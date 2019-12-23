Картина выходных: новый мультиспортивный комплекс в Минске, база данных многодетных семей и два серебра Романовской

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 23 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Новости
09:41 Нацбанк выпускает памятные монеты серии "Архітэктурная спадчына Беларусі" Экономика
09:20 В Полоцком районе на пожаре погиб мужчина Происшествия
09:13 На строительство линии в ОАО "Красносельскстройматериалы" выделят Br8,5 млн Экономика
09:07 Температурные рекорды побиты 22 декабря в Витебской, Могилевской и Гомельской областях Общество
09:01 Госзаказ на поставку лома и отходов металлов в 2020 году установлен в Беларуси Экономика
08:50 В оздоровительных лагерях Минской области на зимних каникулах отдохнут 9,6 тыс. школьников Регионы
08:41 Исторический путь православия на территории Западной Беларуси обсудят на конференции в Бресте Регионы
08:37 Музыкальную сказку "Кот в сапогах" покажет Коласовский театр в праздничные дни Афиша
08:34 Международный туристический форум планируют провести в Бресте в апреле Регионы
08:12 При пожаре на складе одежды в Индии погибли 9 человек В мире
08:00 Картина выходных: новый мультиспортивный комплекс в Минске, база данных многодетных семей и два серебра Романовской Общество
07:59 В Азербайджане проходят муниципальные выборы В мире
07:49 Китай с 1 января понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров В мире
07:36 В Хорватии 5 января пройдет второй тур президентских выборов В мире
07:23 Рождественская неделя науки и инноваций познакомит минских школьников с достижениями ученых НАН Регионы
00:35 В Европе продолжает свирепствовать непогода В мире
00:19 В США около 40 автомобилей попали в ДТП В мире
22.12.19
22.12.19 23:20 В Хорватии завершилось голосование на президентских выборах В мире
22.12.19 22:55 ФОТОФАКТ: II международный командный турнир по пауэрлифтингу Спорт
22.12.19 22:20 ФОТОФАКТ: Иудеи Беларуси и всего мира с вечера 22 по 30 декабря отмечают один из главных праздников своей религии - Хануку Регионы
22.12.19 21:47 Минтруда в 2020 году начнет подготовку проекта указа по внедрению электронных трудовых книжек Общество
22.12.19 21:43 База данных многодетных семей заработает в Беларуси с января 2020 года Общество
22.12.19 21:40 В Минтруда рассказали, кто может рассчитывать на увеличение пособий по безработице в первую очередь Общество
22.12.19 21:24 Беларусь и Россия планируют подписать балансы поставок продовольствия на 2020 год до конца месяца Экономика
22.12.19 21:21 На отработку механизма ограничения поставок сельхозпродукции Беларуси и РФ понадобится до полугода Экономика
22.12.19 20:48 В Гомеле из-за ДТП на троллейбус упала опора ЛЭП Происшествия
22.12.19 20:38 Волейболисты солигорского "Шахтера" второй год подряд стали обладателями Кубка Беларуси Спорт
22.12.19 20:14 В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах В мире
22.12.19 20:07 В Беларуси прорабатывают создание национального агентства развития бизнеса Экономика
22.12.19 20:03 НАИП: уже 20 мировых компаний подтверждают участие в первом заседании Совета по иностранным инвестициям Экономика
Все новости
Все новости
Общество
23 декабря 2019, 08:00

Картина выходных: новый мультиспортивный комплекс в Минске, база данных многодетных семей и два серебра Романовской

ВЧЕРА

Картина выходных. 21-22 декабря

Новый мультиспортивный комплекс создан в Минске по поручению Президента Беларуси. Это "Олимпик Парк" на проспекте Победителей, который органично дополнил спортивный кластер в этом районе - "Минск-арену" и Дворец художественной гимнастики.

База данных автоматизированной системы учета многодетных семей заработает в Беларуси с января 2020 года, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Она рассказала, что Министерство труда и соцзащиты планирует в 2020 году начать подготовку проекта нормативно-правового акта по внедрению электронных трудовых книжек. Также Ирина Костевич пояснила, кто может рассчитывать на увеличение пособий по безработице в первую очередь.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси серьезно переоснастят медучреждения всех уровней, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, посещая РНПЦ "Мать и дитя" во время республиканской благотворительной акции "Наши дети". Минздрав передал РНПЦ "Мать и дитя" средства на закупку двух реанимобилей.

Беларусь и Россия планируют подписать балансы поставок продовольствия на 2020 год до конца месяца.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси прорабатывают создание национального агентства развития бизнеса, сообщил заместитель директора - исполняющий обязанности директора Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП) Денис Мелешкин. Также он рассказал, что уже 20 компаний с мировым именем подтвердили свое участие в первом заседании Совета по иностранным инвестициям при Президенте Беларуси.

РЕПОРТАЖ: Источник света и тепла - о производстве энергии на Гомельской ТЭЦ-2

Новую котельную ввели в строй в Костюковичах Могилевской области. Это первая котельная с установкой электрокотла, которая вводится в рамках интеграции Белорусской АЭС в энергосистему.

Новое футбольное поле открылось в Партизанском районе Минска.

Конкурс литературного творчества студентов вузов объявлен в Беларуси.

