Картина выходных: новшества госпрограммы по энергосбережению, рыболовный фестиваль и Bison Race

Всебелорусское народное собрание
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 1 марта 2021
Минск Переменная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:13 Брифинг о правовых актах в области ядерной и радиационной безопасности пройдет 2 марта в БЕЛТА Общество
10:10 "Белэксимгарант" застрахует экспортные риски Банка развития Экономика
10:10 Сообщения о минировании школы и гимназии в Гомеле оказались ложными Происшествия
10:05 Яркий метеор взорвался в небе над Великобританией (Видео) Калейдоскоп
10:04 В Таиланде во время акции протеста пострадали 33 человека В мире
10:04 Задержан минчанин, угрожавший пистолетом милиционеру Происшествия
09:59 Во дворе в Гродно такси сбило ребенка Происшествия
09:58 В Круглом из-за аварии без воды были 55 домов Регионы
09:56 Белорусские теннисистки сохранили свои позиции в мировом рейтинге Спорт
09:53 В США вручили премию "Золотой глобус" Калейдоскоп
09:46 В Горках пожилая женщина отравилась угарным газом Происшествия
09:42 Рынок горел в Новополоцке Происшествия
09:40 Держатели карточек Mastercard могут оплатить проезд на некоторых станциях метро с помощью биометрии Регионы
09:30 ГАИ Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости Регионы
09:24 ГАИ рекомендует автовладельцам не спешить менять зимние шины на летние Регионы
09:15 Большинство жителей Германии выступают за ослабление локдауна - опрос В мире
09:04 Доминиканская республика объявила о планах строительства забора на границе с Гаити В мире
09:00 Лучший подарок – не книга, а квартира! В Minsk World специальная АКЦИЯ к 8 Марта стартует уже сегодня! Общество
08:57 Гол Егора Шаранговича не помог "Нью-Джерси" победить "Вашингтон" Спорт
08:50 Трамп заявил о возможном участии в следующих выборах президента США В мире
08:40 Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 114,6 млн В мире
08:31 Футболисты "Краснодара" сыграли вничью с "Уралом" в матче чемпионата России Спорт
08:12 Белорусские гандболисты начали подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы Спорт
08:00 Картина выходных: новшества госпрограммы по энергосбережению, рыболовный фестиваль и Bison Race Общество
07:58 Рогачевский МКК подписал контракт на поставку сливочного масла в ОАЭ Экономика
07:27 Психолог и специалисты по соцработе проведут прямые линии в Могилеве 1-12 марта Регионы
07:16 Три землетрясения зафиксированы рядом с Курильскими островами В мире
07:02 Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 марта Экономика
07:01 Запрет на лов щуки введен в большинстве регионов Беларуси Общество
07:00 Беларусь с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты Экономика
Все новости
Все новости
Общество
01 марта 2021, 08:00

Картина выходных: новшества госпрограммы по энергосбережению, рыболовный фестиваль и Bison Race

ВЧЕРА

Картина выходных. 27-28 февраля

Государственных наград и почетных званий удостоены 68 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Первыми обладателями ордена Трудовой Славы стали рабочий БЕЛАЗа и гендиректор птицефабрики "Дружба".

Госстандарт пояснил новшества госпрограммы по энергосбережению на пятилетку.

Новая редакция Уголовного Кодекса передана на рассмотрение в Администрацию Президента. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Наталья Филиппова.

Во всех городах Беларуси люди чувствуют себя защищенными. Такое мнение высказал министр внутренних дел Иван Кубраков.

ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь!"

В течение этого года все существующие пандусы у подъездов жилых домов в столице должны быть приведены в порядок. Такое поручение дал во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

ИНТЕРВЬЮ: Иммунитет белорусов и мутации SARS-CoV-2 - что известно специалистам и ученым

В Беларуси начали исследовать количество вируснейтрализующих антител у доноров антиковидной плазмы.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1347 пациентов с COVID-19, выписан 1761.

ФОТОФАКТ: Масленичные гуляния прошли в Гродно

ФОТОФАКТ: В Гомеле прошел областной рыболовный фестиваль

ФОТОФАКТ: На лыжероллерной трассе в Минске прошла "Всебелорусская студенческая лыжня - 2021"

ФОТОФАКТ: Спортивно-художественный праздник "Витебская лыжня" прошел в Городке

ФОТОФАКТ: Bison Race открывает сезон в беговом движении

Белорусские боксеры выиграли 12 наград международного турнира памяти Алексея Юкова в Гомеле.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 марта

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В музее народного творчества "Бездежский фартушок" пройдет по 14 марта Масленичная неделя.

Онлайн-викторина "Первый шаг в профессию" для школьников стартует на Образовательном портале БГУ. Доступ к заданиям предоставляется после регистрации до 1 апреля включительно.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 марта

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

75 лет назад родился Козлов Герман Викторович (г.Подольск, Московской обл.), белорусский артист оперетты, заслуженный артист Беларуси (1989). В 1973 году окончил Московское музыкальное училище им. Гнесиных. С 1978 года солист Белорусского государственного музыкального театра. Артист яркой творческой индивидуальности. Среди ролей: Школяр ("Нестерка" Г.Суруса), Бони ("Сильва" И.Кальмана), Андрей ("Денис Давыдов" А.Мдивани) и др.

90 лет назад родился Горбачев Михаил Сергеевич, российский политический и общественный деятель, первый и последний Президент СССР (1990-1991), лауреат Нобелевской премии мира (1990).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Брифинг о правовых актах в области ядерной и радиационной безопасности пройдет 2 марта в БЕЛТА
Лучший подарок – не книга, а квартира! В Minsk World специальная АКЦИЯ к 8 Марта стартует уже сегодня!
Фото из архива Запрет на лов щуки введен в большинстве регионов Беларуси
Фото из архива Новая редакция УК передана на рассмотрение в Администрацию Президента
Фото из архива Люди во всех городах Беларуси чувствуют себя защищенными - глава МВД
Скриншот видео СТВ Уткин: поведение некоторых зарубежных политиков не соответствует идеям олимпийского движения
Главное
Лукашенко: главная задача на предстоящие месяцы - сформировать боеспособный спортивный "десант" в Токио
Люди во всех городах Беларуси чувствуют себя защищенными - глава МВД
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1347 пациентов с COVID-19, выписан 1761
Лучший подарок – не книга, а квартира! В Minsk World специальная АКЦИЯ к 8 Марта стартует уже сегодня!
Топ-новости
Картина выходных: новшества госпрограммы по энергосбережению, рыболовный фестиваль и Bison Race
Иммунитет белорусов и мутации SARS-CoV-2 - что известно специалистам и ученым
Брифинг о правовых актах в области ядерной и радиационной безопасности пройдет 2 марта в БЕЛТА
Участников из четырех стран соберет в БГУ научная конференция о журналистике
День посткроссера пройдет 1 марта во всех отделениях "Белпочты"
Госстандарт пояснил новшества госпрограммы по энергосбережению на пятилетку
Петровский: санкции против своих соотечественников и субъектов хозяйствования - предательство родины
ФОТОФАКТ: Большая барахолка в Минске
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь!"
Кухарев поручил в течение года привести в порядок пандусы у подъездов
ФОТОФАКТ: Белорусский театр "Лялька" в Витебске показал премьеру спектакля "Ох і залатая табакерка"
Изменены отдельные нормы строительной деятельности
ГАИ Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости
ФОТОФАКТ: Масленичные гуляния прошли в Гродно
Каранкевич: увеличение электропотребления - одна из приоритетных задач на пятилетку
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.