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Общество
28 октября 2019, 08:00

Картина выходных: калийный контракт с Индией, фестиваль электротранспорта и метеор над Браславом

ВЧЕРА

Картина выходных. 26-27 октября

Белорусская калийная компания подписала новый контракт на поставку удобрений в Индию по $280 за тонну.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил с премьер-министром Сербии Аной Брнабич выполнение договоренностей о поставках белорусской техники в Белград. По словам Сергея Румаса, Сербия для Беларуси не только важный экономический партнер, но и друг, взаимоотношения между странами развиваются динамично, о чем говорит растущий товарооборот.

Для расширения сотрудничества Кубы и Беларуси существуют все предпосылки, заявил Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес.

Беларусь предлагает странам Движения неприсоединения провести в 2021 году конференцию о новом миропорядке. С такой инициативой выступил на XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Беларусь рассчитывает, что страны - участницы Движения неприсоединения поддержат инициативу Беларуси в перезапуске Хельсинкского процесса.

Фото посольства Беларуси в Азербайджане
Фото посольства Беларуси в Азербайджане

Почти 80% территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в 2019 году улучшили свои показатели, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. В Беларуси с начала 2019 года количество частных агентств по трудоустройству выросло в 5 раз.

В Рамочной программе сотрудничества ООН и Беларуси в сфере устойчивого развития на 2021-2025 годы акцент будет перенесет на сотрудничество вместо поддержки, рассказала постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий.

ФОТОРЕПОРТАЖ: День специальной разведки отметили в Марьиной Горке

В Беларуси впервые прошел фестиваль электротранспорта. Любители электросамокатов, моноколес, электровелосипедов и гироскутеров собрались на Лыжероллерной трассе в Минске на официальное закрытие сезона.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль боевых искусств прошел в Минске

В Минске в ходе месячника по наведению порядка, благоустройству и озеленению территории прошли субботники.

Издание Insider составило рейтинг европейских столиц с самым дешевым проездом в метро. Минск и Киев разделили первую строчку рейтинга.

"Белавиа" перешла на зимнее расписание.

Европейские страны переходят на зимнее время: БЖД корректирует расписание поездов.

Одной из центральных тем обсуждения участниками 48-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в Варшаве стало наследие II Европейских игр. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, руководство ЕОК и участники мероприятия заслушали детальный итоговый отчет о II Европейских играх. Председатель Координационной комиссии ЕОК Спирос Капралос в своем отчете о II Европейских играх 2019 года в Минске поблагодарил дружелюбную Беларусь за организацию мультиспортивного форума на высочайшем уровне.

Яркий метеор (болид) наблюдали ночью в небе над Браславом.

Представительница Беларуси Алиса Маненок стала четвертой на международном конкурсе красоты "Мисс Земля - 2019".

Международный конкурс песни "Евровидение-2020" в Роттердаме пройдет под слоганом "Open up" (Откройся).

Белоруска Арина Соболенко, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, стала победительницей малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), завершившегося в китайском Чжухае.

Фото организаторов турнира
Фото организаторов турнира

Белорусский тяжелоатлет Андрей Орленок стал чемпионом Европы среди юниоров в Бухаресте. Белорус Эдуард Зезюлин завоевал серебряную медаль.

Боксер Дмитрий Асанов завоевал четвертое для Беларуси золото Всемирных военных игр.

На 55-м году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся белорусский композитор-песенник Олег Молчан.

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Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие: "Церемония открытия заключительного этапа олимпиады школьников Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность". Место проведения: ГУК "Дворец культуры области" (г.Могилев, пр.Пушкинский, 7).

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Всемирный день больных псориазом.

Всемирный день борьбы с инсультом.

95 лет назад родилась Мельдюкова Октябрина Францевна (Украина), актриса, заслуженная артистка Беларуси (1975). В 1948 году окончила студию Белорусского театра им.Я.Коласа, работала в этом театре. Исполнительница драматических, характерных ролей. Среди них: Зоська ("Разоренное гнездо" Я.Купалы), Наташа ("Извините, пожалуйста!" А.Макаенка), Глашка ("Тревога" А.Петрашкевича) и др. Умерла в 1996 году.

115 лет назад родился Александр Александрович Морозов, конструктор, один из основоположников российской школы создания танков. Под его руководством созданы легкие танки БТ-2, БТ-5, БТ-7. Участник разработки среднего танка Т-34, легендарной машины времен Великой Отечественной войны. Лауреат Ленинской премии (1967), Государственной премии СССР (1942,1946,1948). Умер в 1979 году.

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