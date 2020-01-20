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20 января 2020, 08:00

Картина выходных: начисление пенсий за особые условия труда, крещенские купания и "Песня года Беларуси"

ВЧЕРА

Картина выходных. 18-19 января

В Беларуси регулируются вопросы досрочного пенсионного обеспечения граждан, занятых на работах с особыми условиями труда и отдельными видами профессиональной деятельности. Соответствующий указ №15 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото из архива
Фото из архива

Новые подходы к начислению пенсий за особые условия труда обеспечивают справедливость. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Люди, которые много лет отработали в особых условиях труда, безусловно, заслуживают справедливого подхода в вопросе начисления профессиональной пенсии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником - Днем спасателя. Президент обратил внимание, что подготовка и мастерство белорусских спасателей известны во всем мире. Им много раз доводилось протягивать руку помощи странам, пострадавшим от природных катастроф или военных конфликтов.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусы активно участвуют в обсуждении мер по совершенствованию административной ответственности. От граждан поступило уже около 1,5 тыс предложений, сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.

Ольга Чуприс. Фото из архива
Ольга Чуприс. Фото из архива

В Беларуси изучат возможность декриминализации части уголовно-правовых составов.

Для внедрения депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой необходимо около 2 лет, заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов. В Беларуси за 9 лет ликвидировали более 3 тыс. мусорных полигонов.

Фото из архива
Фото из архива

Экономический эффект экспертиз Таможенной лаборатории в 2019 году составил более Br2,1 млн, сообщили в Государственном таможенном комитете.

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В Республике Беларусь отмечается День инженерных войск.

115 лет назад родился Романович Евгений Степанович (г.Минск), белорусский театральный деятель, драматург, заслуженный артист Беларуси (1944). В 1922-1924 годах учился в БГУ. В 1922-1948 годах актер, режиссер, заведующий литературной частью Белорусского театра им.Я.Купалы. В 1949-1963 годах работал в Министерстве культуры Беларуси. Автор и режиссер-постановщик пьес "Омут", "Мост", "Камни на дороге", либретто опер и балетов. Исследовал историю белорусского театра. Перевел на белорусский язык отдельные пьесы Л.Толстого, М.Горького, А.Островского, К.Тренева. Автор воспоминаний о белорусских писателях "Знакомые силуэты". Умер в 1979 году.

90 лет назад родился Шелихин Владимир Алексеевич (г.Гомель), белорусский концертмейстер, диктор радио и телевидения, заслуженный деятель искусств Беларуси (1991). В 1956-м окончил Белорусскую консерваторию. С 1952 года работал в Белорусской консерватории и на радио, в 1970-1994 годах на Белорусском телевидении. С 1951-го вел филармонические концерты. Был ведущим многочисленных радиопостановок, исполнял небольшие роли в первых телевизионных спектаклях, в фильме "Семейные обстоятельства". Издал книгу-альбом "Сердце помнит...". Умер в 2002 году.

60 лет назад родился Харатьян Дмитрий Владимирович (1960), российский киноактер, народный артист Российской Федерации (2008). Снимался в фильмах "Охота на лис", "Гардемарины, вперед!", "Тебе, настоящему ..." и др.

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