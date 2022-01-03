Картина выходных: новогодние торжества, депутаты о проекте Конституции и что изменилось с 1 января

ВЧЕРА
Картина выходных. 1-2 января
Глава государства Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2022 годом - Новогоднее обращение Президента Беларуси к белорусскому народу.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил лауреата Государственной премии Беларуси Георгия Марчука с 75-летием.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Словацкой Республики с национальным праздником - Днем образования Республики.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с национальным праздником - Днем освобождения Республики Куба.
Депутат: изменения в Конституции продиктованы необходимостью защищать нашу страну и граждан.
Сергеенко про обсуждение проекта Конституции: хотелось бы конструктивных предложений.
Сенатор: сейчас самое время для белорусов продемонстрировать свою гражданскую позицию и зрелость.
Мнение: подчеркнутая поддержка всех категорий граждан нашла отражение в проекте Конституции.
Депутат: в проекте Конституции расширяются права и обязанности родителей.
Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 декабря 2021 года №700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров".
Беларусь с 1 января снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №758 от 27 декабря 2021 года.
В Беларуси продлевается ценовое регулирование на социально значимые товары.
Цены на газ и тарифы на электричество увеличены с 1 января. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 декабря 2021 года №766.
В Беларуси с 1 января меняются подходы по налогообложению индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.
В Беларуси изменились налоги за сдачу квартир и другой недвижимости.
"Белтелеком" с 1 января повышает тарифы на услуги.
В Беларуси в первые часы 2022 года родились 54 ребенка.
ФОТОФАКТ: Первым малышом нового года в Витебской области стал Александр Врадий
ФОТОФАКТ: Новогодняя ночь в Минске прошла ярко и весело
ФОТОФАКТ: Новогодняя ночь в Бресте
ФОТОФАКТ: "Пробег трезвости" прошел в Минске
ФОТОФАКТ: Премьеру рождественской сказки о добре и зле показала Витебская филармония
Будет ли снег в январе? Прогноз на первый месяц нового года.
Зависимость от видеоигр включена в новую классификацию болезней ВОЗ.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 3 января
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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Как обеспечивалась общественная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций в период проведения новогодних праздников". Начало в 12.00.
Православный фестиваль "Радость" пройдет по 6 января во Дворце искусств. Основной акцент программы в этом году - семья.
Международный выставочный проект "Благодаря божественному Пушкину. Как создавался роман Анна Каренина" покажут по 6 января в Государственном музее истории белорусской литературы.
В Могилевском драматическом театре по 9 января пройдет show-игра "Новогодняя мафия" с детективным сюжетом. Зрители будут одновременно существовать и в игровом, и в театральном пространстве. Вместе со зрителями в детективную историю также будут вовлечены ведущие мастера сцены.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 4 января
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105 лет назад родился Мальцев Елизар Юрьевич, российский писатель. Автор романов "Горячие ключи", "От всего сердца", трилогии "Крест и звезды" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1949). Умер в 2004 году.
85 лет назад родился Пожлаков Станислав Иванович, российский композитор. Автор музыки к 20 кинофильмам, программам мюзик-холла, мюзикла "Сирано де Бержерак", оперетты "Гори, гори, моя звезда", песен "Белым снегом замело...", "Причал", "Топ, топ, топает малыш" и др. Умер в 2003 году.
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