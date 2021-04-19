Картина выходных: Лукашенко о готовившемся покушении, республиканский субботник и танковый биатлон

ВЧЕРА

Картина выходных. 17-18 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о готовившемся на него и сыновей покушении, в котором замешаны в том числе иностранные спецслужбы. Соответствующие заявления глава государства сделал во время общения с журналистами.

Кодовое название "Тишина" - подробности покушения на Лукашенко и попытки вооруженного мятежа в Беларуси.

ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Беларуси и устранение Президента Александра Лукашенко. ФСБ РФ распространила видео, на котором политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович обсуждают устранение Президента Беларуси Александра Лукашенко и захват зданий в Минске.

Республиканский субботник прошел в Беларуси. В этом году в ходе субботника были выполнены работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. 50% заработанных в этот день денежных средств планируется направить Минздраву на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи населению и частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19 для обеспечения доступности вакцинации для населения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко традиционно принимал участие в республиканском субботнике. Глава государства трудился на своей малой родине - в агрогородке Александрия Шкловского района. Бригада на субботнике во главе с Александром Лукашенко занималась благоустройством и озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно на Купалье проводится популярный и полюбившийся гостям из разных стран фестиваль "Александрия собирает друзей". Президент рассказал, почему приехал на субботник именно в Александрию на свою малую родину. Александр Лукашенко также заявил, что текущая ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Беларуси контролируемая и даже ниже ожидавшегося ранее уровня. Глава государства, отвечая на вопросы журналистов во время республиканского субботника, рассказал о своих впечатлениях от фильма "Манкурты". Президент заявил, что намерен принять одно из принципиальных решений за четверть века президентства.

Профсоюз приветствует решение направить часть средств от субботника на оснащение медучреждений.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 апреля подписал указ №153 "О развитии электроэнергетики".

Конституционная комиссия практически единодушно не поддержала предложение касательно введения возрастного ценза в отношении всеобщего избирательного права. Об этом заявила заместитель председателя Конституционного суда Беларуси Наталья Карпович.

Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов рассказал о том, почему важна вакцинация от COVID-19 и какой вакциной привился он сам.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1300 пациентов с COVID-19, выписаны 1479.

В этой пятилетке планируется внедрить систему точного земледелия на всей территории Беларуси. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

Старт проекту по исследованию неизвестных страниц военных операций дан на Кургане Славы.

ФОТОФАКТ: Курсанты приняли участие в акции "Чистый водоем"

ФОТОФАКТ: Реконструкция Ржевско-Вяземской операции 1942 года и соревновательное шоу "Танковый биатлон Т-72" на "Линии Сталина"

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Будапешт и Ашхабад до 30 апреля, Алматы - до 16 мая. "Белавиа" возобновляет рейсы в подмосковный аэропорт Жуковский с 24 апреля.

Белорус Илья Полозков выиграл серебро этапа КМ по современному пятиборью в Софии.

Гандболисты клуба "Мешков Брест" в 13-й раз стали чемпионами Беларуси.

Баскетболистки "Горизонта" в 12-й раз стали чемпионками Беларуси.

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Анонсы на 19 апреля

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Открытие VI Недели белорусского предпринимательства". Начало в 12.00.

Весенняя акция "Чистый водоем" пройдет по 24 апреля. Акция направлена на экологическое воспитание населения, привлечение внимания к проблеме загрязнения водоемов, а также на приведение в порядок прибрежной зоны накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе.

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Знаменательные даты 20 апреля

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День китайского языка.

75 лет назад родился Кошель Петр Агеевич (г.Слуцк Минской обл.), российский поэт. В 1979 году окончил Литературный институт им.М.Горького в Москве. Автор поэтических сборников "Листва", "Городская звезда", "Река Жизнь". Перевел на русский язык книги стихов Раисы Боровиковой, Тетки, перевел и составил антологию белорусских поэтов 1920-1930-х годов.

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