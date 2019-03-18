Картина выходных: организация по поддержке бизнеса, "Женщина года - 2018" и представители Беларуси на "Славянском базаре"

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
18 марта 2019, Пн
+7°C
Сплошная облачность EUR 2.4089
USD 2.1278
RUB 3.2546
Главное
Кезбан Нилвана Дарама и Александр Лукашенко Лукашенко намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию
Президент
Единая специализированная организация по поддержке бизнеса появится в Беларуси
Экономика
ЦТ в Беларуси стартует 11 июня
Общество
Мечты сбываются: в комплексе "Парк Челюскинцев" стартовали продажи новых квартир
Общество
В Беларуси разрабатывается непротиворечивая концепция истории государства
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Минобразования определило нижнее пороговое значение отметок на ЦТ-2019
12:18 Общество
Аарон Пол ничего не знает о съемках фильма по сериалу "Во все тяжкие"
12:16 Калейдоскоп
В Республике Корея после случайного запуска взорвалась противовоздушная ракета
12:12 В мире
Британские туроператоры готовы помочь в продвижении маршрутов по Беларуси и II Европейских игр
12:07 Общество
Разыскиваемый подросток из Рогачева найден
12:02 Происшествия
Минчанин обманом воспользовался деньгами более 60 человек
11:57 Происшествия
В Гродно мужчина топором убил покусавшую его собаку
11:56 Происшествия
Чем удивит белорусский павильон на Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае
11:47 Экономика
Неустойчивая погода с дождем и мокрым снегом ожидается в Беларуси на этой неделе
11:45 Общество
Баланс в торговле и инвестиции - что обсуждают Беларусь и Турция в преддверии визита Лукашенко
11:44 Экономика
В Жабинковском районе обнаружено тело пропавшего в феврале местного жителя
11:38 Происшествия
Бывшие супруги из Столбцов обвиняются в убийстве пенсионера
11:38 Происшествия
Водитель предприятия из Волковыска присвоил более 400 л дизтоплива
11:36 Происшествия
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 19 марта
11:32 Общество
Мужчина в Гродно выдавал себя за потерявшего паспорт и деньги эстонского туриста
11:32 Происшествия
Мечты сбываются: в комплексе "Парк Челюскинцев" стартовали продажи новых квартир
11:30 Общество
В Буда-Кошелевском районе ищут девочку-подростка
11:22 Происшествия
Китайские студенты построили беспилотное судно для сбора мусора
11:17 Технологии
В Бобруйском районе велосипедистка погибла в результате двойного наезда
11:14 Происшествия
Белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку
11:08 Общество
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Посевная кампания Посевная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина выходных: организация по поддержке бизнеса, "Женщина года - 2018" и представители Беларуси на "Славянском базаре"

Общество 18.03.2019 | 07:44

ВЧЕРА

Картина выходных. 16-17 марта

Концепция информационной безопасности дает ответ на конкретные практические вопросы, рассказал заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси Владимир Арчаков. Разработка тезисов концепции велась на протяжении последних трех лет, при ее разработке учитывался международный опыт.

Владимир Арчаков. Фото из архива
Владимир Арчаков. Фото из архива

Белорусские историки работают над непротиворечивой, с правильным понятийным аппаратом концепцией исторического прошлого белорусского государства, заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Результаты от совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы будут в 2019 году, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Он отметил, что по поручению Президента правительство занимается пересмотром системы стимулирования и внедрением новых форм оплаты труда бюджетников.

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко

В Беларуси прорабатывается проект создания единой специализированной организации по поддержке бизнеса, заявил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич.

Рабочая группа Минспорта с 1 апреля начнет проверку деятельности организаций физкультуры и спорта в регионах, сообщил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Фото из архива
Фото из архива

Дети из Сирии пройдут оздоровление в Беларуси в мае-июне текущего года, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирии Юрий Слука.

В Минске в торжественной обстановке названы победительницы XI Республиканского конкурса БСЖ "Женщина года - 2018" - ими стали 40 представительниц прекрасной половины из всех областей страны.

В Орше определились имена представителей Беларуси на конкурсах "Славянского базара".

Иван Здонюк
Иван Здонюк

Музейный квартал в Минске планируют открыть в начале мая 2020 года, сообщил генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов.

Экспериментальный автобусный маршрут свяжет агрогородок Коммунар с Гомелем. Тему автобусного сообщения между агрогородком и Гомелем обозначили жители Коммунара во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту".

К расширению до четырех полос участка автодороги Гомель-Калинковичи планируется приступить в 2020 году, сообщил заместитель председателя Калинковичского райисполкома Сергей Булавко, отвечая на запрос жителя райцентра, поступивший во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту".

ФОТОФАКТ: Марш памяти, посвященный ликвидации Гродненского гетто

ФОТОРЕПОРТАЖ: Легкоатлетический забег прошел в Лошицком парке

Белоруска Анастасия Салос завоевала три золотые медали на турнире по художественной гимнастике "Кубок Дерюгиной" в Киеве.

Фото из VK-аккаунта Belarus Gymnastics-Association
Фото из VK-аккаунта Belarus Gymnastics-Association

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами парного разряда турнира в американском Индиан-Уэллсе с общим призовым фондом $8,3 млн.

Элизе Мертенс и Арина Соболенко. Фото Jimmie48 Tennis Photography
Элизе Мертенс и Арина Соболенко. Фото Jimmie48 Tennis Photography

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 марта

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре в 12.00 пройдет пресс-конференция: "О деятельности органов ЖКХ на современном этапе. Актуальные вопросы реализации Директивы №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны", приуроченная ко Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.

