений в семье - одни из приоритетов деятельности Минской городской организации общественного объединения "Белорусский союз женщин". Такую точку зрения высказала руководитель столичной организации БСЖ Жанна Романович.

Елена Богдан переизбрана председателем Белорусского союза женщин. Белорусский союз женщин активно реализует социально важные для страны проекты и участвует во всех процессах, направленных на развитие государства, заявила Елена Богдан.

Банк развития в 2020 году предоставил экспортные кредиты более чем на Br1,4 млрд.

Утвержден порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков БелАЭС.

Минтруда рассказало о плане поэтапного повышения зарплат бюджетников разных сфер.

Минтруда рассказало об инициативах укрепления семейных ценностей в новой пятилетке.

Изменения в ТК в части удаленной работы планируют разработать в этом году.

Квоты, средства гигиены через аптеки - меры господдержки для инвалидов в программе на пятилетку.

Система образования Беларуси оперативно реагирует на запросы рынка труда, сообщили в Министерстве образования. В новых учебных программах акцент сделан на доступности и практикоориентированности.

Скрининг и искусственные органы - определены ключевые направления в области онкологии.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1732 пациента с COVID-19, выписаны 2236.

Обновленный мост через Птичь открыли в Октябрьском районе.

В России задержали четверых участников организации массовых беспорядков в Беларуси, рассказал начальник международно-правового отдела Следственного комитета Беларуси Михаил Вавуло. Следственный комитет направил в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича.

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ФОТОФАКТ: Команда "Минск-1" - чемпион страны по индорхоккею среди женских команд

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Экспорт белорусской сельхозпродукции. Подведение итогов 2020 года, планы на 2021 год". Начало в 12.00.

Радиоканал "Культура" к 100-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Мележа проведет трансляцию постановочных рассказов "У завіруху" и "Ноччу", радио пектаклей "Хто прыйшоў уначы" и "Подых навальніцы".

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Знаменательные даты 9 февраля

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Всемирный день безопасного Интернета.

Международный день стоматолога.

75 лет назад родился Зарицкий Эдуард Борисович (Саратовская обл., Россия), композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1994), народный артист Беларуси (1999). В 1970 году окончил Белорусскую консерваторию. Работал преимущественно в области инструментальной музыки, массовой и эстрадной песни, театральной и киномузыки. Автор симфонии, концертов для гобоя и валторны и камерного оркестра, сюиты на темы белорусских народных песен для народного оркестра и др. С 1990-х годов работает в песенном жанре (песни на стихи Я.Лучины, Ф.Богушевича, В.Сырокомли; песни для детей, вокальные циклы на стихи А.Мицкевича, Я.Коласа, В.Короткевичаи др.). Награжден орденом Ф.Скорины (2006). Умер в 2018 году.

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