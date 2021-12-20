Картина выходных: изменения налогового законодательства, карнавал Дедов Морозов и успехи хоккеистов

ВЧЕРА

Картина выходных. 18-19 декабря

Запад постоянно поучает Беларусь демократии, но сам же нарушает все мыслимые нормы международного права. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic. Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО, заявил министр.

Владимир Макей. Фото из архива

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко рассказал о транспортном налоге, поступлениях в бюджет, изменениях налогового законодательства, а также о зарплатах в конвертах.

Информация, полученная в ходе масштабного соцопроса, должна стать основой проведения кадровой политики и работы с населением. Такое мнение высказал директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец.

Президент Беларуси дал поручение провести оценку действий компании А1 и принять самые жесткие меры. Об этом рассказал заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий.

Игорь Луцкий. Фото из архива

Беларусь передаст международным структурам материалы уголовного дела о преступлениях польских силовиков в отношении беженцев, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

Учитывая складывающуюся ситуацию на границах, рост воинских контингентов с сопредельных сторон, возможно возникновение вооруженного конфликта. Об этом военно-политический аналитик Александр Тиханский. Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг польского военнослужащего Эмиля Чечко, который попросил политического убежища в Беларуси.

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, который попросил политического убежища в Беларуси, признался, что ему приходилось убивать людей. Эмиль Чечко рассказал, что польских военнослужащих перед убийством беженцев накачивали алкоголем.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1456 пациентов с COVID-19, выписаны 1754.

В Доме офицеров простились с Героем Советского Союза Василием Мичуриным.

Три десятка рейсов, почти 35 т груза: авиация МЧС помогает восстанавливать мемориал партизанскому отряду "Славный".

Первый магазин с мерчем от Президента Беларуси Александра Лукашенко открылся в Минске. Из-за повышенного спроса в ближайшее время планируется отшивать новые партии товара с мерчем, рассказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина спустя час после открытия магазина.

Экономно, но красиво. Новогодняя елка во Дворце Независимости уже несколько лет радует гостей.

Слово "Рождество" придумал не человек, его сказал Бог. Об этом напомнил архиепископ митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский, комментируя предложение еврокомиссаров в своем корпоративном общении избегать это слово.

ИНФОГРАФИКА: Елочные базары

ФОТОФАКТ: Ярмарка "Калядны кiрмаш" работает у Дворца спорта в Минске

ФОТОФАКТ: Карнавал Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Новобелицком районе Гомеля

Хоккеисты молодежной сборной Беларуси (U-20) пробились в элитный дивизион чемпионата мира.

Хоккеисты молодежной сборной Беларуси попали в число лучших на ЧМ в дивизионе IA.

Фото Федерации хоккея Беларуси

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 декабря

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Пресс-конференция "Ключевые направления развития энергетической отрасли Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам: (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Белорусском государственном университете откроется выставка духовной литературы "Рождества волшебные мгновенья", на ней посетителям представят издания XIX - начала XX веков из редкого фонда Фундаментальной библиотеки БГУ.

Фестиваль боевых искусств "Минский рубеж" пройдет по 20 декабря на базе многофункционального культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена".

Минский международный Рождественский оперный форум - 2021 пройдет по 22 декабря в Большом театре Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 декабря

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225 лет назад родился Зан Томаш (д.Мясота Молодечненского р-на Минской обл.), поэт-романтик, участник освободительного движения. В 1820 году окончил Виленский университет. Один из организаторов и руководителей виленских тайных товариществ и студенческой молодежи. В 1823 году арестован и выслан в Оренбург, где вел дневник, исследовал природу Урала, создал минералогический музей. С 1841 года жил в Беларуси. Изучал белорусский фольклор. Автор поэм "Кошечка", "Мед", баллад "Твардовский", "Свитязь-озеро" и др. Дружил с А.Мицкевичем, оказывал влияние на его творчество. Умер в 1855 году.

125 лет назад родился Рокоссовский Константин Константинович, советский военный деятель и полководец, Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). В истории Великой Отечественной войны имя Рокоссовского осталось не только благодаря тому, что он блестяще провел множество наступательных операций, но и потому, что 24 июня 1945 г. он командовал Парадом Победы в Москве. Участник боев в Беларуси в Великую Отечественную войну. Командовал механизированным корпусом, армией на Западном фронте, войсками Брянского, Донского, Центрального, 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Удостоен высшего военного ордена СССР - ордена "Победа". Умер в 1968 году.

100 лет назад родился Пешкур Иван Иванович (д.Острово Копыльского р-на Минской обл.), белорусский художник театра, живописец. В 1939 году окончил Витебское художественное училище. Работал в Государственном театре оперы и балета Беларуси и Белорусском республиканском театре юного зрителя. Оформил спектакли "Чио-Чио-сан" Дж.Пуччини, "Щелкунчик" П.Чайковского, "Не верьте тишине" И.Шамякина и др. Среди живописных работ: картины "Березы", "Река Вяча", "Зимние дали". Умер в 1980 году.

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