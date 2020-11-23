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Общество
23 ноября 2020, 08:00

Картина выходных: Минздрав о мерах против COVID, автопробег "За единую Беларусь" и рекомендации ГАИ

ВЧЕРА

Картина выходных. 21-22 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Витебского государственного университета имени П.М. Машерова со 110-летием со дня основания учреждения. Глава государства обратил внимание, что сегодня время ставит перед коллективом университета глобальные задачи: система обучения будущих специалистов должна соответствовать высокому спросу на новые компетенции и современные знания.

Фото из архива
Фото из архива

Для Беларуси на данном этапе приоритетными являются отношения со стратегическим союзником - Россией, со стратегическим партнером - Китаем, со странами ЕАЭС, СНГ, государствами ОДКБ и, в целом, с постсоветским пространством. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил в интервью "Беларусь 1", стенограмма которого размещена на сайте МИД, сообщает БЕЛТА. Альтернативы тесному взаимодействию между Беларусью и Европейским союзом нет, считает Владимир Макей. Некоторые соседние страны предпринимают конкретные шаги по явному вмешательству во внутренние дела Беларуси. Беларусь никогда не будет инициатором каких-то разрушающих деструктивных действий в отношении своих партнеров. Беларусь в качестве ответных мер готова инициировать обсуждение на международных площадках острых проблем в других странах. Усилия международных организаций надо сконцентрировать на противодействии общим вызовам и угрозам, отметил глава МИД. Беларусь даже в непростых нынешних условиях пандемии развивает внешнеэкономическую деятельность с 173 странами.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь и Израиль договорились о более эффективном решении консульских вопросов. Особое внимание было уделено поиску вариантов сокращения числа отказов белорусским гражданам во въезде в Израиль.

Фото из архива
Фото из архива

Порядок в Минске будет наведен, на то и существует власть. А несогласным пора успокоиться. Об этом в эфире программы "Неделя" на канале СТВ заявил помощник Президента - инспектор по Минску Александр Барсуков.

Развитие торгово-инвестиционного сотрудничества обсудили бизнесмены Беларуси и Турции.

Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus открылась на международной выставке телекоммуникационных и информационных технологий Cairo ICT, которая проходит по 25 ноября в египетской столице. Посетители экспозиции Made in Belarus смогут оценить новейшие разработки НАН Беларуси и Министерства образования.

Масочный режим и социальное дистанцирование придется соблюдать до тех пор, пока не пойдет на спад заболеваемость в соответствии с эпидемическим процессом. Об этом заявил в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Первая партия вакцины против COVID-19 будет произведена в лабораторных условиях в Беларуси уже в этом году. Дмитрий Пиневич развеял слухи о том, что надбавки медикам за работу в условиях COVID-19 планируется отменить.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси выздоровели и выписаны 103 848 пациентов с COVID-19.

Комбинат школьного питания Минска выясняет причины массового отравления детей в столовой в одной из школ города, заявил директор предприятия Сергей Василенко. В детской инфекционной больнице остаются восемь учеников минской школы №61.

ФОТОФАКТ: Участники автопробега "За единую Беларусь" посетили Жировичи и посадили аллею фруктовых деревьев

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Повышение налоговой грамотности подрастающего поколения". Начало в 15.00.

Международный стоматологический форум пройдет по 25 ноября в Минске. Форум будет включать 16-ю Международную специализированную выставку "Стоматология Беларуси" и 7-й Белорусский международный стоматологический конгресс.

Международный фестиваль искусств "Арт-Минск - 2020" по 16 декабря пройдет в Республиканской художественной галерее Белорусского союза художников (Дворец искусства) в Минске.

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290 лет назад родился Суворов Александр Васильевич, русский полководец, генералиссимус (1799). Участник Семилетней войны 1756-1763 годов. В 1768-1772 годах воевал против войск Барской конфедерации в Беларуси и в Польше. В сентябре 1771 года за 2 недели прошел по маршруту Брест-Береза-Коссово-Несвиж-Клецк-Логишин-Пинск-Дрогичин-Антополь-Брест. В 1771 году около местечка Столовичи (теперь деревня в Барановичском р-не) разбил отряд великого гетмана ВКЛ М.К.Огинского. Развил тактику колонн и рассыпного строя. Не проиграл ни одного сражения. С 1795 году владел на Брестчине имением Кобринский Ключ. Автор трудов "Полковое учреждение" и "Наука побеждать". Умер в 1800 году. В 1943 году созданы суворовские военные училища, в т.ч. в 1953 года в Минске.

115 лет назад родился Любимов Лев Владимирович, белорусский и российский дирижер, профессор (1970), народный артист Беларуси (1955). В 1929 году окончил Московскую консерваторию. С 1925 года работал в оперных театрах России. В 1951-1964 годах главный дирижер Государственного театра оперы и балета Беларуси. Под его музыкальным руководством поставлены национальные оперы и балеты: "Девушка с Полесья" Е.Тикоцкого, "Надежда Дурова" А.Богатырева, "Колючая роза" Ю.Семеняко и др. Умер в 1977 году.

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