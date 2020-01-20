Картина выходных: начисление пенсий за особые условия труда, крещенские купания и "Песня года Беларуси"

ВЧЕРА

Картина выходных. 18-19 января

В Беларуси регулируются вопросы досрочного пенсионного обеспечения граждан, занятых на работах с особыми условиями труда и отдельными видами профессиональной деятельности. Соответствующий указ №15 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото из архива

Новые подходы к начислению пенсий за особые условия труда обеспечивают справедливость. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Люди, которые много лет отработали в особых условиях труда, безусловно, заслуживают справедливого подхода в вопросе начисления профессиональной пенсии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником - Днем спасателя. Президент обратил внимание, что подготовка и мастерство белорусских спасателей известны во всем мире. Им много раз доводилось протягивать руку помощи странам, пострадавшим от природных катастроф или военных конфликтов.

Фото из архива

Белорусы активно участвуют в обсуждении мер по совершенствованию административной ответственности. От граждан поступило уже около 1,5 тыс предложений, сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.

Ольга Чуприс. Фото из архива

В Беларуси изучат возможность декриминализации части уголовно-правовых составов.

Для внедрения депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой необходимо около 2 лет, заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов. В Беларуси за 9 лет ликвидировали более 3 тыс. мусорных полигонов.

Фото из архива

Экономический эффект экспертиз Таможенной лаборатории в 2019 году составил более Br2,1 млн, сообщили в Государственном таможенном комитете.

РЕПОРТАЖ: Карабины идут на экспорт: как в Беларуси производят стрелковое оружие.

Учебно-научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Унитехпром БГУ" открывает высокотехнологичное производство радиоэлектронной аппаратуры, сообщили в пресс-службе университета.

РЕПОРТАЖ: В холодную воду с горячим сердцем - как в Гомеле православные отмечали Крещение.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Около 600 военнослужащих окунулись в купель на Крещение в Витебске.

Крещенские купания в минус. Замораживающие фото

ФОТОФАКТ: Концерт "Песня года Беларуси" прошел в Минске.

Прием заявок на участие в Национальном отборочном туре конкурса песни "Евровидение-2020" завершен.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Благотворительная акция "Дорога домой!" прошла в Минске

Белорусские легкоатлеты выиграли три золотые медали на международном турнире в Латвии.

Виталий Парахонько. Фото из архива БФЛА

Белорусские борцы завоевали четыре медали на турнире в Риме.

Фристайлистка Анна Деруго заняла второе место на этапе Кубка Европы среди юниоров в Швейцарии.

Яна Ермашевич выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка Европы по фристайлу в Швейцарии.

РЕПОРТАЖ: В поисках снега

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 января

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Городская конференция учащихся Минска торжественно откроется в Минском государственном дворце детей и молодежи.

Выставка фотографий "По странам и континентам" участников секции Photo Travel Club Белорусского общественного объединения фотографов откроется в Гомеле.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 января

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь отмечается День инженерных войск.

115 лет назад родился Романович Евгений Степанович (г.Минск), белорусский театральный деятель, драматург, заслуженный артист Беларуси (1944). В 1922-1924 годах учился в БГУ. В 1922-1948 годах актер, режиссер, заведующий литературной частью Белорусского театра им.Я.Купалы. В 1949-1963 годах работал в Министерстве культуры Беларуси. Автор и режиссер-постановщик пьес "Омут", "Мост", "Камни на дороге", либретто опер и балетов. Исследовал историю белорусского театра. Перевел на белорусский язык отдельные пьесы Л.Толстого, М.Горького, А.Островского, К.Тренева. Автор воспоминаний о белорусских писателях "Знакомые силуэты". Умер в 1979 году.

90 лет назад родился Шелихин Владимир Алексеевич (г.Гомель), белорусский концертмейстер, диктор радио и телевидения, заслуженный деятель искусств Беларуси (1991). В 1956-м окончил Белорусскую консерваторию. С 1952 года работал в Белорусской консерватории и на радио, в 1970-1994 годах на Белорусском телевидении. С 1951-го вел филармонические концерты. Был ведущим многочисленных радиопостановок, исполнял небольшие роли в первых телевизионных спектаклях, в фильме "Семейные обстоятельства". Издал книгу-альбом "Сердце помнит...". Умер в 2002 году.

60 лет назад родился Харатьян Дмитрий Владимирович (1960), российский киноактер, народный артист Российской Федерации (2008). Снимался в фильмах "Охота на лис", "Гардемарины, вперед!", "Тебе, настоящему ..." и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-