В пресс-центре Дома прессы в 15.00 состоится пресс-конференция на тему: "Система радиационного контроля и мониторинга окружающей среды в Беларуси".

Фестиваль "Великопостные концерты" проходит по 24 марта в Минске. Фестиваль пройдет в Минске на нескольких площадках: на сцене Большого зала Академии музыки и Белгосфилармонии, на базе Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 марта

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

95 лет назад родился Садин Владимир Степанович (Россия), график, заслуженный работник культуры Беларуси. Автор серий гравюр "Солигорский калийный комбинат", "Беловежская пуща", пейзажей "Солнечный день", "Пробуждение" и др. Умер в 2010 году.

80 лет назад родился Свентоховский Петр Владимирович (д.Зубачи Каменецкого р-на Брестской обл.), белорусский художник, педагог. Преподавал в Республиканской школе-интернате по музыке и изобразительному искусству, в Белорусской академии искусств. Работал в жанрах сюжетно-тематической картины, портрета, пейзажа. Среди произведений: картины "Тревога", "Гроза", "Июльское утро" и др. Автор портретов Т.Гартного, Л.Щемелева, Л.Гениюш и Евфросинии Полоцкой. Умер в 2006 году.

70 лет назад родился Леонтьев Валерий Яковлевич, российский эстрадный певец, народный артист России (1996).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4089 BYN 2.396 BYN 2.402 BYN
USD
2.1278 BYN 2.115 BYN 2.119 BYN
RUB
3.2546 BYN 3.266 BYN 3.275 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Минский моторный завод в 2018 году выпустил около 44 тысяч двигателей
Все видео

Фотоновости

Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Беларуси
Все фото

Инфографика

Конституция Республики Беларусь в цифрах и фактах В истории новейшего времени у Беларуси было 6 конституций. Нынешняя принята 15 марта 1994 года.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Наталья Кочанова Лукашенко обсудил с Кочановой работу с обращениями, подготовку Послания и электоральных кампаний
Лукашенко считает необходимым расширить сферу влияния отечественных СМИ
Лукашенко намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию
Политика
Михаил Мясникович Мясникович: национальные интересы должны непреложно учитываться при продвижении союзного строительства
"Белая Русь" приняла план подготовки и участия оргструктур в предстоящих избирательных кампаниях
Около 13 тыс. проживающих в Беларуси украинских граждан смогут проголосовать на выборах президента Украины
Экономика
Кезбан Нилвана Дарама Баланс в торговле и инвестиции - что обсуждают Беларусь и Турция в преддверии визита Лукашенко
Чем удивит белорусский павильон на Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае
Совмин определил порядок финансирования расходов по оценке стоимости республиканского имущества
Происшествия
Фото из архива Экс-директор Комбината общественного питания в Бресте приговорена к четырем годам колонии за взятки
Разыскиваемый подросток из Рогачева найден
Минчанин обманом воспользовался деньгами более 60 человек
Регионы
Фото из архива Около 40% вопросов от жителей Гомельской области к "Большому разговору" касались темы жилья
Семинар для начинающих предпринимателей о развитии бизнеса пройдет в Минске
Гомель 21 марта примет благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя"
Спорт
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 Tennis Photography Арина Соболенко значительно улучшила свой рейтинг в парном разряде WTA
Команды из четырех стран выступят на турнире по хоккею на траве в Барановичах
Восемь команд поборются в финальном хоккейном турнире "Золотая шайба" в Орше
Технологии
Фото из архива inhabitat.com Китайские студенты построили беспилотное судно для сбора мусора
Суд признал вину Apple в нарушении патентных прав и обязал выплатить более $30 млн
Уральские школьники "научили" компьютер искать патологии на рентгене
Культура
Эскиз спектакля по повести Айтматова "Материнское поле" подготовят на "М.@rt.контакте"
Областной конкурс кукольных театров и батлеек пройдет в Сенно
Брестский драмтеатр в апреле выступит на фестивалях в Санкт-Петербурге и Владимире
В мире
Фото Антара Наводнения в Индонезии унесли жизни уже 79 человек
В Республике Корея после случайного запуска взорвалась противовоздушная ракета
Два подростка погибли во время давки на праздновании Дня святого Патрика в Северной Ирландии
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта
Аарон Пол ничего не знает о съемках фильма по сериалу "Во все тяжкие"
Дочь Майкла Джексона госпитализирована после попытки самоубийства
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ирина Гонтарева 14 марта Основные направления жилищного строительства в г.Минске Пресс-конференция Валерий Балабуев,
Виктор Франскевич,
Эльдар Сафаров 13 марта Современные подходы к профилактике экономических преступлений в Республике Беларусь Пресс-конференция Георгий Катулин,
Иоанна Казана-Вишневецкий,
Вера Ильенкова 12 марта Подписание меморандума о взаимопонимании между Дирекцией II Европейских игр 2019 года и ЮНЭЙДС Пресс-конференция Роман Лабазнов,
Александр Беганский,
Екатерина Истомина 4 марта О развитии гидрометеорологической службы в Республике Беларусь Пресс-конференция Геннадий Казакевич,
Алексей Александров,
Жанна Истомина,
Елена Игнатович 26 февраля Современные методы борьбы с распространением наркотиков, профилактики и лечения наркомании среди молодежи
Газета 7 дней
Мечта и судьба
БОЛЬШОЕ маленькое сердце
Взросление Земли. Новый взгляд
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КОВАЛЬЧУК. Ответственный экзамен и яркий праздник
Светлана САВКО. Устойчивое будущее начинается сегодня
Сяргей ЖОЛУД. На рагачоўскім рубяжы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия