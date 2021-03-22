Картина выходных: митинг-реквием в Хатыни, женщины года и конкурсанты "Славянского базара"

ВЧЕРА

Картина выходных. 20-21 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в республиканском митинге-реквиеме "Лампада памяти", приуроченном к 78-й годовщине хатынской трагедии. Генетическая память белорусов стала настоящим национальным иммунитетом, заявил Президент. Белорусам никогда не забыть страшные страницы истории Великой Отечественной войны. Как только мы забудем эти тропы, эти дороги к этим святым местам, мы погибнем как народ и как нация, подчеркнул Президент.

Всебелорусская молитва о мире состоялась в мемориальном комплексе "Хатынь".

Символ трагедии и вечной памяти. Мемориальный комплекс "Хатынь" в архивных фотографиях БЕЛТА.

Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 19 марта подписал постановление №1 "О Государственном секретаре Союзного государства", касающееся освобождения от должности Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и назначения на эту должность Дмитрия Мезенцева.

Белоруска Динара Алимбекова заняла второе место на этапе Кубка мира по биатлону. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Динару Алимбекову с ярким выступлением на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Деятельность Конституционной комиссии будет гласной и открытой, заявил доктор юридических наук, заслуженный юрист Беларуси Григорий Василевич.

ПВТ способен обеспечить все процессы цифровизации, в которых нуждается Беларусь. Об этом сказал директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский.

КОММЕНТАРИЙ: Рост объемов производства и новые рабочие места - как будут развиваться белорусские технопарки

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1152 пациента с COVID-19, выписаны 1346.

РЕПОРТАЖ: "Женщина года - 2020" - праздник весны и вдохновения

Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе эстрадной песни "Витебск-2021". Константин Мазуркевич представит Беларусь на детском песенном конкурсе на "Славянском базаре".

Группа "Галасы ЗМеста" подготовила для конкурса песни "Евровидение-2021" две новые песни. Об этом рассказал лидер группы Дмитрий Бутаков.

В Могилеве началась театральная неделя международного молодежного форума "М@rt.контакт".

Белорусские спортсменки выиграли два серебра на турнире по борьбе в Будапеште.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 марта

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие "Белгидромет на современном этапе. Реализация проектов Союзного государства в сфере гидрометеорологии", приуроченное Дню работников гидрометеорологической службы Республики Беларусь. Место проведения: "Белгидромет" (г.Минск, пр.Независимости, 110). Начало в 10.30.

Национальный пресс-центре проведет выездное пресс-мероприятие: открытие выставки советских киноафиш периода 40-50-х годов "Дыхание времени на киноэкране". Место проведения: Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны (г.Минск, пр.Победителей, 8). Начало в 14.00.

Театральная неделя международного молодежного форума "М@rt.контакт" пройдет в Могилеве по 27 марта.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 марта

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День работников гидрометеорологической службы.

Всемирный метеорологический день - профессиональный праздник синоптиков всех стран.

125 лет назад родился Лейтман Лев Маркович (Меерович) (г. Петриков Гомельской обл.), художник, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1967). Учился в Витебской школе-мастерской Ю.Пэна. Преподавал в Витебском и Минском художественных училищах. Работал в технике акварели, пастели, гуаши. Создавал пейзажи, портреты, натюрморты. Автор картин "Тишина", "Дождливый день. Двина", "Первое сентября" и др. Умер в 1974 году.

115 лет назад родился Любан Исаак Исаакович (г. Чериков Могилевской обл.), белорусский композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1956). В 1928 году окончил Белорусский музыкальный техникум. В 1928-1936 годах художественный руководитель музыкального вещания Белорусского радио, в 1937-1941 годах - Ансамбля песни и танца Белорусской филармонии. В 1933-1938 годах председатель правления Союза композиторов Беларуси. С 1945 года в Москве. Автор вокально-симфонической сюиты "Граница в песнях", песен "Бывайте здоровы", "Наш тост" и др. Писал также музыку к белорусским фильмам "Новый дом", "Полесская легенда", радиопостановкам, спектаклям драматических театров. В 1946 году за музыку к спектаклю "Нестерка" был удостоен Государственной премии СССР. Умер в 1975 году.

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