Картина выходных: новшества для пользователей электроэнергией, новогодний бал в Большом и как безопасно окунуться в прорубь

ВЧЕРА

Картина дня 12-13 января

Министерство энергетики Беларуси разъяснило новшества в законодательстве, которые необходимо знать гражданам при использовании электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения.

В МВД разъяснили, как иностранцам избежать отказа в электронной регистрации.

Генсекретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили дал высокую оценку изменениям визового законодательства Беларуси, направленным на дальнейшую либерализацию въезда иностранных граждан в страну. В ходе встречи с послом Беларуси во Франции и Испании, постоянным представителем республики при ЮНВТО (по совместительству) Павлом Латушко он также подтвердил свое намерение посетить с визитом Беларусь в рамках II Европейских игр в конце июня.

Белорусские медики не фиксируют серьезных изменений в эпидемической ситуации.

Как безопасно окунуться в прорубь на Крещение: рекомендации спасателей.

РЕПОРТАЖ: Первая помощь на II Европейских играх: волонтеры готовы ко всему

ФОТОРЕПОРТАЖ: Большой новогодний бал в Большом театре прошел уже в 10-й раз

РЕПОРТАЖ: Детский колядный обряд "Куры" провели в Кличевском районе

ФОТОРЕПОРТАЖ: Соревнования по лыжным гонкам "Брестская лыжня"

ФОТОРЕПОРТАЖ: Забег Дедов Морозов и шабаш Бабок Ежек прошел в Витебском районе

Победителем фестиваля "Нябёсы" стал московский театр "Душегреи".

ФОТОРЕПОРТАЖ: Благотворительная акция "Дорога домой!"

Александр Глеб продолжит карьеру в БАТЭ.

Александр Грабовик завоевал золото чемпионата Беларуси по борьбе.

Пилот команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович финишировал третьим на пятом этапе ралли-рейда "Дакар-2019".

Белорусский квартет биатлонисток в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Анны Солы и Ирины Кручинкиной завершил эстафету на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) на девятом месте. В мужской эстафетной гонке 4Ч7,5 км белорусская дружина финишировала 13-й.

Хоккеисты "Гомеля" заняли четвертое место в суперфинале Континентального кубка.

В Париже 12 января прогремел взрыв, в результате которого погибли четыре человека, около 50 пострадали. По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 января

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы в 15.00 состоится пресс-конференция на тему: "В преддверии крупнейшего книжного форума страны - XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки".

Изменения в проект указа "О платежах за участие в дорожном движении" обсудят в общественной приемной Ленинской районной организации "Белая Русь" (пр. Рокоссовского, 63, к. 2). Начало в 16.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 января

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

125 лет назад родился Кузнецов Василий Иванович, генерал-полковник (1943), Герой Советского Союза (1945). Умер в 1964 году.

125 лет назад родился Немчинов Василий Сергеевич, российский и белорусский ученый, академик Национальной академии наук Беларуси (1940), Академии наук СССР (1946), ВАСХНИЛ (1948), доктор экономических наук (1935), профессор (1928). Умер в 1964 году.

90 лет назад родился Мартин Лютер Кинг, один из руководителей движения за гражданские права чернокожих американцев, инициатор тактики ненасильственных действий, лауреат Нобелевской премии мира (1964). Умер в 1968 году.

85 лет назад французские физики Ирен и Фредерик Жолио-Кюри представили в Парижскую академию наук сообщение об открытии явления искусственной радиоактивности, имевшем чрезвычайное значение для ядерной физики.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-