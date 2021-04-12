Картина выходных: митинги в память об узниках концлагерей, "Неманская весна" и хоккейные баталии

ВЧЕРА

Картина выходных. 10-11 апреля

Показывать зубы и демонстрировать когти - это не стиль белорусской дипломатии. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1". Предстоящая оптимизация в работе белорусских загранучреждений не приведет к сокращению дипломатического присутствия Беларуси в мире, считает министр. Владимир Макей констатирует отход в мире от принципов традиционной дипломатии в сторону безответственных, порой лицемерных и циничных заявлений. Министр иностранных дел Беларуси призывает западных партнеров не повторять ошибок прошлого - не пытаться организовать в Беларуси какие-то революции. Иностранные спецслужбы пытались завербовать белорусских дипломатов, заявил глава МИД. Владимир Макей отмечает "удивительные метаморфозы" в риторике властей Украины относительно сотрудничества с Беларусью. Владимир Макей с юмором отнесся к прозвучавшему недавно предложению главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука перенести переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе из Беларуси в Польшу. Министр иностранных дел Беларуси высказался о действиях некоторых деструктивно настроенных псевдопатриотов, в том числе находящихся за границей, которые всячески пытаются помешать сотрудничеству с Беларусью и призывают к санкциям. Министр также высказался о некоторых сбежавших на Запад гражданах Беларуси.

Индия предложила Беларуси использовать свои вакцины от COVID-19, рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в архивных фотографиях БЕЛТА

ФОТОФАКТ: В Беларуси прошли митинги, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

Митинг-реквием "Память сердца" прошел у входа в бывшее еврейское гетто в Гродно.

Памятный знак узникам концлагерей открыли в Витебске.

В Беларуси в первом квартале этого года построено 1,070 млн кв.м жилья. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. В Беларуси не до конца развито законодательство по строительству арендных домов. Финансирование строительства минского метро в 2021 году необходимо увеличить вдвое.

Беларусь планирует в 2021 году увеличить экспорт продовольствия до $6 млрд. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

"Бобруйскагромаш" расширит сборочное производство в Таджикистане.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1175 пациентов с COVID-19, выписаны 1379.

ФОТОФАКТ: В Минске вспоминают жертв взрыва в метро

Госсекретарь Совета безопасности и министр лесного хозяйства поучаствовали в республиканской акции "Неделя леса"

КОММЕНТАРИЙ: Все оттенки капремонта, или Опыт обновления жилых домов на удачном и не очень примерах

КОММЕНТАРИЙ: Сила "Руха" - история небольшой инициативы, переросшей в мощнейшее городское движение

Хоккейная команда Президента Беларуси победила сборную Брестской области во втором матче финальной серии XIV Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба и стала обладателем почетного трофея. На льду столичной "Олимпик-Арены" президентская дружина выиграла со счетом 12:4 (0:2, 4:0, 8:2)

ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования "Неманская весна -2021" прошли на Августовском канале

ФОТОФАКТ: Закрытие зимнего сезона по-калифорнийски прошло в Логойске.

Снимок БелТА вошел в ТОП-5 фотографий марта на сайте KHL.ru

Белоруска Елена Фурман выиграла золото ЧЕ по академической гребле в Италии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 апреля

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Бронзовый бюст Юрия Гагарина откроют в День космонавтики в агрогородке Томашовка Брестского района. На торжественное мероприятие приглашены руководители области и района, посольства России в Беларуси, другие почетные гости. Участников церемонии ждет сюрприз - видеоприветствие от известного космонавта.

В Национальном историческом музее Беларуси покажут по 18 апреля экспозицию скульптуры "Герои. События", посвященную истории Беларуси, ее выдающимся деятелям.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 апреля

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150 лет назад родился Матулевич, Матулайтис Юрий (Юргис, Ежи) Болеслав Бонавентура (Литва), римско-католический церковный деятель Литвы и Западной Беларуси, доктор теологии (1902). Принимал участие в христианско-демократическом движении, выступал в печати на религиозные и общественные темы, содействовал развитию белорусского языка в костелах. С 1907 году профессор и инспектор, с 1909 года вице-ректор Петербургской католической духовной академии. Инициатор открытия в 1923 году белорусского Друйского монастыря отцов марианов. Автор грамматики литовского языка. Умер в 1927 году. В 1987 году причислен к блаженным римским папой Иоанном Павлом II.

90 лет назад родился Энрико Робер, французский кинорежиссер. Среди фильмов: "Искатели приключений", "След гигантов", "Орел или решка" и др. В его фильмах снимались многие известные актеры французского кино. Умер в 2001 году.

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