Картина выходных: начисление пенсий за особые условия труда, крещенские купания и "Песня года Беларуси"

ВЧЕРА
Картина выходных. 18-19 января
В Беларуси регулируются вопросы досрочного пенсионного обеспечения граждан, занятых на работах с особыми условиями труда и отдельными видами профессиональной деятельности. Соответствующий указ №15 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Новые подходы к начислению пенсий за особые условия труда обеспечивают справедливость. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Люди, которые много лет отработали в особых условиях труда, безусловно, заслуживают справедливого подхода в вопросе начисления профессиональной пенсии.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником - Днем спасателя. Президент обратил внимание, что подготовка и мастерство белорусских спасателей известны во всем мире. Им много раз доводилось протягивать руку помощи странам, пострадавшим от природных катастроф или военных конфликтов.
Белорусы активно участвуют в обсуждении мер по совершенствованию административной ответственности. От граждан поступило уже около 1,5 тыс предложений, сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.
В Беларуси изучат возможность декриминализации части уголовно-правовых составов.
Для внедрения депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой необходимо около 2 лет, заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов. В Беларуси за 9 лет ликвидировали более 3 тыс. мусорных полигонов.
Экономический эффект экспертиз Таможенной лаборатории в 2019 году составил более Br2,1 млн, сообщили в Государственном таможенном комитете.
РЕПОРТАЖ: Карабины идут на экспорт: как в Беларуси производят стрелковое оружие.
Учебно-научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Унитехпром БГУ" открывает высокотехнологичное производство радиоэлектронной аппаратуры, сообщили в пресс-службе университета.
РЕПОРТАЖ: В холодную воду с горячим сердцем - как в Гомеле православные отмечали Крещение.
ФОТОРЕПОРТАЖ: Около 600 военнослужащих окунулись в купель на Крещение в Витебске.
Крещенские купания в минус. Замораживающие фото
ФОТОФАКТ: Концерт "Песня года Беларуси" прошел в Минске.
Прием заявок на участие в Национальном отборочном туре конкурса песни "Евровидение-2020" завершен.
ФОТОРЕПОРТАЖ: Благотворительная акция "Дорога домой!" прошла в Минске
Белорусские легкоатлеты выиграли три золотые медали на международном турнире в Латвии.
Белорусские борцы завоевали четыре медали на турнире в Риме.
Фристайлистка Анна Деруго заняла второе место на этапе Кубка Европы среди юниоров в Швейцарии.
Яна Ермашевич выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка Европы по фристайлу в Швейцарии.
РЕПОРТАЖ: В поисках снега
СЕГОДНЯ
Анонсы на 20 января
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Городская конференция учащихся Минска торжественно откроется в Минском государственном дворце детей и молодежи.
Выставка фотографий "По странам и континентам" участников секции Photo Travel Club Белорусского общественного объединения фотографов откроется в Гомеле.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 21 января
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В Республике Беларусь отмечается День инженерных войск.
115 лет назад родился Романович Евгений Степанович (г.Минск), белорусский театральный деятель, драматург, заслуженный артист Беларуси (1944). В 1922-1924 годах учился в БГУ. В 1922-1948 годах актер, режиссер, заведующий литературной частью Белорусского театра им.Я.Купалы. В 1949-1963 годах работал в Министерстве культуры Беларуси. Автор и режиссер-постановщик пьес "Омут", "Мост", "Камни на дороге", либретто опер и балетов. Исследовал историю белорусского театра. Перевел на белорусский язык отдельные пьесы Л.Толстого, М.Горького, А.Островского, К.Тренева. Автор воспоминаний о белорусских писателях "Знакомые силуэты". Умер в 1979 году.
90 лет назад родился Шелихин Владимир Алексеевич (г.Гомель), белорусский концертмейстер, диктор радио и телевидения, заслуженный деятель искусств Беларуси (1991). В 1956-м окончил Белорусскую консерваторию. С 1952 года работал в Белорусской консерватории и на радио, в 1970-1994 годах на Белорусском телевидении. С 1951-го вел филармонические концерты. Был ведущим многочисленных радиопостановок, исполнял небольшие роли в первых телевизионных спектаклях, в фильме "Семейные обстоятельства". Издал книгу-альбом "Сердце помнит...". Умер в 2002 году.
60 лет назад родился Харатьян Дмитрий Владимирович (1960), российский киноактер, народный артист Российской Федерации (2008). Снимался в фильмах "Охота на лис", "Гардемарины, вперед!", "Тебе, настоящему ..." и др.
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