Картина выходных: мониторинг COVID-19 в регионах, резервные дни ЦТ и победа БАТЭ в Кубке Беларуси

ВЧЕРА

Картина выходных. 23-24 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Глава государства выразил уверенность, что присущие Патриарху Кириллу духовная мудрость и богатый архипастырский опыт будут и далее служить укреплению дружбы между братскими народами Беларуси и России.

Александр Лукашенко и Патриарх Кирилл. Фото из архива

Беларусь, как председатель в Евразийском экономическом союзе, демонстрирует хороший пример того, как нужно встречать кризис. Об этом рассказал член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. На сегодняшний день у Беларуси минимальные потери, практически не остановлена ни одна отрасль экономики. И те меры, которые Беларусь предпринимает как в рамках национальной экономики, так и инициатив для ЕАЭС, дают четкую перспективу выхода из кризиса, считает министр. Он также заявил, что колебания цен на энергоносители могут ускорить переговоры по общим рынкам нефти и газа в Евразийском экономическом союзе.

Фото из архива

Мониторинг ситуации с COVID-19 проходит в учреждениях здравоохранения Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Проведение такого мониторинга обсуждалось на одном из еженедельных совещаний у главы государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил определить уполномоченных по каждому региону страны.

Фото из архива

В Беларуси выздоровели и выписаны 14 155 пациентов с COVID-19.

В мае практически во всех стационарах Минска есть уже целые серии пациентов, которые были отлучены от ИВЛ после длительной искусственной вентиляции легких.

В белорусских поликлиниках появились экспресс-тесты на коронавирус, которые помогут поставить диагноз за полчаса.

Фото из архива

В Министерство здравоохранения передана крупная партия средств индивидуальной защиты для медработников.

В Беларуси определен порядок согласования цен на лекарства.

Более 790 выпускников Белорусского государственного медицинского университета получили первые рабочие места, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Фото БГМУ

Министерство образования определило график проведения ЦТ в резервные дни.

В Беларуси предлагается усовершенствовать подходы к предоставлению земли юрлицам.

Фото из архива

В Литве предлагают восстановить железнодорожную линию до Гродно, установив новое соединение с Друскининкаем. Такую инициативу озвучил министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич на неформальной встрече министров.

Ставки единого налога для ИП и физлиц в Могилевской области уменьшены вдвое.

Единый стиль велопарковок и места для шеринговых велосипедов предлагается определить в Минске.

Фото из архива

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Стрела" проводит рейды с участием мотопатрулей.

Во время рейда

ФОТОРЕПОРТАЖ: Онлайн-концерт JAZZ JAM прошел в Гомеле.

Футболисты борисовского БАТЭ, победив в дополнительное время брестское "Динамо" 1:0, в четвертый раз стали обладателями Кубка Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 мая

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Национальный пресс-центр Республики Беларусь организует видеоинтервью "Развитие студотрядовского движения в Республике Беларусь". Начало в 12.00.

Международная выставка "Весна в Гомеле" откроется в виртуальном формате сайте vesna.ccigomel.by.

Ко дню своего рождения Большой театр Беларуси приглашает на день открытых дверей, который пройдет в онлайн-режиме. Начало трансляции на сайте и в социальных сетях театра в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 мая

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135 лет назад родился Добрынин Борис Федорович (г.Минск), российский географ, путешественник, доктор геологических наук (1935), профессор (1931). В 1911 году окончил Московский университет, в 1916-м был избран приват-доцентом, читал в университете курс географии Европы. В 1938-1941 годах заведовал кафедрой физической географии зарубежных стран в Московском университете, одновременно заведовал отделом в Институте географии АН СССР. С 1942 года работал в Тбилисском университете, в 1950-1951 годах - профессор и заведующий кафедрой Киевского университета. Путешествовал по странам Западной Европы и Мексике. Основные исследования провел в Крыму, на Кавказе, в центральной части Русской равнины и в Среднем Поволжье. Автор научных трудов в области физической географии, геоморфологии стран, областей и районов. Разработал методологические основы физического страноведения. Добрынин был редактором физико-географического отдела "Большой Советской Энциклопедии", журнала "Земледелие". Умер в 1951 году.

110 лет назад родился Рознер Эдди Игнатьевич, композитор, аранжировщик, джазовый трубач, заслуженный артист Беларуси (1944). В 1929 году окончил Высшую музыкальную школу в Берлине. Владел виртуозной игрой на трубе. С 1939 года жил в СССР. В 1940 году был руководителем Государственного джаз-оркестра БССР. В 1946 году репрессирован. В 1954 году реабилитирован. Руководил эстрадными оркестрами Москвы, с 1969 года - оркестром Гомельской областной филармонии, с 1972 года в Западном Берлине. Автор многочисленных популярных песен, танцевальных мелодий. Умер в 1976 году.

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