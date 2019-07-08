Картина выходных: "Купалье" в Александрии, встреча ветеранов на Кургане Дружбы и резервный день ЦТ

ВЧЕРА

Картина выходных. 6-7 июля

Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") прошел 6-7 июля в агрогородке Александрия (Могилевская область). Праздник "Купалье" за 10 лет своего существования стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Кульминацией республиканского праздника стал гала-концерт "Зроблена ў Беларусі" с участием звезд белорусской и зарубежной эстрады.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник "Купалье" в Александрии

Беларусь выступает за укрепление экономико-экологического измерения ОБСЕ для повышения безопасности в регионе. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий на заседании Общего комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде.

Международная финансовая корпорация (IFC) планирует инвестировать в белорусскую экономику $50-60 млн до конца года, сообщила глава представительства IFC в Беларуси Ольга Щербина. IFC рассматривает несколько инвестиционных проектов, которые находятся на довольно продвинутой стадии.

Беларусь экспортировала племенного скота на сумму около $500 тыс. с начала 2019 года и рассчитывает, что к его концу этот показатель достигнет $2 млн, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Беларусь и Тульская область прорабатывают создание СП в сфере транспорта и швейного производства.

Курган Дружбы за 60 лет существования стал местом памяти, символом единения и братства трех народов. Такое мнение высказал на встрече ветеранов Великой Отечественной войны у этого памятного места председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

ИНТЕРВЬЮ: Посол о том, как успешная работа в Японии привела его в Австралию и Новую Зеландию

ЦТ в резервные дни стартовало в Беларуси. В первый резервный день для сдачи ЦТ проверить свои знания решили 722 человека - почти столько же, сколько за три дня в прошлом году.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли дало пояснения по вопросу оплаты провоза велосипедов в железнодорожном транспорте.

Постепенно Минск перейдет на индивидуальный подогрев воды и теплоснабжение за счет электроэнергии, однако этот процесс не будет быстрым. Такое мнение высказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак во время прямой телефонной линии. Мэрия Минска пока склоняется к строительству мусоросжигательного завода на базе ТЭЦ вместо возведения самостоятельного предприятия. Анатолий Сивак считает, что менее затратно и более эффективно благоустраивать зоны отдыха на уже существующих площадках, где надо лишь создать и поддерживать необходимые для прогулок удобства.

Мингорисполком принял решение об оказании материальной помощи пострадавшим от последствий ЧП в столице во время салюта, заявил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

РЕПОРТАЖ: Сотни километров в Будслав ради исцеления, божьей благодати и гармонии с собой

ФОТОФАКТ: В Минске прошел фестиваль триатлона VOLATFEST-2019

В фестивальном Витебске определился порядок выступления участников детского конкурса "Славянского базара".

Пять человек погибли в ДТП в Березовском районе.

Команда "МАЗ-СПОРТавто" выиграла первый этап ралли "Шелковый путь", маршрут которого проходит по территории России, Монголии и Китая.

Анастасия Шкурдай завоевала две золотые медали на юниорском чемпионате Европы по плаванию в Казани.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 июля

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Пресс-конференция "Об участии молодежи Беларуси и России в интеграционных проектах Союзного государства" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 12.00.

Пресс-конференция "Наследие II Европейских игр для белорусского спорта" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.30.

В пресс-центре Дома прессы в 15.00 состоится пресс-конференция на тему: "Подвиг новомучеников в призме этического долга врача", приуроченная к освящению первого храма в Республике Беларусь в честь святого праведного страстотерпца Евгения Боткина врача.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 июля

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

75 лет назад родилась Залевская Нина Константиновна (д.Смоляны Пружанского р-на Брестской обл.), белорусский балетмейстер, педагог, заслуженный деятель культуры Беларуси (1998). С 1970 года преподает в Гродненском колледже искусств, одновременно в 1976-2002 годах организатор и художественный руководитель народного ансамбля "Прялица" Дворца культуры "Юность", с 1998 года организатор и художественный руководитель народного ансамбля "Гродненские кружева".

65 лет назад родилась Горбунова Светлана Григорьевна (г.Минск), белорусский скульптор. Работает в области станковой и монументальной скульптуры. Среди работ: памятник С.Будному в Несвиже, мемориальные доски Ф.Скорине в Гомеле, А.Пушкину, В.Четверикову, Герою Советского Союза К.Шабану, надгробия К.Крапивы, В.Цвирко, композиции "М.Шагал", "Евфросиния Полоцкая", "Ф.Скорина" и др.

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