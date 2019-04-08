Картина выходных: Минтруда о пенсиях и семейном капитале, "Пламя мира" Европейских игр и открытие мотосезона

ВЧЕРА

Картина выходных. 6-7 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко переговорил по телефону с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко и лично поздравил ее с юбилеем. Несмотря на торжественность повода, немало внимания в разговоре было уделено обсуждению белорусско-российских отношений. В преддверии юбилея Президент наградил Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Россией.

Центрально-Европейская инициатива рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества с Беларусью в различных областях, заявил генеральный секретарь организации Роберто Антонионе.

Модернизация и реконструкция промышленных предприятий Беларуси обеспечивает экономическую безопасность и независимость страны, заявил помощник Президента Беларуси Александр Косинец.

Минтруда пояснило, как будут повышаться пенсии в этом году. В Беларуси рассматриваются дополнительные условия, при которых семейный капитал может быть разморожен. Подходы к выплате пособия на детей семьям, в которых ребенок-инвалид достиг совершеннолетия, будут пересмотрены.

Фото из архива

Министерство здравоохранения ответило на вопросы по поводу лекарственного обеспечения и закупки нового оборудования, которые поступили к "Большому разговору с Президентом".

Решение повременить с указом об изменении платежей за участие в дорожном движении оправданно, это позволит еще раз взвесить все плюсы и минусы. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак.

По результатам диагностики 2018 года 78% общей протяженности республиканских автомобильных дорог соответствуют нормативным требованиям, а 12% автодорог требуют ремонта и восстановления. Об этом проинформировали в Министерстве транспорта и коммуникаций, отвечая на вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом".

Фото из архива

В Беларуси рассматривается возможность снижения стартовых цен на право заключения договоров аренды земельных участков, сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев. Госкомимущество не исключает, что в перспективе в Беларуси будет найдено решение, которое позволит дачникам регистрироваться в садовых домиках.

ФОТОФАКТ: Благовещение Пресвятой Богородицы празднуют в Гродно

ФОТОФАКТ: Крестный ход и праздничная божественная литургия в витебском храме Благовещения Пресвятой Богородицы

Презентация эстафеты "Пламя мира" II Европейских игр состоялась в Минске.

ФОТОФАКТ: В Бресте около 300 байкеров открыли мотозесон

ФОТОРЕПОРТАЖ: CALIFORNICATION 9.0 - закрытие зимнего сезона в Логойске

Хоккейная команда Президента победила в первом финале любительского турнира.

Белорус Геннадий Лаптев завоевал золото во второй день ЧЕ по тяжелой атлетике в Грузии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 апреля

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XXVI Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2019 пройдет по 12 апреля в "Минск-Арене".

В 19.00 состоится Минский городской этап республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна" в 2019 году (БГУИР, ул. П.Бровки, 4).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 апреля

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120 лет назад родился Литвинов (наст. Гуревич) Лев Маркович (г.Минск), режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси и Татарстана. Среди постановок: "Конец дружбы" К.Крапивы, "Соловей" З.Бядули, "Павлинка" Я.Купалы, "Это было в Минске" А.Кучара и др. Режиссуре Литвинова свойственны были высокая постановочная культура, острая сценическая форма, жанровая определенность, героико-романтическая направленность. Умер в 1963 году.

85 лет назад родился Оседовский Леонид Николаевич (д.Лошица, ныне в черте Минска), белорусский живописец, педагог. Значительное место в творчестве занимала тема современности: картины "Пусть будет солнце", "Нефть белорусская есть!", "Дожинки", "Солигорские шахтеры", "Баллада о матери" и др. Создал триптихи "М.В.Фрунзе в Минске", "25-го. Первый день". Автор диорам "Минский "котел" для Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны в Минске, "Бой под Милославичами" для Климовичского краеведческого музея. Работам Оседовского свойственны публицистичность, острота и яркость образных характеристик, колористическая насыщенность, широта и сочность живописного письма. Умер в 1990 году.

110 лет назад родился Дзержинский Иван Иванович, российский композитор, народный артист РСФСР. Автор опер "Волочаевские дни", "Тихий Дон", "Судьба человека", оратории "Ленинград", симфонической поэмы "Ермак". Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1978 году.

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