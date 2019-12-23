Картина выходных: новый мультиспортивный комплекс в Минске, база данных многодетных семей и два серебра Романовской

ВЧЕРА

Картина выходных. 21-22 декабря

Новый мультиспортивный комплекс создан в Минске по поручению Президента Беларуси. Это "Олимпик Парк" на проспекте Победителей, который органично дополнил спортивный кластер в этом районе - "Минск-арену" и Дворец художественной гимнастики.

База данных автоматизированной системы учета многодетных семей заработает в Беларуси с января 2020 года, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Она рассказала, что Министерство труда и соцзащиты планирует в 2020 году начать подготовку проекта нормативно-правового акта по внедрению электронных трудовых книжек. Также Ирина Костевич пояснила, кто может рассчитывать на увеличение пособий по безработице в первую очередь.

Фото из архива

В Беларуси серьезно переоснастят медучреждения всех уровней, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, посещая РНПЦ "Мать и дитя" во время республиканской благотворительной акции "Наши дети". Минздрав передал РНПЦ "Мать и дитя" средства на закупку двух реанимобилей.

Беларусь и Россия планируют подписать балансы поставок продовольствия на 2020 год до конца месяца.

Фото из архива

В Беларуси прорабатывают создание национального агентства развития бизнеса, сообщил заместитель директора - исполняющий обязанности директора Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП) Денис Мелешкин. Также он рассказал, что уже 20 компаний с мировым именем подтвердили свое участие в первом заседании Совета по иностранным инвестициям при Президенте Беларуси.

РЕПОРТАЖ: Источник света и тепла - о производстве энергии на Гомельской ТЭЦ-2

Новую котельную ввели в строй в Костюковичах Могилевской области. Это первая котельная с установкой электрокотла, которая вводится в рамках интеграции Белорусской АЭС в энергосистему.

Новое футбольное поле открылось в Партизанском районе Минска.

Конкурс литературного творчества студентов вузов объявлен в Беларуси.

Ух, хороша водичка - в Витебске провели новогодний фестиваль закаливания.

ФОТОФАКТ: Иудеи Беларуси и всего мира с вечера 22 по 30 декабря отмечают один из главных праздников своей религии - Хануку

ФОТОРЕПОРТАЖ: Возле Комаровского рынка открылась рождественская ярмарка

ФОТОРЕПОРТАЖ: Городской отборочный этап Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" прошел в Гомеле

РЕПОРТАЖ: Ну и Африка! Заметки из экспедиции к колыбели человечества и на родину кофе

Хоккейная команда Президента Беларуси одержала четвертую победу подряд в XIIІ Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла серебро этапа Кубка мира по лыжной акробатике в Китае.

Александра Романовская выиграла второе серебро на этапе КМ в Китае.

Волейболисты солигорского "Шахтера" второй год подряд стали обладателями Кубка Беларуси.

Власти Украины назвали причину пожара в одесском колледже.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 декабря

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Инновации в кондитерской отрасли. Увеличение объема выпускаемой продукции, расширение ассортимента накануне праздников". Начало в 12.00.

В конференц-зале Брестского горисполкома состоится международная научно-практическая конференция "Православный Брест: 1000 лет дорогой веры", посвященная тысячелетию Бреста. Организаторами мероприятия выступают Брестская епархия Белорусской православной церкви и Брестский горисполком. Начало в 9.30.

В минском дворце спорта "Уручье" состоится новогодний суворовско-кадетский бал. Начало в 16.00.

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (г.Минск, ул. П. Бровки,6/1) состоится торжественная церемония награждения победителей и финалистов Республиканского конкурса инновационных проектов -2019. Начало в 11.00.

Рождественская неделя науки и инноваций откроется в Минском государственном дворце детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41). Начало в 11.00.

Церемония награждения победителей конкурса "Молодой лидер Минщины" и конкурса проектов в сфере реализации государственной молодежной политики состоится в столице.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 декабря

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115 лет назад родился Дудар Алесь (наст. Дайлидович Александр Александрович), белорусский поэт, критик, переводчик. Работал в газетах "Советская Белоруссия", "Полоцкий пролетарий". Один из инициаторов создания литературного объединения "Маладняк". Автор сборников "Солнечными тропами", "Беларусь бунтарская", "Марсельеза". В 1936 году репрессирован, в 1937-м расстрелян. Реабилитирован в 1957 году.

95 лет назад родился Балашов Виктор Иванович, российский теле- и радио диктор, народный артист Российской Федерации.

80 лет назад родился Мажуль Владимир Михайлович, белорусский ученый, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси (2004), доктор биологических наук (1986), профессор (1991). Автор более 300 научных работ. Научные исследования в области молекулярной и мембранной биофизики, фотоники белков. Лауреат Государственной премии Беларуси (1992). Умер в 2008 году.

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