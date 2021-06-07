Картина выходных: Лукашенко подписал постановление Совбеза, ответ на санкции и фестиваль кондитеров

ВЧЕРА

Картина выходных. 5-6 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал постановление Совета безопасности №1 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь", подготовленное по результатам состоявшегося 18 мая 2021 года заседания Совбеза.

Комплекс мер в ответ на западные санкции готов, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Белорусская сторона в ситуации с рейсом Ryanair готова отстаивать свои интересы в судебном порядке.

На комплексе замедленного коксования (КЗК) в ОАО "Нафтан" практически завершены строительно-монтажные работы, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения предприятия.

БЕЛАЗ подписал соглашения на поставку 128 самосвалов в Россию.

Египетский производитель электрооборудования El Sewedy Electric Group рассматривает возможность локализации производства в Беларуси, сообщили в Национальном агентстве инвестиций и приватизации.

Беларусь расширяет сотрудничество в аграрной сфере с Азербайджаном и Таджикистаном. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко.

Российские покупатели ценят белорусские товары за их качество и доступную цену. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов на встрече с председателем Брестского облисполкома Юрием Шулейко.

Евгений Лукьянов. Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 943 пациента с COVID-19, выписаны 1363.

ФОТОФАКТ: Курсанты авиационного факультета Военной академии проходят летную практику

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" объединил спорт, культуру, образование, промышленные предприятия Оршанского района, этот праздник стал вкладом в развитие региона. Такое мнение высказал на открытии фестиваля президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко.

На фестивале "Вытокi" определились авторы лучших творческих проектов.

ФОТОФАКТ: В Гродно прошел фестиваль кондитеров

Ольга Климова и Олег Юреня пополнили счет наград белорусов на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ.

Карина Деминская выиграла серебро ЧЕ по стрельбе из лука.

Белорусская теннисистка Анна Кубарева выиграла турнир в Казани.

Анна Кубарева. Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 июня

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Актуальные задачи и перспективы развития белорусской легкой промышленности", приуроченную ко Дню работников легкой промышленности. Начало в 11.00.

Интерактивная выставка "Партизаны Беларуси" пройдет по 11 июня в Витебском медицинском университете.

Международный форум искусств "Детская биеннале в Национальном центре современных искусств Республики Беларусь" пройдет по 13 июня по адресу ул.Некрасова, 3. Будут демонстрироваться арт-проекты детей и молодежи, театральные постановки, а также творчество юных художников, актеров, музыкантов.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 июня

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день океанов.

95 лет назад родился Кошевой Олег Васильевич, один из организаторов подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия", Герой Советского Союза (1943, посмертно). Организатор и руководитель многих боевых операций. Вел массово-политическую работу среди населения, знакомил трудящихся с событиями на фронтах и в тылу, участвовал в выпуске листовок. В январе1943 года, когда организация была раскрыта фашистами, пытался перейти линию фронта, но был схвачен и казнен фашистами. Умер в 1943 году.

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