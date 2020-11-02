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02 ноября 2020, 08:00

Картина выходных: ограничения на въезд иностранцев, любительский турнир по хоккею и изменения ноября

ВЧЕРА

Картина выходных. 31 октября - 1 ноября

Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу в матче открытия XIV Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 79. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в провинции Измир.

Фото <a href="https://www.ntv.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow">NTV</a>
Фото NTV

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджида Теббуна и народ этой страны с национальным праздником - Днем революции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного художника Беларуси Льва Гумилевского с 90-летием.

Лев Гумилевский, 2016 год. Фото из архива
Лев Гумилевский, 2016 год. Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Гомельского государственного медицинского университета с 30-летием со дня основания вуза.

Беларусь и Россия снизили плату за роуминг для звонков между странами.

Фото из архива
Фото из архива

Изменения ноября: повышение БПМ, пенсий и детских пособий.

Беларусь с 1 ноября временно ограничивает въезд иностранцев из-за COVID-19, сообщили в Государственном пограничном комитете со ссылкой на соответствующее постановление Совета Министров.

В Беларуси на 1 ноября выздоровели и выписаны 87 188 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

Минздрав: люди неохотно возвращаются к масочному режиму.

Новый резидент "Великого камня" будет выпускать тесты на коронавирус.

Группа белорусских студентов, у которой возникли затруднения с пересечением польской границы, смогла вернуться в Польшу. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Фото из архива
Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Тренер о работе онлайн, правильном питании и фитнес-турах во время пандемии

ФОТОФАКТ: Чемпионат Беларуси по конькобежному спорту проходит в Минске

Президентские выборы завершились в Молдове. .

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VI Международный фестиваль-конкурс "Творчество без границ" пройдет по 6 ноября.

Республиканский волонтерский центр совместно с республиканской общественной организацией "Белорусская олимпийская академия" объявляет о запуске онлайн-лагеря "Спортивное волонтерство и олимпийское образование". В дни осенних школьных каникул с 2 по 6 ноября ребята со всей страны могут принять участие в онлайн-встречах и занятиях по ознакомлению со спортивным направлением волонтерства и продвижению олимпийских ценностей.

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Знаменательные даты 3 ноября

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175 лет назад родился Глогер Зигмунд, польский археолог, этнограф и историк, фольклорист. Учился в Варшавском университете. В 1870 году окончил Краковский университет. Исследовал древние памятники каменного и бронзового веков на территории Гродненщины и Брестчины. Участвовал в фольклорно-этнографических экспедициях, материалы которых опубликовал в работе "Свадебные торжества". Издал несколько фольклорных сборников, основанных на собранных в Беларуси материалах. О жизни, обычаях, обрядах и поверьях белорусского народа писал в многочисленных статьях. В 1893 году в Варшаве издал книгу белорусского юмора "Торба смеха". Собранные им материалы - важный источник изучения истории материальной и духовной культуры белорусов. Умер в 1910 году.

120 лет назад родился Адольф Дасслер, германский промышленник, основатель фирмы спортивной одежды и обуви "Адидас" (1948). Умер в 1978 году.

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