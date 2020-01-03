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02.01.20 22:55 В Судане разбился самолет В мире
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02.01.20 20:45 Вспышку птичьего гриппа зарегистрировали в Польше В мире
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02.01.20 17:13 Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров "Нябёсы" пройдет 4-5 января в Минске Афиша
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Общество
03 января 2020, 08:02

Картина выходных: новогодние торжества, старт нацотбора на "Евровидение" и что изменилось с 1 января

ВЧЕРА

Картина выходных. 1-2 января

Глава государства Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2020 годом - новогоднее обращение Президента к белорусскому народу.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников РНПЦ детской хирургии с 50-летием со дня основания этого учреждения. Глава государства отметил, что сегодня это одно из ведущих учреждений белорусского здравоохранения, где проводятся фундаментальные исследования, выполняются высокотехнологичные, порой уникальные, операции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству здравоохранения создать Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств - "Госфармнадзор".

Беларусь с 1 января 2020 года начала председательствовать в органах ЕАЭС - Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

Станислав Зась с 1 января заступил на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности.

ТОП изменений Трудового кодекса с 2020 года

Что изменится в системе оплаты труда.

Базовая величина в Беларуси увеличилась до Br27.

Еще на полгода: в Беларуси увеличены пенсионный возраст и минимальный страховой стаж.

В Беларуси с 1 января вступила в силу новая редакция Жилищного кодекса.

В Беларуси вводится новый порядок использования семейного капитала на получение медпомощи.

Ориентир - многодетная семья: какие новшества 2020 года направлены на рост рождаемости

Новые цены на газ и тарифы на электричество действуют с 1 января.

Способ регулирования тарифов на электроэнергию, производимую из газа на блок-станциях, меняется с 1 января. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 6 декабря 2019 года №92.

В Беларуси снижена таможенная пошлина за превышение лимитов на посылки из-за границы.

Изменяются правила ввоза товаров весом более 35 кг для физлиц.

В Беларуси с 1 января снижается плата за право заключения договоров аренды земельных участков. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №422 от 25 июня 2019 года.

"Белпочта" вводит комиссию за некоторые платежи через ЕРИП в кассах.

С 1 января обменять денежные знаки образца 2000 года можно только в Национальном банке.

Инвестиции в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" за время реализации проекта превысили $520 млн, сообщил первый заместитель генерального директора Компании по развитию индустриального парка Кирилл Коротеев.

Почти 750 тыс. евро выделит Евросоюз на развитие региона экологического предпринимательства "Долина реки Ясельда", сообщили в Березовском райисполкоме.

В период новогодних и рождественских праздников в профсоюзных санаториях проходят оздоровление около 6 тыс. человек. По сравнению с прошлым сезоном рост составил 5%, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Банк индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, полученных от пациентов с редкими генетическими заболеваниями, может быть создан в Беларуси. Об идее проекта рассказала старший научный сотрудник Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Анна Полешко.

Программный продукт для автоматической идентификации минералов и горных пород разрабатывают в Беларуси, сообщила инженер-геолог, призер республиканского конкурса инновационных проектов Елена Василенок.

Белтелерадиокомпания объявила о старте национального отбора на "Евровидение-2020".

Первые новорожденные 2020 года в Беларуси появились на свет в Витебской и Гродненской областях.

ФОТОФАКТ: Гродненцы приняли участие в традиционном пробеге трезвости

Белорусский специалист Сергей Ковальчук стал новым главным тренером брестского "Динамо". Контракт с 46-летним тренером рассчитан на три года.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 января

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Как обеспечивалась общественная безопасность в период проведения рождественских и новогодних праздников". Начало в 12.00.

Новогодние представления, экскурсии и спектакли пройдут в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси по 5 января.

Православный фестиваль "Рождественская радость" проходит во Дворце искусства в Минске по 6 января.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 января

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Всемирный день азбуки Брайля.

185 лет назад родился Наркевич-Иодко Витольд Александрович (д.Пуково Слуцкого уезда, ныне д.Комсомольская Копыльского р-на Минской обл.), белорусский врач-офтальмолог, доктор медицины (1859). Учился в Минской гимназии, Юрьевском (Тартуском) университете. В 1861 году усовершенствовался в области офтальмологии в Берлине. В 1860-1872 годах работал ординатором клиники престарелых в Варшаве, затем в Варшавском офтальмологическом университете. С 1863-го доцент Варшавской медико-хирургической академии, с 1869-го - Варшавской главной школы. Автор около 80 научных работ в области глазных болезней. С 1883 года жил в своем имении Бобовня (Копыльский р-н), занимался сельским хозяйством, делал операции в организованной им здесь лечебнице. Умер в 1898 году.

110 лет назад родился Трахтенберг Наум Ефимович (Украина), белорусский архитектор, педагог. В 1932 году окончил Одесский институт гражданского и коммунального строительства. В 1953-1956 годах работал в институте "Минскпроект", одновременно в 1954-1976 годах преподавал в БПИ. Основные работы: проект детальной планировки и застройки центра Минска, генпланы Бобруйска, Могилева, проект застройки центра Витебска и др. В 1968-м за участие в создании архитектурного ансамбля проспекта Независимости в Минске удостоен Государственной премии Беларуси. Главный архитектор и автор схемы планировки пригородной зоны Минска, проекта планировки зоны отдыха на Заславском водохранилище. Умер в 1977 году.

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