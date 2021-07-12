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12 июля 2021, 08:00

Картина выходных: "Купалье" в Александрии, 85-летие ГАИ и "Спутник" без виз

ВЧЕРА

Картина выходных. 10-11 июля

Праздник Купалье всегда был национальным достоянием Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил, посещая республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей"). Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием предков, заявил Президент.

Исполнитель Сергей Пархоменко, более известный как Серега, во время республиканского праздника "Купалье" в агрогородке Александрия Шкловского района проверил на крепость рукопожатие Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Широкая ярмарка, шедевры ручной работы, много музыки и веселья - "Купалье" в Александрии.

Победителями республиканского проекта "Властелин села" стали представители Могилевской области.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников Госавтоинспекции МВД с 85-летием службы. Видеообращение главы государства было показано в центре Минска на праздничном мероприятии по этому поводу.

Республиканский праздник к 85-летию ГАИ прошел в семи городах Беларуси.

Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов налоговых органов Беларуси с профессиональным праздником.

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства.

Министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу RT рассказал об отношении Минска к решению Литвы построить стену на границе для защиты от мигрантов.

Более 4 тыс. человек допрошено о геноциде белорусского населения в годы Великой отечественной войны. Об этом сказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Андрей Швед. Фото Генеральной прокуратуры
Андрей Швед. Фото Генеральной прокуратуры

Беларуси и России необходимо развивать промкооперацию для импортозамещения. Об этом сказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1020 пациентов с COVID-19, выписаны 1220.

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Тематическая выставка "Земля: одна планета на всех", посвященная Всемирному дню окружающей среды, пройдет по 13 июля в Национальной библиотеке Беларуси.

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80 лет назад родился Андросик Андрей Федорович, белорусский режиссер. В 1965 году окончил Белорусский театрально-художественный институт, в 1972 году Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. С 1971 года режиссер Национального академического театра им.Я.Купалы, с 1995 года художественный руководитель Белорусского республиканского ТЮЗа. Среди значительных постановок: "Последний журавль" А.Дударева и А.Жука, "Комедия" В.Рудова, "Полочанка" А.Дударева и др. Умер в 2003 году.

70 лет назад родилась Кавалерова Вера Ильинична (г.Минск), актриса, заслуженная артистка Беларуси (1991). С 1970 года работает в Белорусском республиканском театре юного зрителя (в 1978-1984 годах во Львовском русском драматическом театре). Актриса амплуа травести. Мастерство перевоплощения, темперамент характерны для ролей подростков, молодых героинь, сказочных персонажей: Миколка ("Миколка-паровоз" М.Лынькова), Элен ("Создательница чуда" У.Гибсона), Катеринка, Зоська ("Почему же мне не петь, почему же не гудеть..." Я.Купалы и М.Чарота) и др.

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