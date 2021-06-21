Картина выходных: Лукашенко посетил 2-ю детскую больницу Минска, "Сенофест" и репортаж из клубничной столицы

ВЧЕРА

Картина выходных. 19-20 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 2-ю городскую детскую клиническую больницу Минска. Систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок, заявил глава государства. Врачи и учителя - зеркало любого государства, отметил Президент. Александр Лукашенко пообещал изучить вопрос предоставления выходного дня тем, кто проходит диспансеризацию. Президент подарил 2-й городской детской клинической больнице сертификат на приобретение ультразвукового диагностического аппарата высокого класса.

Белорусскую вакцину планируют подвести к будущему штамму коронавируса, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В Беларуси пока нет необходимости вводить обязательную вакцинацию от COVID-19.

Самоотверженны и верны призванию: герои в белых халатах на архивных фотографиях

РЕПОРТАЖ: "Источник вдохновения - выздоровление пациентов" - работники областной туббольницы в Гомеле

Западные санкции, вполне вероятно, связаны не с политическими вопросами, а с тем, что экономика Беларуси выстояла, в то время как Европа из-за локдауна несла большие убытки. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков.

В Беларуси просчитываются разные модели воздействия санкций на отрасли экономики и возможности для ответной реакции. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 582 пациента с COVID-19, выписаны 882.

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Ювелирная косьба, стогование на скорость и конкурс костюмов - в Кировском районе прошел "Сенофест".

ФОТОФАКТ: В Жлобинском районе проходит республиканский молодежный фестиваль творчества и культуры "Сварог"

КОММЕНТАРИЙ: Спасти замок от воды, или Как реконструируют главную достопримечательность Новогрудка

Посещение лесов запрещено или ограничено в 25 районах Беларуси.

Азаренко и Соболенко стали победительницами парного разряда турнира в Берлине.

Фото j48tennis.net

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 июня

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Круглый стол "Государство и молодежь: взаимное социальное обязательство", посвященный Неделе молодежи, состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Вопросы участникам можно присылать на адрес pressuser@belta.by, в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30-303.

В 12.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, на тему: "Живые страницы войны. Презентация издательских проектов на военную тематику".

В 17.30 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция по итогам первого заседания Экспертного совета по премиям Союзного государства в области литературы и искусства за 2021-2022 годы при Постоянном комитете Союзного государства.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 июня

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В Республике Беларусь - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

90 лет назад родился Янченко Николай Игнатович (д.Заболотье Могилевского р-на), белорусский поэт и прозаик. В 1956 году окончил Могилевский педагогический институт. Учительствовал, работал в районных газетах в Рогачеве, Жлобине, Калинковичах, Корме Гомельской области. Автор сборников стихотворений и рассказов "Разнотравье", "Золотой улей", "С людьми - хорошо" и др. Писал лирические и сатирические стихотворения, басни, частушки, сказки для детей. Умер в 2000 году.

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