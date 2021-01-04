Картина выходных: новогодние торжества, глава белорусских католиков и что изменилось с 1 января

ВЧЕРА

Картина выходных. 1-3 января

Глава государства Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2021 годом - Новогоднее обращение Президента Беларуси к белорусскому народу. Президент Александр Лукашенко предложил будущий год сделать годом народного единства

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Национальной государственной телерадиокомпании с 65-летием белорусского телевидения, а коллектив ЗАО "Столичное телевидение" - с 20-летием со дня основания телеканала.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Витебского областного клинического кардиологического центра с 40-летием со дня основания клиники.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с национальным праздником - Днем освобождения.

Премьер-министр Роман Головченко подвел итоги прошлого года и рассказал о планах правительства на 2021 год.

Назначен новый глава белорусских католиков, отставка Кондрусевича принята в Ватикане.

Беларусь с 1 января 2021 года снижает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 декабря 2020 года №784.

Постановлением Совета Министров №647 от 16 ноября 2020 года введены новые ставки утилизационного сбора.

В Беларуси с 1 января 2021 года отменяются ограничения по открытию счетов в драгоценных металлах банками и физическими лицами за рубежом.

Минималка, пенсионный возраст и стаж, условия для многодетных - что изменилось для белорусов с 1 января.

В Беларуси с 1 января вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении вводится транспортный налог.

В Беларуси с 1 января 2021 года можно рассчитаться за проезд по платным автодорогам банковскими картами платежной системы "Мир".

Система государственных социальных стандартов по обслуживанию населения совершенствуется в Беларуси с 1 января 2021 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 декабря 2020 года №720.

Использование и продажа некоторых видов одноразовой пластиковой посуды запрещается в объектах общественного питания с 1 января 2021 года. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 19 февраля 2020 года №14.

Правительство определило правила проведения распродаж и мероприятий, направленных на стимулирование продажи товаров, продукции общественного питания.

Областные Советы депутатов с 1 января 2021 года и до 1 января 2023-го могут вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы в пунктах пропуска.

Министерство юстиции определило порядок выезда нотариусов в агрогородки и иные населенные пункты.

Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса.

В Беларуси вступили в силу новые правила охоты. Это предусмотрено указом №345 от 16 сентября 2020 года.

В Беларуси дистанционная форма образования не заменит классно-урочной системы - Карпенко. Министр образования сообщил, что новый Кодекс об образовании внесен на рассмотрение в Палату представителей.

Каждый человек должен заботиться о согласии и мире в обществе - митрополит Вениамин.

Фото ОНТ

Авиаторы МЧС транспортировали тяжелого пациента с COVID-19 из Бреста в Минск.

В Беларуси в первые часы 2021 года родились 53 ребенка - 24 мальчика и 29 девочек.

Белтелерадиокомпания открыла прием заявок на участие в национальном отборе конкурса песни "Евровидение-2021".

ФОТОФАКТ: Концерт-сюрприз "Новогодний маскарад" показали на сцене Большого театра

ФОТОФАКТ: Как в Бресте встретили Новый год

ФОТОФАКТ: Новогодние гулянья прошли в парке Подниколье в Могилеве

Защитник минского "Динамо" Степан Фальковский стал одним из лучших игроков КХЛ в декабре.

ВОЗ внесла вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, в список препаратов для экстренного использования.

Фото Reuters

Великобритания окончательно покинула Европейский союз, завершив выход из единого рынка и таможенного союза ЕС.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 января

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Национальный пресс-центр организует трансляцию на своем YouTube канале видеоинтервью "Политология как наука и призвание: особенности подготовки специалистов на примере БГЭУ" (Веремеев Николай Юрьевич - кандидат политических наук, заведующий кафедрой политологии Белорусского государственного экономического университета). Начало в 12.00.

Дни открытых дверей пройдут на факультете журналистки БГУ с 11.00 до 12.00 в онлайн-формате. Состоится горячая линия по телефонам 80172597098 и 80172597017.

Факультеты и институты Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка проведут дни открытых дверей в онлайн-режиме. Начало трансляций в 14.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 января

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День работников социальной защиты.

130 лет назад родился Аксаков Сергей Сергеевич (Россия), белорусский композитор. В 1914 году окончил Александровский лицей в Санкт-Петербурге. Работал в Полоцке, Пскове, Самаре, Шанхае, Харбине. С 1955 года в Минске, преподавал в средней специальной музыкальной школе при Белорусской консерватории. В программных инструментальных произведениях воплотил картины белорусской природы и быта, сюжеты и образы национальной литературы. Среди произведений: симфонические поэмы "В Туровской пуще", "Лесная сказка", концертная увертюра "Сельский праздник", фантазия для фортепиано с оркестром "Над Неманом", романсы и хоры на слова белорусских поэтов и др. Умер в 1968 году.

90 лет назад родился Пилипович Владимир Антонович (д.Слобода Мозырского р-на Гомельской обл.), белорусский физик, академик НАН Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. В 1954 году окончил БГУ. Автор около 400 научных работ. Исследовал твердотельные оптические квантовые генераторы, активные и пассивные импульсные модуляторы добротности резонаторов, взаимодействие мощного излучения с конденсированными средами, предложил методы определения потерь излучения в процессе генерации. Разработал голографическое запоминающее устройство, элементы и устройства для оптических методов обработки информации. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1981), медалями. Лауреат Государственной премии СССР (1985) и Государственной премии Беларуси (1996). Умер в 2018 году.

75 лет назад родился Болтнев Андрей Николаевич, российский актер театра и кино. Снимался в фильмах "Мой друг Иван Лапшин", "Поездки на старом автомобиле", телесериалах "Жизнь Клима Самгина", "Михайло Ломоносов", "Белые одежды" и др. Умер в 1995 году.

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