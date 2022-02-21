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21 февраля 2022, 08:27

Картина выходных: Лукашенко и Путин на учениях стратегических сил, закрытие Олимпиады и Brutal Run

ВЧЕРА

Картина выходных. 19-20 февраля

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 19 февраля приняли участие в тренировке по управлению Вооруженными Силами России, во время которой прошло учение сил стратегического сдерживания. Главы государств следили за учениями из Ситуационного центра Президента России в Кремле.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ - БЕЛТА
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ - БЕЛТА

Генштабы Беларуси и России выработают шаги для недопущения войны в своем регионе, заявил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин в ходе подведения предварительных итогов завершившегося совместного оперативного учения "Союзная решимость - 2022". Главным политическим итогом учения "Союзная решимость - 2022" стало то, что в непростых условиях обстановки в мире и непосредственно вокруг Беларуси и России была продемонстрирована прочность отношений двух стран, решительность в отстаивании национальных интересов, в том числе с применением военной силы. Проверка сил реагирования Союзного государства продолжится из-за нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации на Донбассе.

Во время учений
Во время учений

Что будет с импортом товаров из Литвы, рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Премьер-министр рассказал о возможном прекращении экспорта древесины в Литву. Роман Головченко также рассказал об условиях для восстановления отношений с Литвой.

Министерство иностранных дел Беларуси по своей линии пригласило на референдум по обновленной Конституции около 30 международных наблюдателей из стран Евросоюза, заявил глава МИД Владимир Макей. Министр высказался на предмет возможности создания на постсоветском пространстве своей структуры наблюдателей.

От открытия участков до окончания подсчета голосов. Наблюдатели о готовности к референдуму.

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Министр образования Андрей Иванец рассказал для чего в Беларуси с 2023 года вводится централизованный экзамен, а также о технологии прохождения централизованного экзамена. Андрей Иванец рассказал для чего нужен Кодекс об образовании.

Переболевшие омикроном будут защищены в какой-то степени и от дельта-варианта, сообщила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА. Эксперт рассказала о трех версиях происхождения омикрона. Новый штамм коронавируса точно придет, будет он легче или тяжелее, пока неизвестно. Вирусолог рассказала о трех возможных вариантах развития пандемии COVID-19.

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Более 30 населенных пунктов в Гродненской и Минской областях пострадали от сильного ветра.

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90 дет назад родился Миско Иван Якимович (д.Чемеры Слонимского р-на Гродненской обл.), скульптор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1989), народный художник Беларуси (2008). Работает в станковой и монументальной скульптуре. Главное место в творчестве занимают темы Великой Отечественной войны, мирного труда, космонавтики, спорта, науки и культуры. Автор композиций "2001 год", "Космос", "Репортаж из космоса", портретов многих государственных деятелей, деятелей белорусской культуры, космонавтов. Лауреат Государственной премии СССР (1977). Награжден медалью Ф.Скорины (2002).

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