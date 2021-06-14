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10:25 Двое детей ранены при перестрелке в штате Огайо В мире
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10:19 Широкая денежная масса в Беларуси за май снизилась на 0,3% Экономика
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10:05 Лукашенко сегодня в Оршанском районе посещает предприятия ВПК Президент
10:00 СК завершил расследование дела о гибели рабочего в Барановичах Происшествия
09:56 Легковушка врезалась в трактор в Барановичском районе Происшествия
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09:26 Щекин о призывах к санкциям: беглые и Запад перешли все возможные границы нравственности и морали Общество
09:24 В Осиповичском районе при столкновении легковушки с лосем погиб пассажир Происшествия
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09:01 Столичные спасатели ликвидировали возгорание трансформаторной подстанции Происшествия
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08:00 Картина выходных: новые положения о Совете Безопасности, военная присяга и "Сырный фест" Общество
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14 июня 2021, 08:00

Картина выходных: новые положения о Совете Безопасности, военная присяга и "Сырный фест"

ВЧЕРА

Картина выходных. 12-13 июня

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №214 "О Совете Безопасности Республики Беларусь". Указом утверждены новые положения: о Совете Безопасности и его рабочем органе - Государственном секретариате Совбеза.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №215, который совершенствует правовое регулирование, направленное на улучшение инвестиционного климата в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Сегодня в уши обычным гражданам льется много красивых слов о правах человека и демократии, но это все мишура, за которой скрывается намного большее, заявил министр иностранных дел Владимир Макей. В международных отношениях расцветает триумф говорящих голов без мозгов. Западные политики не чувствуют ответственности за свои действия, которые они пытаются совершить в других странах. Беларусь настораживают заявления руководства НАТО.

Беларусь и Оренбургская область России договорились расширить взаимодействие в сфере строительства.

Белорусские производители продуктов питания приняли участие в выставке InterFood в Баку.

Беларусь и Китай обсудили поставки льняных и хлопковых полотен белорусского производства.

12 июня во всех воинских частях органов пограничной службы клятву на верность белорусскому народу принесли более 800 пограничников нового пополнения.

ФОТОФАКТ: 470 военнослужащих приняли присягу в Гродно

За сутки в Беларуси зарегистрированы 923 пациента с COVID-19, выписаны 1155.

Во все регионы Беларуси доставлены 180 тыс. доз второго компонента "Спутника V".

РЕПОРТАЖ: 40 минут - и ты спасаешь чью-то жизнь: как журналист стала безвозмездным донором

Фотовыставка БЕЛТА "Судьбы, сложенные в треугольник" проходит в Брестской крепости.

ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" - белорусский бренд

ФОТОФАКТ: На фестивале "Вытокi" в Кобрине подвели итоги творческих проектов

Более 180 фестивалей планируется провести в Беларуси в этом году, рассказал министр культуры Анатолий Маркевич.

РЕПОРТАЖ: Оберег от молнии и залог богатого урожая - в Ветковском районе провели "Ваджэнне i пахаванне стралы"

Около 50 сыроваров представили продукцию на "Сырном фесте" в Славгородском районе.

ФОТОФАКТ: Праздник "Ліпнішкаўскія сенакосы" прошел в Ивьевском районе

Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни удостоена Николь Фургал.

Анастасия Прокопенко завоевала золото на ЧМ по современному пятиборью в Каире.

Белоруски выиграли 4 медали в финалах отдельных видов ЧЕ по художественной гимнастике в Болгарии.

Фото danielecifala.com
Фото danielecifala.com

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 июня

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Министерство иностранных дел проведет брифинг в Национальном пресс-центре. Начало в 15.00.

В Большом театре Беларуси пройдет по 17 июня VII Фестиваль "Балетное лето в Большом".

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" будет курсировать по белорусской железной дороге по 28 июня.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 июня

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Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.

Всемирный день ветра.

200 лет назад родился Заремба Николай Иванович (Витебская губерния), музыкальный теоретик, педагог, композитор. Окончил Петербургский университет. С 1859 года преподавал в музыкальных классах Петербургского отделения Российского музыкального общества. С 1862 года профессор Петербургской консерватории, в 1867-1871 годах ее директор. Разработал "Инструкцию для Санкт-Петербургской консерватории". Автор оратории "Иоанн Креститель", симфонии, хоров. Умер в 1879 году.

95 лет назад родился Авдеев Олег Тихонович (г.Санкт-Петербург), белорусский кинооператор, заслуженный работник культуры Беларуси (1976). В 1956-1992 годах работал на киностудии "Беларусьфильм". Среди фильмов: документальные "Факел", "Баллада про черную березу"; художественные "Девочка ищет отца", "Любовью надо дорожить"; телевизионные "Крест милосердия", "Роман императора" и др.

85 лет назад родился Державин Михаил Михайлович (1936-2018), российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. С 1959 года артист Театра им.Ленинского комсомола, с 1967-го артист театра на Малой Бронной, с 1969-го артист Московского театра сатиры. Среди ролей в театре: Скалозуб ("Горе от ума" А.Грибоедова), Епиходов ("Вишневый сад" А.Чехова) и др. Снимался в художественных фильмах "Бабник", "Моя морячка", "Жених из Майами" и др.

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