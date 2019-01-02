Картина выходных: новогоднее обращение Президента, 100-летие БССР и что изменилось в Беларуси с 1 января

ВЧЕРА

Картина выходных 30 декабря - 1 января

Александр Лукашенко поздравил белорусский народ с Новым годом.

Белорусы встретили Новый год. Праздничные гуляния прошли по всей стране.

Пробег трезвости в Гродно 1 января собрал рекордное число участников.

Новогодняя ночь в Беларуси прошла без происшествий. Такая информация размещена на официальном сайте МВД.

Минималка, базовая величина, пенсионный возраст - что изменилось в Беларуси с 1 января.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, как будут расти зарплаты и пенсии в 2019 году.

Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения действуют в Беларуси с 1 января.

Систему мгновенных платежей вводят в опытную эксплуатацию с 1 января, в промышленную - с 1 июля, сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Финансировать некоторые детские сады в Беларуси будут по новой схеме - участники пилотного проекта по апробации нормативного финансирования госучреждений дошкольного образования в 2019 году определены правительством.

Белорусы с 1 января могут беспошлинно ввозить товары не более чем на 500 евро.

Лимиты на беспошлинные посылки увеличены в Беларуси до 200 евро и 31 кг.

Обязательная регистрация предельных отпускных цен на некоторые лекарства вводится с 1 января.

1 января 2019 года исполнилось 100 лет со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики.

Более полутысячи родников Беларуси нанесли на публичную кадастровую карту.

Белорусские ученые разработали ДНК-вакцину против нейробластомы.

Белорусский теннисист Илья Ивашко победил в 1/16 финала турнира в Индии.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (30-й номер рейтинга WTA) одержала победу в первом матче нового сезона.

Арина Соболенко победно стартовала на теннисном турнире в Китае.

Арина Соболенко. Фото организаторов турнира

Марцел Личка официально стал главным тренером ФК "Динамо-Брест".

В Минске сотрудники ГАИ спасли раненого лебедя-шипуна.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования губернатору Челябинской области России Борису Дубровскому, родным и близким погибших при взрыве в жилом доме в Магнитогорске.

В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд жилого дома.

Спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске, часть которого обрушилась из-за взрыва газа, десятимесячного ребенка, сообщили в оперативном штабе.

Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу 31 декабря в соответствии с уставом организации.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 января

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Министерство связи и информатизации Беларуси выпускает в обращение почтовую марку "100 лет БССР".

https://www.belta.by/society/view/minsvjazi-vypustit-pochtovuju-marku-k-100-letiju-bssr-331192-2018/

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пресс-конференция: "О работе правоохранительных органов и специальных служб в период проведения новогодних праздников" (представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 января

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95 лет назад родилась Громова Ульяна Матвеевна, комсомолка-подпольщица, один из руководителей подпольной организации "Молодая гвардия", Герой Советского Союза (1943). В ночь на 16 января 1943 года после жестоких пыток вместе с другими молодогвардейцами сброшена в шурф краснодонской шахты №5.

50 лет назад родился Шумахер Михаэль, немецкий автогонщик Формулы-1, семикратный чемпион мира, обладатель многочисленных рекордов Формулы-1, самый успешный пилот за всю историю автоспорта. Обладатель почетного звания "Чемпион ЮНЕСКО" (2002).

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