Картина выходных: организация по поддержке бизнеса, "Женщина года - 2018" и представители Беларуси на "Славянском базаре"

ВЧЕРА

Картина выходных. 16-17 марта

Концепция информационной безопасности дает ответ на конкретные практические вопросы, рассказал заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси Владимир Арчаков. Разработка тезисов концепции велась на протяжении последних трех лет, при ее разработке учитывался международный опыт.

Владимир Арчаков. Фото из архива

Белорусские историки работают над непротиворечивой, с правильным понятийным аппаратом концепцией исторического прошлого белорусского государства, заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Результаты от совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы будут в 2019 году, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Он отметил, что по поручению Президента правительство занимается пересмотром системы стимулирования и внедрением новых форм оплаты труда бюджетников.

Игорь Петришенко

В Беларуси прорабатывается проект создания единой специализированной организации по поддержке бизнеса, заявил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич.

Рабочая группа Минспорта с 1 апреля начнет проверку деятельности организаций физкультуры и спорта в регионах, сообщил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Фото из архива

Дети из Сирии пройдут оздоровление в Беларуси в мае-июне текущего года, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирии Юрий Слука.

В Минске в торжественной обстановке названы победительницы XI Республиканского конкурса БСЖ "Женщина года - 2018" - ими стали 40 представительниц прекрасной половины из всех областей страны.

В Орше определились имена представителей Беларуси на конкурсах "Славянского базара".

Иван Здонюк

Музейный квартал в Минске планируют открыть в начале мая 2020 года, сообщил генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов.

Экспериментальный автобусный маршрут свяжет агрогородок Коммунар с Гомелем. Тему автобусного сообщения между агрогородком и Гомелем обозначили жители Коммунара во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту".

К расширению до четырех полос участка автодороги Гомель-Калинковичи планируется приступить в 2020 году, сообщил заместитель председателя Калинковичского райисполкома Сергей Булавко, отвечая на запрос жителя райцентра, поступивший во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту".

ФОТОФАКТ: Марш памяти, посвященный ликвидации Гродненского гетто

ФОТОРЕПОРТАЖ: Легкоатлетический забег прошел в Лошицком парке

Белоруска Анастасия Салос завоевала три золотые медали на турнире по художественной гимнастике "Кубок Дерюгиной" в Киеве.

Фото из VK-аккаунта Belarus Gymnastics-Association

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами парного разряда турнира в американском Индиан-Уэллсе с общим призовым фондом $8,3 млн.

Элизе Мертенс и Арина Соболенко. Фото Jimmie48 Tennis Photography

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 марта

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В Национальном пресс-центре в 12.00 пройдет пресс-конференция: "О деятельности органов ЖКХ на современном этапе. Актуальные вопросы реализации Директивы №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны", приуроченная ко Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.

В пресс-центре Дома прессы в 15.00 состоится пресс-конференция на тему: "Система радиационного контроля и мониторинга окружающей среды в Беларуси".

Фестиваль "Великопостные концерты" проходит по 24 марта в Минске. Фестиваль пройдет в Минске на нескольких площадках: на сцене Большого зала Академии музыки и Белгосфилармонии, на базе Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 марта

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

95 лет назад родился Садин Владимир Степанович (Россия), график, заслуженный работник культуры Беларуси. Автор серий гравюр "Солигорский калийный комбинат", "Беловежская пуща", пейзажей "Солнечный день", "Пробуждение" и др. Умер в 2010 году.

80 лет назад родился Свентоховский Петр Владимирович (д.Зубачи Каменецкого р-на Брестской обл.), белорусский художник, педагог. Преподавал в Республиканской школе-интернате по музыке и изобразительному искусству, в Белорусской академии искусств. Работал в жанрах сюжетно-тематической картины, портрета, пейзажа. Среди произведений: картины "Тревога", "Гроза", "Июльское утро" и др. Автор портретов Т.Гартного, Л.Щемелева, Л.Гениюш и Евфросинии Полоцкой. Умер в 2006 году.

70 лет назад родился Леонтьев Валерий Яковлевич, российский эстрадный певец, народный артист России (1996).

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