Ух, хороша водичка - в Витебске провели новогодний фестиваль закаливания.

ФОТОФАКТ: Иудеи Беларуси и всего мира с вечера 22 по 30 декабря отмечают один из главных праздников своей религии - Хануку

ФОТОРЕПОРТАЖ: Возле Комаровского рынка открылась рождественская ярмарка

ФОТОРЕПОРТАЖ: Городской отборочный этап Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" прошел в Гомеле

РЕПОРТАЖ: Ну и Африка! Заметки из экспедиции к колыбели человечества и на родину кофе

Хоккейная команда Президента Беларуси одержала четвертую победу подряд в XIIІ Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла серебро этапа Кубка мира по лыжной акробатике в Китае.

Александра Романовская выиграла второе серебро на этапе КМ в Китае.

Волейболисты солигорского "Шахтера" второй год подряд стали обладателями Кубка Беларуси.

Власти Украины назвали причину пожара в одесском колледже.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 декабря

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Инновации в кондитерской отрасли. Увеличение объема выпускаемой продукции, расширение ассортимента накануне праздников". Начало в 12.00.

В конференц-зале Брестского горисполкома состоится международная научно-практическая конференция "Православный Брест: 1000 лет дорогой веры", посвященная тысячелетию Бреста. Организаторами мероприятия выступают Брестская епархия Белорусской православной церкви и Брестский горисполком. Начало в 9.30.

В минском дворце спорта "Уручье" состоится новогодний суворовско-кадетский бал. Начало в 16.00.

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (г.Минск, ул. П. Бровки,6/1) состоится торжественная церемония награждения победителей и финалистов Республиканского конкурса инновационных проектов -2019. Начало в 11.00.

Рождественская неделя науки и инноваций откроется в Минском государственном дворце детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41). Начало в 11.00.

Церемония награждения победителей конкурса "Молодой лидер Минщины" и конкурса проектов в сфере реализации государственной молодежной политики состоится в столице.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 декабря

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

115 лет назад родился Дудар Алесь (наст. Дайлидович Александр Александрович), белорусский поэт, критик, переводчик. Работал в газетах "Советская Белоруссия", "Полоцкий пролетарий". Один из инициаторов создания литературного объединения "Маладняк". Автор сборников "Солнечными тропами", "Беларусь бунтарская", "Марсельеза". В 1936 году репрессирован, в 1937-м расстрелян. Реабилитирован в 1957 году.

95 лет назад родился Балашов Виктор Иванович, российский теле- и радио диктор, народный артист Российской Федерации.

80 лет назад родился Мажуль Владимир Михайлович, белорусский ученый, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси (2004), доктор биологических наук (1986), профессор (1991). Автор более 300 научных работ. Научные исследования в области молекулярной и мембранной биофизики, фотоники белков. Лауреат Государственной премии Беларуси (1992). Умер в 2008 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Температурные рекорды побиты 22 декабря в Витебской, Могилевской и Гомельской областях
Фото из архива Минтруда в 2020 году начнет подготовку проекта указа по внедрению электронных трудовых книжек
Фото из архива База данных многодетных семей заработает в Беларуси с января 2020 года
Фото из архива В Минтруда рассказали, кто может рассчитывать на увеличение пособий по безработице в первую очередь
Фото из архива Туман и до +11°С ожидается в Беларуси 23 декабря
Воспитанники детского сада №31 Минска Галя Стэсик, Лариса Свиридович и Галя Генгералова готовятся к новогоднему утреннику, 28 декабря 1961 г. "Старый" Новый год, или Новый год из прошлого в фото БЕЛТА - ОЧЕРЕДНАЯ ПЯТЕРКА
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни
В Беларуси прорабатывают создание национального агентства развития бизнеса
Беларусь и Россия планируют подписать балансы поставок продовольствия на 2020 год до конца месяца
Минтруда в 2020 году начнет подготовку проекта указа по внедрению электронных трудовых книжек
Топ-новости
Картина выходных: новый мультиспортивный комплекс в Минске, база данных многодетных семей и два серебра Романовской
В Минтруда рассказали, кто может рассчитывать на увеличение пособий по безработице в первую очередь
Температурные рекорды побиты 22 декабря в Витебской, Могилевской и Гомельской областях
"Старый" Новый год, или Новый год из прошлого в фото БЕЛТА - ОЧЕРЕДНАЯ ПЯТЕРКА
Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла второе серебро на этапе КМ в Китае
База данных многодетных семей заработает в Беларуси с января 2020 года
Конкурс литературного творчества студентов вузов объявлен в Беларуси
ФОТОФАКТ: II международный командный турнир по пауэрлифтингу
Подарок для города - новый мультиспортивный комплекс создан в Минске
ФОТОФАКТ: Иудеи Беларуси и всего мира с вечера 22 по 30 декабря отмечают один из главных праздников своей религии - Хануку
Лидеры стран ЕАЭС подписали соглашение о пенсионном обеспечении в союзе
ФОТОРЕПОРТАЖ: Городской отборочный этап Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" прошел в Гомеле
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря
РЕПОРТАЖ: В ожидании праздника - как выбрать и дольше сохранить живую елку
Беларусь готова в любой день подписать пакет соглашений с Европейским союзом - МИД
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.