Картина выходных: новогодние торжества, депутаты о проекте Конституции и что изменилось с 1 января

ВЧЕРА

Картина выходных. 1-2 января

Глава государства Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2022 годом - Новогоднее обращение Президента Беларуси к белорусскому народу.

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил лауреата Государственной премии Беларуси Георгия Марчука с 75-летием.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Словацкой Республики с национальным праздником - Днем образования Республики.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с национальным праздником - Днем освобождения Республики Куба.

Депутат: изменения в Конституции продиктованы необходимостью защищать нашу страну и граждан.

Сергеенко про обсуждение проекта Конституции: хотелось бы конструктивных предложений.

Игорь Сергеенко

Сенатор: сейчас самое время для белорусов продемонстрировать свою гражданскую позицию и зрелость.

Мнение: подчеркнутая поддержка всех категорий граждан нашла отражение в проекте Конституции.

Депутат: в проекте Конституции расширяются права и обязанности родителей.

Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 декабря 2021 года №700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров".

Беларусь с 1 января снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №758 от 27 декабря 2021 года.

В Беларуси продлевается ценовое регулирование на социально значимые товары.

Фото из архива

Цены на газ и тарифы на электричество увеличены с 1 января. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 декабря 2021 года №766.

В Беларуси с 1 января меняются подходы по налогообложению индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

В Беларуси изменились налоги за сдачу квартир и другой недвижимости.

"Белтелеком" с 1 января повышает тарифы на услуги.

В Беларуси в первые часы 2022 года родились 54 ребенка.

Фото из архива

ФОТОФАКТ: Первым малышом нового года в Витебской области стал Александр Врадий

ФОТОФАКТ: Новогодняя ночь в Минске прошла ярко и весело

ФОТОФАКТ: Новогодняя ночь в Бресте

ФОТОФАКТ: "Пробег трезвости" прошел в Минске

ФОТОФАКТ: Премьеру рождественской сказки о добре и зле показала Витебская филармония

Будет ли снег в январе? Прогноз на первый месяц нового года.

Фото из архива

Зависимость от видеоигр включена в новую классификацию болезней ВОЗ.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 января

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Как обеспечивалась общественная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций в период проведения новогодних праздников". Начало в 12.00.

Православный фестиваль "Радость" пройдет по 6 января во Дворце искусств. Основной акцент программы в этом году - семья.

Международный выставочный проект "Благодаря божественному Пушкину. Как создавался роман Анна Каренина" покажут по 6 января в Государственном музее истории белорусской литературы.

В Могилевском драматическом театре по 9 января пройдет show-игра "Новогодняя мафия" с детективным сюжетом. Зрители будут одновременно существовать и в игровом, и в театральном пространстве. Вместе со зрителями в детективную историю также будут вовлечены ведущие мастера сцены.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 января

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105 лет назад родился Мальцев Елизар Юрьевич, российский писатель. Автор романов "Горячие ключи", "От всего сердца", трилогии "Крест и звезды" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1949). Умер в 2004 году.

85 лет назад родился Пожлаков Станислав Иванович, российский композитор. Автор музыки к 20 кинофильмам, программам мюзик-холла, мюзикла "Сирано де Бержерак", оперетты "Гори, гори, моя звезда", песен "Белым снегом замело...", "Причал", "Топ, топ, топает малыш" и др. Умер в 2003 году.

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