Картина выходных: католическая Пасха, Неделя леса и Belarus Fashion Week

ВЧЕРА

Картина выходных. 3-4 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Пасху 4 апреля. Глава государства отметил, что радость этого праздника является точкой отсчета для новых добрых дел, помощи слабым и обездоленным, единения ради мира и согласия в обществе.

ФОТОФАКТ: Католики встречают Светлое Христово Воскресение - Пасху

Российская делегация во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком прибыла в Минск. В рамках визита состоялась встреча первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Николая Снопкова с вице-премьером Алексеем Оверчуком. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич в эфире телеканала "Беларусь 1" назвал костяк BYPOL, некоторые из участников инициативы объявлены в розыск.

Уровень занятости белорусов за десять лет повысился с 74% до 80%, сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Доступ к информационной системе "Геостатистический портал" для всех желающих будет бесплатным.

Первый энергоблок БелАЭС выработал 1,8 млрд кВт.ч электроэнергии.

Минздрав актуализировал перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1239 пациентов с COVID-19, выписаны 1384.

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" проходит в Беларуси с 3 по 10 апреля. Новые лесные культуры планируется высадить в этом году на площади около 35 тыс. га.

ФОТОФАКТ: Показы белорусских дизайнеров прошли на Belarus Fashion Week

Белорусский республиканский союз молодежи наградил победителей интернет-премии IT Youth по итогам 2020 года.

Фото БРСМ

Как будет выглядеть к 2030 году территория в районе улиц Орловской и Нововиленской в Минске.

Хоккейная команда Президента Беларуси выиграла первый матч финальной серии.

Волейболисты солигорского "Шахтера" стали пятикратными чемпионами Беларуси.

ФОТОФАКТ: Любители здорового образа жизни приняли участие в гонке Bison Trail

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 апреля

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Фестиваль фонарей "Королевство волшебных огней" пройдет по 25 апреля в Ботаническом саду Минска.

В Софийском соборе в Полоцке пройдет по 5 мая XXХIII Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки.

Шесть музеев Минска проведут по 23 мая культурно-познавательный проект "Музейныя лабірынты. Час сямейных адкрыццяў": Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Государственный литературный музей Янки Купалы, Музей истории театральной и музыкальной культуры, Музей истории города Минска, Литературный музей Петруся Бровки и филиал музея истории белорусской литературы "Беларуская хатка".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 апреля

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день спорта на благо развития и мира.

85 лет назад родился Савченко Аркадий Маркович (г.Витебск), певец, народный артист Беларуси (1976), народный артист СССР (1985). В 1960 году окончил Московскую консерваторию. С 1960 года солист Национального академического Большого театра оперы Беларуси. Среди партий: Онегин ("Евгений Онегин" П. Чайковского), Фигаро ("Севильский цирюльник" Дж.Россини), Андрей Болконский ("Война и мир" С.Прокофьева) и др. В концертном репертуаре были арии из классических и современных опер, романсы, произведения белорусских композиторов, белорусские, русские и украинские народные песни. Умер в 2004 году.

85 лет назад родилась Козлова Виктория Станиславовна (г.Березино Минской обл.), белорусский режиссер театра кукол. В 1963 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. В 1963-1983 годах режиссер-постановщик Государственного театра кукол Беларуси, в 1983-1986 годах главный режиссер Брестского областного театра кукол. Поставила 50 спектаклей для детей и взрослых. Умерла в 2005 году.

185 лет назад родился Склифосовский Николай Васильевич, российский хирург, общественный деятель, доктор медицины (1863), профессор медицинского факультета Московского университета. Один из пионеров внедрения принципов антисептики в русской хирургии, а также отечественной хирургии брюшной полости и военно-полевой хирургии. Председатель 12-го Международного съезда врачей, впервые проведенного в Москве в 1897 году. Руководил созданием университетских клиник на Девичьем поле. Умер в 1904 году. Его имя присвоено Московскому НИИ скорой помощи (1923).

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