Картина выходных: новшества госпрограммы по энергосбережению, рыболовный фестиваль и Bison Race

ВЧЕРА
Картина выходных. 27-28 февраля
Государственных наград и почетных званий удостоены 68 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Первыми обладателями ордена Трудовой Славы стали рабочий БЕЛАЗа и гендиректор птицефабрики "Дружба".
Госстандарт пояснил новшества госпрограммы по энергосбережению на пятилетку.
Новая редакция Уголовного Кодекса передана на рассмотрение в Администрацию Президента. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Наталья Филиппова.
Во всех городах Беларуси люди чувствуют себя защищенными. Такое мнение высказал министр внутренних дел Иван Кубраков.
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь!"
В течение этого года все существующие пандусы у подъездов жилых домов в столице должны быть приведены в порядок. Такое поручение дал во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
ИНТЕРВЬЮ: Иммунитет белорусов и мутации SARS-CoV-2 - что известно специалистам и ученым
В Беларуси начали исследовать количество вируснейтрализующих антител у доноров антиковидной плазмы.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1347 пациентов с COVID-19, выписан 1761.
ФОТОФАКТ: Масленичные гуляния прошли в Гродно
ФОТОФАКТ: В Гомеле прошел областной рыболовный фестиваль
ФОТОФАКТ: На лыжероллерной трассе в Минске прошла "Всебелорусская студенческая лыжня - 2021"
ФОТОФАКТ: Спортивно-художественный праздник "Витебская лыжня" прошел в Городке
ФОТОФАКТ: Bison Race открывает сезон в беговом движении
Белорусские боксеры выиграли 12 наград международного турнира памяти Алексея Юкова в Гомеле.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 1 марта
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В музее народного творчества "Бездежский фартушок" пройдет по 14 марта Масленичная неделя.
Онлайн-викторина "Первый шаг в профессию" для школьников стартует на Образовательном портале БГУ. Доступ к заданиям предоставляется после регистрации до 1 апреля включительно.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 2 марта
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75 лет назад родился Козлов Герман Викторович (г.Подольск, Московской обл.), белорусский артист оперетты, заслуженный артист Беларуси (1989). В 1973 году окончил Московское музыкальное училище им. Гнесиных. С 1978 года солист Белорусского государственного музыкального театра. Артист яркой творческой индивидуальности. Среди ролей: Школяр ("Нестерка" Г.Суруса), Бони ("Сильва" И.Кальмана), Андрей ("Денис Давыдов" А.Мдивани) и др.
90 лет назад родился Горбачев Михаил Сергеевич, российский политический и общественный деятель, первый и последний Президент СССР (1990-1991), лауреат Нобелевской премии мира (1990).
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