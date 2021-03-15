Картина выходных: "Минская лыжня", Embraer в юбилейной ливрее и масленичные гулянья

ВЧЕРА

Картина выходных. 13-14 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в Республиканском зимнем спортивном празднике "Минская лыжня - 2021" в РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи". Белорусские граждане ставят вопросы безопасности и стабильности на первое место. На это обратил внимание глава государства, отвечая на вопросы журналистов в "Раубичах". Президент прокомментировал информацию, озвученную в вышедшем в интернете фильме о его "золотом дне", где рассказывается о роскоши, в которой якобы живет глава белорусского государства. Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг НОК и участия белорусских атлетов в предстоящей Олимпиаде в Токио. Президент также прокомментировал выступление хоккеистов минского "Динамо" в Кубке Гагарина. Глава государства считает, что требования Европейского вещательного союза к песне белорусских участников "Евровидения" этого года - группе "Галасы ЗМеста" - им только добавили авторитета.

Команда Президента Беларуси победила в эстафете на "Минской лыжне". На "Минской лыжне-2021" также определились медалисты эстафет среди команд центральных аппаратов министерств и ведомств. Команда МЧС выиграла эстафету среди силовых ведомств на "Минской лыжне - 2021". Команда профсоюзов Беларуси выиграла эстафету среди любительских команд на "Минской лыжне - 2021".

ФОТОФАКТ: Спортивный праздник "Минская лыжня - 2021" прошел в "Раубичах"

Праздник спорта и задора: "Минская лыжня" в архивных фотографиях БЕЛТА

Совет Министров одобрил шесть проектов международной технической помощи.

Беларусь могла бы в 2020 году потерять еще не менее 5-6% ВВП при сценарии полного локдауна из-за COVID-19. Об этом заявил помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский.

От льготных условий до промкластеров: как будут развивать отстающие регионы.

Оценки мировых рейтинговых агентств могут повлиять на привлекательность белорусской экономики для международных инвесторов, но на основных партнеров страны - Россию и Китай - большого эффекта не окажут. Уверенность в этом выразил директор Института экономики Национальной академии наук Василий Гурский.

То, что в Парке высоких технологий продолжает активно расти число резидентов, присоединяются новые перспективные компании, - это главное достижение. Об этом заявил директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский.

ИНТЕРВЬЮ: Наталья Карпович о Конституции Беларуси: в интересах каждого

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что, согласно предварительно поступившим данным, инцидент с подачей кислорода на аппараты ИВЛ в витебской больнице, о котором пишут в Сети, не стал причиной гибели людей.

Дмитрий Пиневич. Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 995 пациентов с COVID-19, выписаны 1299.

Новый Embraer в юбилейной ливрее прибыл в Национальный аэропорт Минск.

ФОТОФАКТ: Забег на Масленицу прошел в Минске

ФОТОФАКТ: Шляхетская Масленица в Дудутках

ФОТОФАКТ: Старинный обряд "Гуканне вясны" провели под Гродно

ФОТОФАКТ: Первая весенняя радуга в Гродно.

Динара Алимбекова заняла 2-е место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Чехии.

Динара Алимбекова. Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 марта

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В Минской городской ратуше состоится торжественная церемония вручения председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым паспортов в рамках Всебелорусской патриотической акции "Мы - граждане Беларуси".

В музыкальном колледже имени Г. Ширмы пройдет по 19 марта IV Международный конкурс пианистов имени Святослава Рихтера.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 марта

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75 лет назад родился Кириченко Николай Михайлович (г. Молодечно Минской обл.), актер, народный артист Беларуси (2006). В 1969 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в Брестском областном драматическом театре, с 1971 года в Национальном академическом театре им. Я.Купалы. С 1987 года преподавал в Белорусской академии искусств, профессор. Создал яркие характеры с выразительным сценическим рисунком ролей. Среди них: Холод ("Звон - не молитва" И.Чигринова), Ягайло ("Князь Витовт" А.Дударева),Вагин ("Дети солнца" М.Горького) и др. Умер в 2018 году.

80 лет назад родился Бертолуччи Бернардо, итальянский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Поставил фильмы "Последнее танго в Париже", "Последний император", Маленький Будда" и др. Обладатель многих престижных наград в области кино. Умер в 2018 году.

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